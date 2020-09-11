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Патриарх Филарет, обвинявший в распространении коронавируса геев, сам заразился ковидом

Патриарх Филарет, обвинявший в распространении коронавируса геев, сам заразился ковидом (5 фото)

Автор:
11 сентября 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Кто виноват   Патриарх Филарет   коронавирус   новости   пандемия   парадоксально   поспешные обвинения   
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Патриарх Филарет, глава непризнанной Украинской православной церкви, привлек к себе внимание еще в марте, обвинив в разразившейся эпидемии нового коронавируса геев. И вот теперь пришло известие о том, что у самого патриарха диагностирован коронавирус. Казалось бы, при чем тут?..

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Кто виноват   Патриарх Филарет   коронавирус   новости   пандемия   парадоксально   поспешные обвинения   
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17  комментариев
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12k
Ligov Час назад
"обвинявший в распространении коронавируса геев,сам заразился ковидом"
Это что же получается...
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Nane First NameLast 2 минуты назад
Таки геи сумели присунуть филарету))) Ай молодца!
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1k
Alex Trahtenberg 11 минут назад
РПЦ В Центре в Киеве... все они хороши...
Ссылка www.youtube.com
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Daimos 11 минут назад
Скандалы, интриги, расследования.
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5k
Ivan 13 минут назад
Патриарх Филарет, обвинявший в распространении коронавируса геев, сам заразился ковидомПосмотреть
Патриарх Филарет, обвинявший в распространении коронавируса геев, сам заразился ковидом
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11k
gavrosh 18 минут назад
Через очко заразили.
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trancer001 18 минут назад
Неплохо
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3k
Nicksed 23 минуты назад
А вы ему не верили,а он правду говорил.)))
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Андрей П Полчаса назад
Как говорится, на воре и шапка горит. Тридварас.
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1k
Ян Баян Полчаса назад
Когда винишь геев, а сам [мат].
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11k
Андрей Дядя Полчаса назад
ну все , теперь сам законтаченный , на парашу его
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22k
Григорий 37 минут назад
Эта паскуда выживет, такие живучи как тараканы.
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1k
Digektor 39 минут назад
Как же так, Филаретушка?! Уж не подвело ли тебя очк...око твое?
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Ivan 40 минут назад
Бес попутал... Бывает!
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1k
SSD Час назад
Протестировал, так сказать, на себе))) Ради науки естественно)
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1k
Vladimir Taranovich SSD 55 минут назад
Та хз. В 91 год особо не погомочечишь, мне кажется:-)))
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25k
blus Час назад
Какая, однако, тонкая ирония...
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