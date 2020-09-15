Оксфордский музей отказался от сушеных голов из-за расизма

Оксфордский музей естественной истории имени Питта Риверса отказался демонстрировать в своей экспозиции коллекцию сушеных голов - традиционных амулетов некоторых амазонских племен. По словам сотрудников музея, эта коллекция "поддерживает расистские идеи и стереотипное мышление".
Оксфордский музей отказался оставлять в своей экспозиции коллекцию сушеных голов - амулеты племени охотников за головами из амазонских джунглей. Эту коллекцию и еще 113 экспонатов, представляющих собой человеческие останки, убрали из залов музея, поскольку, как утверждает руководство музея, эта коллекция "пропагандирует расизм и стереотипное мышление".
Как утверждает директор музея, Лаура ван Брокховен, подобные коллекции идут вразрез с ключевыми ценностями музея, поскольку представляют другие народы "дикими, примитивными и жестокими". По словам одного из кураторов, разговоры о том, что коллекцию сушеных голов необходимо убрать, пошли после того, как один из посетителей назвал выставку "шоу уродов".
Сушеные головы, так называемые "тсантас", делали представители племен Шуар и Ашуар, проживающие на территории нынешнего Эквадора. Они верили, что голова сдерживает дух убитого врага, и тот, таким образом, не стремится мстить убийце. Недавно с представителем Оксфордского музея связались представители племени шуар связались с Оксфордским музеем и начали переговоры по поводу передачи им коллекции сушеных голов, которая, как они утверждают, имеет для них религиозное значение.
Недавно Оксфордскому музею пришлось убрать с выставки два скальпа из-за жалобы американского индейского сообщества: индейцы заявили, что эти экспонаты посетители могут "неправильно понять".
Музей уже третий год ведет пересмотр своей коллекции, стремясь, чтобы она ни в коей мере не отражала "связи с колониальным наследием".
Постоянные посетители музея, по большей части, возмущены намерением его руководства убрать сушеные головы из коллекции, называя их "одним из самых интересных экспонатов". Однако некоторые,в том числе, учителя, которые проводят в музее экскурсии для своих классов, приветствуют это намерение, утверждая, что им было трудно объяснить детям, этично ли выставлять в музейных витринах человеческие останки.
Директор музея Лаура ван Брокховен считает, что человеческие останки на музейных стендах "не соответствуют нынешнему кодексу этики".
"Опросы посетителей показывают: глядя на подобные экспонаты, люди воспринимают другие культуры как дикие и примитивные, - говорит ван Брокховен. - Такая экспозиция только поддерживает расистские стереотипы".
"Многим может показаться, что, убирая коллекцию, мы обедняем экспозицию музея, - говорит научный сотрудник Маренка Томпсон-Одлум. - Но на само деле, это лишь освобождает место для более сложных и многогранных коллекций. В этом и заключается смысл деколонизации".
Процесс изготовления сушеных голов у аборигенов был чрезвычайно сложен. Ониособым образом обрабатывали кожу и волосы, чтобы их можно было снять с черепа, после чего оставшийся скальп тщательно вымачивался в горячей воде и высушивался с помощью горячего песка, придававшего талисману форму.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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