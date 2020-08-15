Парень случайно выстрелил себе на метр ниже головы

Группа Loaded Guns Pointed at Benis - одна из самых странных групп в фейсбуке. Ее члены публикуют там исключительно фото и видео заряженного оружия, направленного на собственные гениталии. Группу создали, чтобы побесить ответственных владельцев оружия. На днях один из ее членов сделал следующий смелый шаг - не только навел пистолет на собственную мошонку, но и случайно выстрелил в нее!
Мужчина из Сан-Диего, состоявший в группе в фейсбуке, члены которой в шутку наводят заряженное оружие на собственные гениталии, пострадал из-за нарушения техники безопасности. Он записывал видео, на котором наводил снятый с предохранителя пистолет на собственную мошонку - и в процессе съемок случайно спустил курок.
Группа Loaded Guns Pointed at Benis создана в мае 2020 года, чтобы вызывать раздражение у ответственных владельцев огнестрельного оружия демонстративным пренебрежением техникой безопасности. В ней публикуются исключительно фото и видео, на которых члены группы наводят оружие на свои гениталии.
Анонимный член группы из Сан-Диего опубликовал видео, на котором он наводит на собственную мошонку пистолет 45 калибра. После съемки, закончившейся выстрелом, он опубликовал еще несколько постов, в одном из которых было фото "героя" с голыми ногами, зажатым между ними полотенцем и каплями крови вокруг.
"Парни, я, похоже, облажался, - написал он. - Я только что прострелил себя". По словам пострадавшего, выстрел был такой силы, что пуля пробила не только мошонку, но и кровать, на которой сидел блогер. Впоследствии он опубликовал и фото из госпиталя Сан-Диего, куда обратился по поводу ранения. Увидев, что пуля прошла навылет, врачи отпустили мужчину долечиваться дома.
В результате этой истории пострадавший получил всевозможные почести от членов группы: он был назван"королем" и произведен в админы. Как заявил второй админ группы, "он наверняка усвоил урок и без того, чтобы весь мир называл его идиотом".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот прострелил бы, был бы первым
Отвлекся - паяльник застрял у него между ног
Жареным мясом запахло вокруг
Девочкам больше Вася не друг.
Улыбнуло: "снятый с пистолета пистолет". Автор , перечитай свой текст.
раз - не догадаться делать "реальное" фото с незаряженным стволом или бутафорными патронами,
два - таки прострелить себе яйца!!11
три - удивляться что пуля пробила мошонку и кровать!!!111
у этого дебила лицуха на ствол????
Красиво!
"пуля пробила не только мошонку, но и кровать!"
А должна была застрять в броне мошонки?