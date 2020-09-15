Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего

Время неумолимо и беспощадно! Оно несется, изнашивая судьбы, людей и особенно предметы. Под его влиянием прогнулись даже самые несгибаемые камни. Только полюбуйтесь, что оно вытворяет!
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В марте 1944 года германский фюрер Адольф Гитлер, опасаясь, что Венгрия повторит судьбу Италии и перебежит в Антигитлеровскую коалицию, ввел в страну войска, а заодно и начал отправку венгерских евреев в концентрационные лагеря смерти. Те евреи, у которых были финансовые возможности, покупали фальшивые документы и становились венграми. Некоторые превратились даже в немцев и вскоре, к своему ужасу, были отправлены на службу в подразделения СС.
https://riafan.ru/1093511-fakty-biografii-dzhordzha-sorosa-kotorye-on-predpochitaet-ne-vspominat-kolonka-vladimira-tulinahttps://riafan.ru/1093511-fakty-biografii-dzhordzha-sorosa-kotorye-on-predpochitaet-ne-vspominat-kolonka-vladimira-tulina
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Может и не служил , но был зачислен и подобные фотки имеет (хоть и не эта).