Китай строит город для эпидемий

В новом районе Сюнъан недалеко от Пекина строится новый город, максимально приспособленный к эпидемическим вспышкам. В отличие от традиционных городов, жилые и общественные пространства там распланированы таким образом, чтобы люди легко могли соблюдать изоляцию во время карантина, не выходя за пределы своего квартала или даже дома.
Китай строит новый "противоэпидемический" город, в котором каждый квартал полностью автономен. Цель архитекторов - создать город, который облегчит людям изоляцию во время возможных эпидемий. Он расположен в новом районе Сюнъан недалеко от Пекина. По своей площади новый город превысит Лондон. По наполненности же удобствами на случай карантина он переплюнет любой город: здесь в домах увеличены балконы, в домах есть общественные 3D-принтеры, общие теплицы и многое другое, что обеспечит комфорт на карантине.
Балконы в домах-новостойках Синъана не только увеличены в размере, но и специально приспособлены для запуска и посадки дронов, что тоже обеспечит удобство на случай карантина.
Многоквартирные дома в новом городе построены из дерева, на крыше каждого из них располагается сад с огородом. Кроме того, дома снабжены собственными источниками энергии. Председатель КНР Си Цзинпин назвал проект "новым стандартом постковидной эры".
Сад и ферма на крыше не только очищают воздух, но и позволяют жителям получать значительную часть продуктов, не выходя из дома.
Авторы проекта считают его очень важным для всего мира. "Мы не можем продолжать жить так, как будто ничего не случилось, - говорит архитектор Винсент Голларт. - Нам необходимо разработать решения для разлимчных кризисов, с которыми человечество время от времени сталкивается".
Создание "умных городов" - моная тенденция последнего времени. Так, китайский промышленный гигант Tencent уже объявил о том, что планирует строительство "умного города", основой концепции которого станут безопасность жителей и забота об экологии.
По словам создателей концпеции "противоэпидемического"города Сюнъан, они стремились "обеспечить для жителей максимум удобств даже в эпоху карантина".
Как признается Голларт, карантин, который он провел в Испании, перевернул его художественный и архитектурный вкус. Именно тогда он понял, что именно требуется человеку в карантине. "Возможность дистанционной работы или учебы, пространства, которые можно менять, просорные террасы, сад на крыше, - все этопоможет нам лучше подготовиться к будущим кризисам", - говорит он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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