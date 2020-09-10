Лётчики Народной Армии ГДР -"чужие среди своих"

Почему в военных кругах НАТО возникла "мода" на немецких пилотов.
В американских ВВС, как известно, есть эскадрилья "Агрессор". Её задача - изображать авиацию потенциальных противников США в учебных схватках. Летчики "Агрессора", помимо традиционных умений, должны знать чужие боевые уставы, матчасть и даже стараться думать, как русские или северные корейцы. Любопытно, что "агрессоры", существовавшие ещё со времен Вьетнама, после окончания Холодной войны подверглись резкому сокращению.
Самолёты эскадрильи "Агрессор", изображающие российские машины.
Причины было две: наступивший однополярный мир и возникшая "мода" на немецких лётчиков. После обрушения "Железного занавеса" и объединения Германии, в строй западногерманских Люфтваффе влилась целая группа специалистов, которых не нужно было обучать премудростям советского устава и манере боевых действий. Лётчики Национальной Народной Армии (ННА) ГДР, считались лучшими из лучших среди стран Варшавского договора. Авиационным специалистам и некоторым пилотам ещё повезло. Они попали в три процента унтер-офицеров и офицеров ННА, принятых на службу в Бундесвер, с понижением звания. Остальным не засчитали даже военный стаж.
Машина ВВС ННА ГДР на базе в Прешене
ВВС ННА, или Luftstreitkräfte всегда пользовались особой симпатией Советского командования. Самые способные пилоты ГДР заканчивали советские училища и академии и составляли актив правившей в стране партии СЕПГ. Многие из них привозили из Союза русских жён, что тоже поощрялось начальством. Начиная с середины 70тых годов восточные немцы стали получать самую передовую советскую технику. Социалистическая Германия, первая из иностранных заказчиков в рамках ОВД, закупила партию новейших советских истребителей "четвертого поколения" МиГ-29. В конце 1987 года 12 МиГов-29, серии "9-12А" пополнили эскадрилью имени советского космонавта Владимира Комарова. Затем их число довели до 25 и планировалась закупка МиГ-29 для формирования целой авиадивизии. Но через три года ГДР перестала существовать и МиГи, честно оплаченные немцами военным бартером, зависли между небом и землей. Лишь в 91ом году власти ФРГ, с подачи американских патронов, придумали как использовать громоздкое наследство. Опытные гдровские пилоты стали кем-то вроде строгих "дядек" и экзаменаторов для юной поросли пилотов Люфтваффе. И делали они эту работу с азартом, порой словно забывая, что "Холодная война" уже закончилась.
Из интервью автора 2004 года с оберстом Люфтваффе Манфредом Менге, командиром 731 эскадрильи, в прошлом гауптманом ВВС ГДР:
"В Объединенной Германии нас сразу лишили званий. Офицеры, состоявшие в СЕПГ, были уволены без пенсий, а советскую технику законсервировали и готовили на продажу, или на слом. Полтора года нас проверяли на лояльность и переучивали. Но машины были в полном порядке. Компаньоны из американских ВВС сильно удивились, когда после двух лет "простоя" наши МиГи без проблем поднялись в воздух. Тогда мы с Микаэлем (капитан Люфтваффе Микаэль Рауббах, выпускник советского лётного училища) здорово погоняли ребят из 82ой эскадрильи USAF на "Хорнетах". Теперь можно об этом говорить, все ближние бои были выиграны вчистую".
"В Объединенной Германии нас сразу лишили званий. Офицеры, состоявшие в СЕПГ, были уволены без пенсий, а советскую технику законсервировали и готовили на продажу, или на слом. Полтора года нас проверяли на лояльность и переучивали. Но машины были в полном порядке. Компаньоны из американских ВВС сильно удивились, когда после двух лет "простоя" наши МиГи без проблем поднялись в воздух. Тогда мы с Микаэлем (капитан Люфтваффе Микаэль Рауббах, выпускник советского лётного училища) здорово погоняли ребят из 82ой эскадрильи USAF на "Хорнетах". Теперь можно об этом говорить, все ближние бои были выиграны вчистую".
F/A-18 Super Hornet.
Визиты "Мародёров" из 82 эскадрильи на F-18 Super Hornet в Германию стали с тех пор традицией. Раз в 2-3 года они специально перелетали океан, чтобы сразиться с пилотами 731ой эскадрильи Люфтваффе...
И неизменно проигрывали в ближнем бою. На дальних и средних дистанциях "Хорнет" выручала более мощная РЛС и ракеты. В этом аспекте у устаревающего МиГа ярких преимуществ не было, но немцы и здесь были на высоте.
