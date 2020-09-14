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В Сочи завершились пятичасовые переговоры Путина и&nbsp;Лукашенко

В Сочи завершились пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 20:57
Сообщество : Политика
Метки: белоруссия   кредит   лидеры   лукашенко   переговоры   помощь   путин   россия   
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В Сочи состоялась первая, с момента переизбрания Лукашенко, встреча лидеров России и Белоруссии.

Источник:

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Метки: белоруссия   кредит   лидеры   лукашенко   переговоры   помощь   путин   россия   
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49  комментариев
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−6
Алексей Суздаленко 2 часа назад
НЕТ УЗУРПАТОРАМ ВО ВЛАСТИ,

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СМЕНЯЕМОЙ И ЛИГИТИВНОЙ !!!!!
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53k
Почитатель стекломоя 2 минуты назад
Януковичу $3 млрд, Лукашенко всего полтораху, ЛОШАРА
Януковичу $3 млрд, Лукашенко всего полтораху, ЛОШАРА
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467
Николай 4 минуты назад
То что лукашенко после встречи с путиным черным по белому сказал - ходите, демонстрируйте, но мирно, мы вам разрешаем и даже место освободим, главное без перегибов и агрессии - на это тихановская и иже с ней не хотят внимание акцентуировать. Ну логично - от такого демократического подхода им хуже - проще было бы, если бы он всех утопил в крови
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2k
Dmitrii Ivanov 4 минуты назад
"В процессе встречи Путин подтвердил предоставление Белоруссии кредита в 1,5 млрд долларов."
Если мне память не изменяет, для лечения тяжело больных российских детей требовалось 60 млрд рублей и для этого даже специальный налог “на богатых” ввели, НДФЛ повысили. Ибо денег не было в российском бюджете. На детей. А на фюрера за пару недель без проблем 1,5 млрд долларов нашли.
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13k
vikklu 8 минут назад
Эти долбо.ё.бы дождутся, что их вынесут на вилах из их кабинетов власти. Вместо того, чтобы подготовить себе достойного преемника и невзначай вывести его в структуру, они последними ногтями и зубами цепляются за власть. Неужели не нацарствовались за столько лет?
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25k
Антон 8 минут назад
Представляете, как сейчас рвёт пукан у кремлеботов? Ведь они топили за оппозицию Белоруссии, игнорируя такой же самый протест с теми же лозунгами в Хабаровске, а теперь оказывается, что их обнулённый божок выступает ПРОТИВ оппозиции, помогая Лукашенко? Они теперь просто не знают, что писать в своих новостях и комментариях. И теперь наблюдайте, как они будут, скрипя мозгами, переобуваться на лету.
Микроорганизмы, плять...
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−46
Alisher Alisher 13 минут назад
Автор статьи чистый жопализ
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77k
Редька с хреном Автор поста Alisher Alisher 10 минут назад
Ви таки видели, когда я последний газ мился?)))
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1k
Ivan 15 минут назад
Интересно, что наш урод выторговал у усатого урода?
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264
puh14 16 минут назад
Встречаются как-то два законноизбранных президента, и один другому говорит..........
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2k
NIS puh14 9 минут назад
красава !!
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1k
Фрэнд 20 минут назад
Это не его страна. 3,14...
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26k
Дмитрий Полчаса назад
Ублюдки
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592
Сыр 40 минут назад
Так и откусили бы друг-другу головы эти "два закадычных товарища".... так они любят друг-друга.

да Вова, мы твою позицию знаем... узурпировать власть и давить всех конкурентов, а в думе и совтете федерации развести кукольный театр.
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3k
Шура ОсЕчкин 49 минут назад
Плохо спится палачам по ночам
Вот и ходят палачи к палачам
И радушно, не жалея харчей
Угощают палачи палачей (с) А.Галич.
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379
zu4ara 50 минут назад
...л.я , ...да он там чуть не отосал у "Тёмного" ....
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1k
alex5450 Час назад
Что ж по усам поводили, а теперь можно и пряник за щеку запихать.
Зато признает Крым с Абхазией и может даже военную базу теперь разрешит поставить.
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5k
KOSTELLO Час назад
Тихановская близка к народу, также, как свинья к гусям
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5k
KOSTELLO Час назад
Ну так что, определили, когда Беларусь будем присоединять обратно?
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29k
Элек Мек Час назад
В Сочи завершились пятичасовые переговоры Путина и&nbsp;Лукашенко
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612
Инженер Час назад
Пуй и Пуйло. Бесконечная сага.
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790
Руслан Новак Час назад
Янукович точно также 4 лярда стрельнул у Вована. Надо же на что то человеку после этого жить.
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40k
zloykoyot Руслан Новак Час назад
Уже 4? Через год будет 10?
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4k
RomaXz 2 часа назад
Интересно, что Путин затребовал в обмен на поддержку. Явно усатого раком поставил, учитывая то, что его власть висит на волоске.
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3k
Sanar RomaXz Час назад
Путин стратег, он Лукашенко теперь на коротком поводке будет держать, он просто так ни чего не делает.
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