По сообщению Русской службы BBC, навстречу двух лидеров уже отреагировала официальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Как бы, обращаясь к Путину, она заявила: "Очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не белорусским народом".

P.S. Прекрасный пример применения манипулятивных технологий - со всем белорусским народом президент России вести диалог физически не может, возможна встреча с теми или иными его представителями, к числу которых, подготовленная и продвигаемая Западом Тихановская, причисляет себя. Таким образом она как бы пытается поставить знак равенства между собой и всем народом Белоруссии, что, сами понимаете, далеко от действительности.