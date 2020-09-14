В Сочи состоялась первая, с момента переизбрания Лукашенко, встреча лидеров России и Белоруссии.
Встреча проходила в два этапа - протокольная часть, которая, как передаёт близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» завершилась в 14:49:
И основная часть, в которой Путин и Лукашенко беседовали с глазу на глаз. В процессе встречи не подписывались документы, а после неё не было сделано официальных заявлений.Однако судя по тому, что лидер Белоруссии начал встречу со слов: "Друзья познаются в беде...", - можно предположить, что Александр Григорьевич приехал просить о помощи, он также поблагодарил президента России и тех россиян, которые оказали поддержку в это непростое для его страны время.
В процессе встречи Путин подтвердил предоставление Белоруссии кредита в 1,5 млрд долларов.
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По сообщению Русской службы BBC, навстречу двух лидеров уже отреагировала официальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Как бы, обращаясь к Путину, она заявила: "Очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не белорусским народом".
P.S. Прекрасный пример применения манипулятивных технологий - со всем белорусским народом президент России вести диалог физически не может, возможна встреча с теми или иными его представителями, к числу которых, подготовленная и продвигаемая Западом Тихановская, причисляет себя. Таким образом она как бы пытается поставить знак равенства между собой и всем народом Белоруссии, что, сами понимаете, далеко от действительности.
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ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СМЕНЯЕМОЙ И ЛИГИТИВНОЙ !!!!!
Если мне память не изменяет, для лечения тяжело больных российских детей требовалось 60 млрд рублей и для этого даже специальный налог “на богатых” ввели, НДФЛ повысили. Ибо денег не было в российском бюджете. На детей. А на фюрера за пару недель без проблем 1,5 млрд долларов нашли.
да Вова, мы твою позицию знаем... узурпировать власть и давить всех конкурентов, а в думе и совтете федерации развести кукольный театр.
Вот и ходят палачи к палачам
И радушно, не жалея харчей
Угощают палачи палачей (с) А.Галич.
Зато признает Крым с Абхазией и может даже военную базу теперь разрешит поставить.