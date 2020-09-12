Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире

В 1983 году группа археологов во главе с гарвардским историком Офером Бар-Йосефом раскопала недавно разграбленную пещеру на юге Иудейской пустыни. В этом месте, известном как Нахаль-Хемар, хранили тысячи предметов культа предков. Среди множества артефактов ученых поразили вырезанные из известняка маски - жутковатые, но гениальные.
Исследуя разграбленную пещеру на юге Иудейской пустыни в 1983 году, группа археологов во главе с гарвардским историком Офером Бар-Йосефом обнаружила тысячи предметов культа предков. В месте под названием Нахаль-Хемар нашли веревочные корзины, кремневые ножи и серпы, фигурки, вырезанные из кости, человеческие черепа, украшенные "горной смолой" (или асфальтом), а также подобия ритуальных костюмов.
Эксперты также обнаружили фрагменты каменных масок возрастом около 9 тысяч лет, которые теперь принадлежат израильскому управлению древностей. Маски вырезали из известняка, и на них даже сохранились волосы людей, которые их носили. Их создали древние землевладельцы, чьи предки когда-то поселились на Иудейских холмах, где расположен современный город Иерусалим.
Эти маски - самых разных форм и размеров, скорее всего, создавались для определенных людей. Некоторые лица старые, другие кажутся моложе. В древности они были раскрашены, но пигмент сохранился только на одной из масок. Вероятно, эти маски были частью культа предков, который имел большое значение для людей неолита.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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