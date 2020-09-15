Оксфордский музей отказался от сушеных голов из-за расизма

Сушеные головы, так называемые "тсантас", делали представители племен Шуар и Ашуар, проживающие на территории нынешнего Эквадора. Они верили, что голова сдерживает дух убитого врага, и тот, таким образом, не стремится мстить убийце. Недавно с представителем Оксфордского музея связались представители племени шуар связались с Оксфордским музеем и начали переговоры по поводу передачи им коллекции сушеных голов, которая, как они утверждают, имеет для них религиозное значение.