И неизменно проигрывали в ближнем бою. На дальних и средних дистанциях "Хорнет" выручала более мощная РЛС и ракеты. В этом аспекте у устаревающего МиГа ярких преимуществ не было, но немцы и здесь были на высоте.
Пилотажный MiG-29GT 1-й эскадрильи 73-го истребительного крыла Люфтваффе (Jagdgeschwader 73).
Из интервью Манфреда Менге:
"Больше всего нам нравились учения, которые американцы называли "бои в телефонной будке". Резкий противоракетный маневр, вираж и мы уже на хвосте у более тяжелого "Хорнета". Американцы сажали в спарки молодых немецких ребят и те выходили из самолёта, потеряв ориентацию в пространстве. Такую карусель мы устраивали. Американцы были парни боевые, уже имевшие опыт встречи с МиГами во время войны в Заливе, сбив три или пять, по разным данным. Но здесь им пришлось переучиваться заново. "Воевали" мы с ними по-честному, всё, кроме снарядов и ракет. Начиная с середины 90тых наша 731ая эскадрилья получила новый статус. Теперь нас звали на все учебные схватки. Каждому хотелось попробовать свои силы с "Фалкрамом" ( Fulcrum название МиГ-29 в кодировке НАТО)".
"Больше всего нам нравились учения, которые американцы называли "бои в телефонной будке". Резкий противоракетный маневр, вираж и мы уже на хвосте у более тяжелого "Хорнета". Американцы сажали в спарки молодых немецких ребят и те выходили из самолёта, потеряв ориентацию в пространстве. Такую карусель мы устраивали. Американцы были парни боевые, уже имевшие опыт встречи с МиГами во время войны в Заливе, сбив три или пять, по разным данным. Но здесь им пришлось переучиваться заново. "Воевали" мы с ними по-честному, всё, кроме снарядов и ракет. Начиная с середины 90тых наша 731ая эскадрилья получила новый статус. Теперь нас звали на все учебные схватки. Каждому хотелось попробовать свои силы с "Фалкрамом" ( Fulcrum название МиГ-29 в кодировке НАТО)".
После учебных сражений с истребителями американских ВВС, летчики бывшей ГДР стали необычайно востребованы и регулярно принимали участие в больших маневрах НАТО. Настоящий бенефис МиГа произошел на итальянском острове Сардиния, в учебном центре воздушного боя НАТО Дечимоманну в 1998 году. По его итогам популярный немецкий журнал "Флигер Ревю" писал, что МиГ-29, прошедшие модернизацию по германской программе G и GT, заметно превосходят F-15C, F-16C и Mirage 2000C. О подробностях тех учебных схваток мы расскажем в одном из будущих материалов.
Из интервью Манфреда Менге:
"Мы не изменяли присяге. Просто не осталось страны, которая была нашей Родиной. То, что в ГДР было судьбой, стало простой рутинной работой. Мы получали истинное удовольствие, видя в прицел натовские самолеты и понимая, что наше оружие ничем не хуже. Об одном приходится жалеть. Благодаря нам, американцы знали о возможностях МиГ-29 очень много. С другой стороны, мы же показывали отличные качества советских машин и делали им рекламу. Опять эти чертовы деньги (улыбнувшись)За 25 лет я налетал на всех возможных истребителях мира более 5000 часов, и "двадцать девятый" для меня навсегда лучший".
(Интервью Манфреда Менге было записано автором в Москве, в апреле 2004 года, во время очередного визита оберста Люфваффе на встречу с российскими однокашниками).
Из интервью Манфреда Менге:
"Мы не изменяли присяге. Просто не осталось страны, которая была нашей Родиной. То, что в ГДР было судьбой, стало простой рутинной работой. Мы получали истинное удовольствие, видя в прицел натовские самолеты и понимая, что наше оружие ничем не хуже. Об одном приходится жалеть. Благодаря нам, американцы знали о возможностях МиГ-29 очень много. С другой стороны, мы же показывали отличные качества советских машин и делали им рекламу. Опять эти чертовы деньги (улыбнувшись)За 25 лет я налетал на всех возможных истребителях мира более 5000 часов, и "двадцать девятый" для меня навсегда лучший".
(Интервью Манфреда Менге было записано автором в Москве, в апреле 2004 года, во время очередного визита оберста Люфваффе на встречу с российскими однокашниками).
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Мог бы "подлизнуть" амерам, и обоссать.
Но - "не зассал".
Уважаю.