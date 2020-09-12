Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире

Эти маски - самых разных форм и размеров, скорее всего, создавались для определенных людей. Некоторые лица старые, другие кажутся моложе. В древности они были раскрашены, но пигмент сохранился только на одной из масок. Вероятно, эти маски были частью культа предков, который имел большое значение для людей неолита.