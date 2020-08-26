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Пистолет-пулемёт Heckler &amp; Koch UMP

Пистолет-пулемёт Heckler & Koch UMP (5 фото)

Автор:
26 августа 2020 09:23
Сообщество : Военное
Метки: HK UMP   Heckler & Koch   Пистолет-пулемёт   немецкие пистолеты-пулемёты   немецкое оружие   оружие   
1166
5

О пистолете-пулемёте, созданном специально для полиции.

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Метки: HK UMP   Heckler & Koch   Пистолет-пулемёт   немецкие пистолеты-пулемёты   немецкое оружие   оружие   
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5  комментариев
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Max Lu Час назад
b 3 5
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Bubba_Wash Max Lu 42 минуты назад
+ b 6 b 8 2 и ты не уязвим.
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