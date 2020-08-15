Парень случайно выстрелил себе на метр ниже головы

"Парни, я, похоже, облажался, - написал он. - Я только что прострелил себя". По словам пострадавшего, выстрел был такой силы, что пуля пробила не только мошонку, но и кровать, на которой сидел блогер. Впоследствии он опубликовал и фото из госпиталя Сан-Диего, куда обратился по поводу ранения. Увидев, что пуля прошла навылет, врачи отпустили мужчину долечиваться дома.