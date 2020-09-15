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Оксфордский музей отказался от сушеных голов из-за расизма

Оксфордский музей отказался от сушеных голов из-за расизма (14 фото)

Автор:
15 сентября 2020 13:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   аборигены   музей   новости   оксфорд   расистские намеки   сушеные головы   этнография   
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Оксфордский музей естественной истории имени Питта Риверса отказался демонстрировать в своей экспозиции коллекцию сушеных голов - традиционных амулетов некоторых амазонских племен. По словам сотрудников музея, эта коллекция "поддерживает расистские идеи и стереотипное мышление".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   аборигены   музей   новости   оксфорд   расистские намеки   сушеные головы   этнография   
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27k
Alex 41 минуту назад
Лицемерные ублюдки
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Gleb_Skameikin Полчаса назад
Директор музея Лаура ван Брокховен

Сразу подумал, баба, полюбому баба принимала решение
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15k
Flying Dutchmen. Полчаса назад
А теперь пусть вернут то, что наворовали в течение веков...
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8k
Serg2001 Flying Dutchmen. 58 секунд назад
Не... Проще и дешевле головы убрать и всё!
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57k
Доктор Джонс 49 минут назад
Что дальше? Будут историю переписывать в угоду толерастии?
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