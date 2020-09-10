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Лётчики Народной Армии ГДР -"чужие среди своих"

Лётчики Народной Армии ГДР -"чужие среди своих" (7 фото)

Автор:
10 сентября 2020 19:46
Сообщество : Военное
Метки: ВВС ГДР   авиация   нато   оружие   
842
7
Почему в военных кругах НАТО возникла "мода" на немецких пилотов.

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Метки: ВВС ГДР   авиация   нато   оружие   
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5  комментариев
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Sanar 3 часа назад
Менге пистабол, 5000 не так ужи много, прям на всех истребителях мира, очередное пистобольство, наши кто в ГСВГ служил, всегда рассказывали что немцы ссыкуны.
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2k
Лока Сафонов Автор поста Sanar 3 часа назад
а сколько по твоему в год часов наматывает ,скажем, летчик фронтовой авиации?
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70k
Броненосец Потелкам 38 минут назад
Хочу поблагодарить немецкого летчика за честную оценку советской авиатехники.
Мог бы "подлизнуть" амерам, и обоссать.
Но - "не зассал".
Уважаю.
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