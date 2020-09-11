Патриарх Филарет, обвинявший в распространении коронавируса геев, сам заразился ковидом

Патриарх Филарет, глава непризнанной Украинской православной церкви, привлек к себе внимание еще в марте, обвинив в разразившейся эпидемии нового коронавируса геев. И вот теперь пришло известие о том, что у самого патриарха диагностирован коронавирус. Казалось бы, при чем тут?..
Украинский религиозный лидер, заявивший, что в эпидемии коронавируса виноваты однополые браки, был госпитализирован с ковид-19. 91-летний патриарх Филарет, лидер Украинской православной церкви, находится в больнице с вызванной вирусом пневмонией. По сообщениям врачей, вирус был выявлен у патриарха во время регулярного тестирования. Позднее у него была выявлена пневмония, однако его состояние стабильно и на данный момент не вызывает опасений у медиков.
Патриарх Филарет - лидер отколовшейся от РПЦ Украинской православной церкви, не признанной российским патриархатом. По сообщениям, из 42 миллионов украинских православных его поддерживает около 15 миллионов человек. Он известен своей нетерпимостью к гомосексуалам. Еще в марте он заявил, что распространения коронавируса стало "божьим наказанием" за распространение однополого секса и, прежде всего, за разрешение однополых браков в ряде стран. Тогда же группа украинских ЛГБТ-активистов подала на патриарха в суд, что стало первым подобным случаем на постсоветском пространстве.
ЛГБТ-активисты публично обвинили патриарха в разжигании ненависти. "Такие высказывания патриарха очень опасны, поскольку способствуют распространению агрессии, нападениям, дискриминации и росту насилия против соответствующих групп людей", - заявили они. В своем иске они требуют от патриарха извинений за распространение недостоверной информации. В ответ пресс-служба патриарха заметила, что, как человек и глава церкви, он имеет право на выражение своего мнения, заметив, что оставляет за собой право подать встречный иск к активистам за оскорбление традиционных семейных ценностей.
Патриарх Филарет - не единственный религиозный лидер, который обвинил гомосексуаов в распространении коронавируса. То же самое сделали несколько духовных лидеров в США, а также в Израиле. В ответ ВОЗ предостерегла представителей церкви от распространения дезинформации, а также дискриминации и стигматизации представителей нетрадиционной ориентации.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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