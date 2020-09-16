FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 643 поста • 321 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Подтверждение того, что кошки всегда гуляют, где хотят, и никто им не указ

Подтверждение того, что кошки всегда гуляют, где хотят, и никто им не указ (22 фото)

Автор:
16 сентября 2020 22:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: интересно   коты   фото   
335
22

Если кошка устроилась спать в неположенном месте, вроде теста для пирожков или клавиатуры ноутбука, её можно оттуда прогнать. А потом еще, и еще раз, пока не устанет человек, но не сама кошка. В этих диковинных зверях поразительно сочетаются невероятная гибкость и пробивная наглость, поэтому привычная аргументация и физическая мотивация против них бессильны. Проще смириться и позволить кошке лежать, где вздумается.

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: интересно   коты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Ковыль Перистый 4 часа назад
Как же я завидую кошкам в отношении сна! Они очень сладко и очень завидно спят в любом месте и в любой позе. Я же изверчусь вся, пока удобную позу найду. И просыпаются коты моментально и скачут, как будто, и не спали секунду назад. Я же встаю с большим трудом, еле ползаю спросонья и ненавижу весь мир )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Владимир 4 часа назад
Решается очень просто: нет кошки- нет проблем. Есть кошка- за хвост и об стенку, до усвоения границ дозволенного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
figny Владимир 2 часа назад
ты совсем придурок? тебя б башкой об стену, урод!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Бизнес должен откликаться внутри тебя Бизнес должен откликаться внутри тебя 18 случаев, когда отражение делало фотографию только лучше 18 случаев, когда отражение делало фотографию только лучше Будка для собаки своими руками: инструкции для изготовления из досок, поддонов и картона Будка для собаки своими руками: инструкции для изготовления из досок, поддонов и картона Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2441230



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения
0
110
20 людей, прочувствовавших на себе силу невезения
Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)
4
193
Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему ставят медицинские банки?
2
12
Почему ставят медицинские банки?
Почему среди учителей мужчин меньше, чем женщин?
0
17
Почему среди учителей мужчин меньше, чем женщин?
Бизнес должен откликаться внутри тебя
Бизнес должен откликаться внутри тебя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
23

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#животные#сша#дтп#СССР#картинки#автомир#москва#природа
#факты#фото#интересное#россия#в мире#прикольные#разное#на различный вкус#новости#реакция
#интересно#прикол#люди#авария#авто авария#автомобили#смешные#белоруссия#олдтаймер#ретро авто

На что жалуетесь?

Вернуться