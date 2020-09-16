Подтверждение того, что кошки всегда гуляют, где хотят, и никто им не указ

Если кошка устроилась спать в неположенном месте, вроде теста для пирожков или клавиатуры ноутбука, её можно оттуда прогнать. А потом еще, и еще раз, пока не устанет человек, но не сама кошка. В этих диковинных зверях поразительно сочетаются невероятная гибкость и пробивная наглость, поэтому привычная аргументация и физическая мотивация против них бессильны. Проще смириться и позволить кошке лежать, где вздумается.
У этой кошки с десяток специальных спальных мест, недешевых, но вы сами видите, где ей нравится дрыхнуть
Ссылки по теме:
- Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего
- Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями
- Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире
- 18 случаев, когда отражение делало фотографию только лучше
- Будка для собаки своими руками: инструкции для изготовления из досок, поддонов и картона
54
Понравилось54
Новости партнёров
Загрузка...