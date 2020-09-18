Оливия Уайлд: Из помощницы режиссёра по кастингу в актрисы

В детстве Оливия много времени проводила в Ирландии. Кстати, у неё помимо американского гражданства есть и ирландское. Сценическую фамилию Уайлд актриса взяла в честь ирландского писателя Оскара Уайлда.

Оливию многое связывает с Ирландией. Девушка также получила образование в Дублинской Школе актерского мастерства.