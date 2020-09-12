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Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире

Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире (11 фото)

Автор:
12 сентября 2020 08:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   интересно   история   маска   маски   маски для лица   старинные вещи   фото   
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В 1983 году группа археологов во главе с гарвардским историком Офером Бар-Йосефом раскопала недавно разграбленную пещеру на юге Иудейской пустыни. В этом месте, известном как Нахаль-Хемар, хранили тысячи предметов культа предков. Среди множества артефактов ученых поразили вырезанные из известняка маски - жутковатые, но гениальные.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакты   интересно   история   маска   маски   маски для лица   старинные вещи   фото   
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поручик Ржевский Час назад
Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире
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