Патриарх Филарет, обвинявший в распространении коронавируса геев, сам заразился ковидом

Патриарх Филарет - лидер отколовшейся от РПЦ Украинской православной церкви, не признанной российским патриархатом. По сообщениям, из 42 миллионов украинских православных его поддерживает около 15 миллионов человек. Он известен своей нетерпимостью к гомосексуалам. Еще в марте он заявил, что распространения коронавируса стало "божьим наказанием" за распространение однополого секса и, прежде всего, за разрешение однополых браков в ряде стран. Тогда же группа украинских ЛГБТ-активистов подала на патриарха в суд, что стало первым подобным случаем на постсоветском пространстве.