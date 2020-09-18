Оливия Уайлд: Из помощницы режиссёра по кастингу в актрисы

Первые шаги в мире кино актриса сделала в начале 2000-х.
Кстати, на самом деле настоящее имя актрисы: Оливия Джейн Кокбёрн.
Оливия родилась в 10 марта 1984 года в Нью-Йорке.
В детстве Оливия много времени проводила в Ирландии. Кстати, у неё помимо американского гражданства есть и ирландское. Сценическую фамилию Уайлд актриса взяла в честь ирландского писателя Оскара Уайлда.
Оливию многое связывает с Ирландией. Девушка также получила образование в Дублинской Школе актерского мастерства.
Её мать, Лесли Кокберн, является американским продюсером и журналистом телешоу "60 минут". Её отец, Эндрю Кокберн, тоже журналист, родился в Лондоне в британской семье и вырос в Ирландии.
Оливия является вегетарианкой и выступает в защиту животных.
Актриса дебютировала в сериале "О.С. — Одинокие сердца". Именно благодаря роли в этом сериале начался взлёт карьеры.
После она снялась в фильме "Соседка" и сериале "Доктор Хаус". А сериал "Доктор Хаус" принёс актрисе мировую известность.
В 2003 году актриса вышла замуж за итальянского режиссёра Тао Располи. На тот момент актрисе было 19 лет. Но в 2011 году пара распалась.
В 2010 году актриса заявила, что является вегетарианкой. А если быть более точным, то она пескетарианка. Пескетарианство предусматривает употребление рыбы и морепродуктов.
11 лет назад журнал Maxim назвал актрису Оливию Уайлд самой сексуальной женщиной мира.
Актриса является фанаткой ретро-авто. У неё довольно неплохая коллекция автомобилей конца 50-х, начала 60-х годов. В гараже Оливии красуются Chevy Biscayne (1958), Thunderbird convertible (1959), а также Lincoln Continenta (1966)
Источник:
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