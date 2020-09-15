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Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего

Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего (18 фото)

Автор:
15 сентября 2020 07:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: беспощадно время   время   износ вещей   интересно   красиво   фото   
13674
18
Время неумолимо и беспощадно! Оно несется, изнашивая судьбы, людей и особенно предметы. Под его влиянием прогнулись даже самые несгибаемые камни. Только полюбуйтесь, что оно вытворяет!

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Метки: беспощадно время   время   износ вещей   интересно   красиво   фото   
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37  комментариев
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659
дормидонт 3 часа назад
Лебёдки? Это шестерни! И не кирпич, а кусок кирпичной кладки!
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11k
Объект реальности 49 секунд назад
Кеды Vans говно, всего год.
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12k
Broser 8 минут назад
Брехня! Здесь вообще долгое время не прикасались, иначе металл был - бы отполирован.
Брехня! Здесь вообще долгое время не прикасались, иначе металл был - бы отполирован.
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1k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Жаль что цензура не позволит вам показать член после десяткол лет эксплуатации
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2k
BoRe Дарвин и аморальная премия 15 минут назад
стёрся в карандаш? )))
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4k
Роман BoRe 5 минут назад
Да там не цензура, там макролинзы под рукой просто нету нарна, а обычная не берет)))
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27k
Кот Баюн Час назад
ой, ну прямо таки НЕВЕРОЯТНЫЕ
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65
............ Час назад
как можно было ушатать так кеды за год?! владелец их вообще не снимал?! уж на что я быстро снашиваю обувь, но до такого состояния я никогда не доводил обувь
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3k
Sergey ............ Час назад
У моей обуви два периода в жизни. Парадная и черная. Сначала пару лет по городу, на работу. А как только патрепанность превышает некий эстетичный барьер наступает второй период - дача или гараж. Гаражная моя выглядит даже похуже чем на фото. Но функции свои исполняет исправно )
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605
pitsilver 2 часа назад
Про ручку КПП это зависит от водителя, эту явно задро...ли
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498
Linusya 2 часа назад
вы на вечер выпускников через 20-30 лет после окончания школы, вот там-то нагляднее всего увидите что делает время
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5k
Lev Asriev Linusya 2 часа назад
20-30? Да ты оптимистка)
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7k
Cornho Lev Asriev Час назад
Я на 20-летие ходил, никто там особо не поменялся. Может, только пара человек ряхи отъели.
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20k
Рекламщик 2 часа назад
Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего
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3k
Sergey Рекламщик Час назад
Ещё одно такое фото и щадить надо мою психику...
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3k
Popis D'Ovalie 2 часа назад
Не время калечит, а физические воздействия и химические реакции. Окисление, трение, давление и пр. Шестерёнку можно и новую мгновенно убить, а педали у пианино и у нового отполированные.
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1k
SSD 3 часа назад
Вы это Ротару расскажите...
Вы это Ротару расскажите...
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1k
Basket SSD 2 часа назад
Или Тому Крузу.
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21k
Андрей 3 часа назад
Комментарий к фото
дятлы Шаолиня
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21k
Андрей 3 часа назад
Комментарий к фото
Потожировая карта
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5k
Sergey 3 часа назад
только на последней фотке время не щадит...все остальные это естественный износ во время эксплуатации
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36k
Андрей 3 часа назад
Невероятные кадры, наглядно показывающие, что время не щадит никого и ничего
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36k
Андрей Критерий Коши 2 часа назад
Нам больше не нужны пруфы для доказательства чего-либо. Мы посмотрели на пробирку с коксом, которую один негр тряс в ООН и поняли, что тоже пора брать на вооружение этот метод. Какие вам ещё пруфы? Это и так все знают, что Сисян отравился наркотиками, а Скрипалей отравила Британия. А Сорос - гитлерюгент. А если вам надо, то сами ищите пруфы.
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2
Критерий Коши Андрей 2 часа назад
Уважаемый, зачем вы мне какую-то дичь про ООН втираете? Я вам конкретно про эту фотографию говорю. У парня на петлице значок СС, туда брали с 17 лет. Я вас призываю не верить всему, что увидите в интернете, а думать головой. На фото Оскар Грёнинг, которого в 2015 году приговорили к 4 годам тюрьмы за убийства евреев.
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6k
Alexandr Barhudarov Критерий Коши 2 часа назад
****
В марте 1944 года германский фюрер Адольф Гитлер, опасаясь, что Венгрия повторит судьбу Италии и перебежит в Антигитлеровскую коалицию, ввел в страну войска, а заодно и начал отправку венгерских евреев в концентрационные лагеря смерти. Те евреи, у которых были финансовые возможности, покупали фальшивые документы и становились венграми. Некоторые превратились даже в немцев и вскоре, к своему ужасу, были отправлены на службу в подразделения СС.
https://riafan.ru/1093511-fakty-biografii-dzhordzha-sorosa-kotorye-on-predpochitaet-ne-vspominat-kolonka-vladimira-tulinahttps://riafan.ru/1093511-fakty-biografii-dzhordzha-sorosa-kotorye-on-predpochitaet-ne-vspominat-kolonka-vladimira-tulina
****
Может и не служил , но был зачислен и подобные фотки имеет (хоть и не эта).
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5k
Lev Asriev Андрей 2 часа назад
Тот редкий случай, когда думаешь:"лучше бы ты сдох молодым" и не испытываешь угрызений совести.
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65
............ Критерий Коши Час назад
думать головой? не получится, у него там дерьмо из телевизора!
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1k
Digektor 3 часа назад
В кедах ходили все бомжи района? Или их в жернова бросили?
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1k
Тимур Экгардт Digektor 2 часа назад
Да я удивлён что они за год в труху не превратились! Дайте мне кеды, я их доведу до состояния непонятной тряпки за три месяца.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Есть и исключения: вещи, которые со временем становятся лучше (по крайней мере, дороже))
Есть и исключения: вещи, которые со временем становятся лучше (по крайней мере, дороже))
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575
Кукулькан 3 часа назад
А? Что?
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