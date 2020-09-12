Китай строит город для эпидемий

Китай строит новый "противоэпидемический" город, в котором каждый квартал полностью автономен. Цель архитекторов - создать город, который облегчит людям изоляцию во время возможных эпидемий. Он расположен в новом районе Сюнъан недалеко от Пекина. По своей площади новый город превысит Лондон. По наполненности же удобствами на случай карантина он переплюнет любой город: здесь в домах увеличены балконы, в домах есть общественные 3D-принтеры, общие теплицы и многое другое, что обеспечит комфорт на карантине.