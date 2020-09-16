Подтверждение того, что кошки всегда гуляют, где хотят, и никто им не указ

Если кошка устроилась спать в неположенном месте, вроде теста для пирожков или клавиатуры ноутбука, её можно оттуда прогнать. А потом еще, и еще раз, пока не устанет человек, но не сама кошка. В этих диковинных зверях поразительно сочетаются невероятная гибкость и пробивная наглость, поэтому привычная аргументация и физическая мотивация против них бессильны. Проще смириться и позволить кошке лежать, где вздумается.