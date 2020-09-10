Лётчики Народной Армии ГДР -"чужие среди своих"

После учебных сражений с истребителями американских ВВС, летчики бывшей ГДР стали необычайно востребованы и регулярно принимали участие в больших маневрах НАТО. Настоящий бенефис МиГа произошел на итальянском острове Сардиния, в учебном центре воздушного боя НАТО Дечимоманну в 1998 году. По его итогам популярный немецкий журнал "Флигер Ревю" писал, что МиГ-29, прошедшие модернизацию по германской программе G и GT, заметно превосходят F-15C, F-16C и Mirage 2000C. О подробностях тех учебных схваток мы расскажем в одном из будущих материалов.



Из интервью Манфреда Менге:



"Мы не изменяли присяге. Просто не осталось страны, которая была нашей Родиной. То, что в ГДР было судьбой, стало простой рутинной работой. Мы получали истинное удовольствие, видя в прицел натовские самолеты и понимая, что наше оружие ничем не хуже. Об одном приходится жалеть. Благодаря нам, американцы знали о возможностях МиГ-29 очень много. С другой стороны, мы же показывали отличные качества советских машин и делали им рекламу. Опять эти чертовы деньги (улыбнувшись)За 25 лет я налетал на всех возможных истребителях мира более 5000 часов, и "двадцать девятый" для меня навсегда лучший".



(Интервью Манфреда Менге было записано автором в Москве, в апреле 2004 года, во время очередного визита оберста Люфваффе на встречу с российскими однокашниками).