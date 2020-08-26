О пистолете-пулемёте, созданном специально для полиции.
Существует три модификации под патроны:
- 9 мм х 19
- .40 S&W
- .45 ACP.
Скорострельность: 600 выстрелов в минуту.
Вес оружия составляет 2 350 г.
Ёмкость магазина: 30 патронов.
Оружие выпускается с 1999 года. Конструкторы HK создали новый пулемёт в качестве продолжения знаменитой серии HK MP5, созданной ещё в 1960-х годах. UMP первоначально конструировался для полицейских формирований США.
Ряд элементов HK MP5 упростили, а некоторые изготовили из новых материалов, облегчив пистолет-пулемёт. Использованы стойкие полимеры к повреждениям и нагрузкам.
UMP имеет патронник для более крупных патронов (.45 ACP И.40 S&W), чем другие пистолеты-пулемёты, такие как MP5.
UMP обладает довольно сильным останавливающим действием а, также небольшим пробивным эффектом.
Несмотря на различные калибры, все версии имеют одинаковый дизайн и отличаются только формой магазина.
Стрельба из HK UMP
Оружие широко используется в мире
HK UMP состоит на вооружении Батальона Специальных Операций Албании, ряде спецподразделений Австралии, армии Бангладеша, полиции Бельгии, контртеррористических подразделениях Болгарии, национальной полиции Франции, силах спецподразделений Грузии, спецподразделениях Египта, спецподразделениях Италии, Иорданских Силах Специальных Операций, армии Латвии, Литовских Силах Специальных Операций, Мексиканской морской пехоты, Королевской Марокканской Жандармерии, Батальоне специальных операций Сухопутных войск Румынии, 72-й бригаде специальных операций Сербии, 5-м полке специального назначения Вооруженных Сил Словацкой Республики, испанской армии, Агентстве по Охране Сил Пентагона, нескольких полицейских подразделениях США.
У немцев получилось сделать один из самых медленных (менее скорострельных) пистолетов-пулемётов, но и один из самых мощных.
Источник:
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