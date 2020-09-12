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Китай строит город для эпидемий

Китай строит город для эпидемий (11 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Сюнъан   градостроительство   изоляция   карантин   китай   новая реальность   новости   
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В новом районе Сюнъан недалеко от Пекина строится новый город, максимально приспособленный к эпидемическим вспышкам. В отличие от традиционных городов, жилые и общественные пространства там распланированы таким образом, чтобы люди легко могли соблюдать изоляцию во время карантина, не выходя за пределы своего квартала или даже дома.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Сюнъан   градостроительство   изоляция   карантин   китай   новая реальность   новости   
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Доктор Джонс 3 часа назад
Серьёзно готовятся... Что в следующий раз сожрут?
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