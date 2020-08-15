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Парень случайно выстрелил себе на метр ниже головы

Парень случайно выстрелил себе на метр ниже головы (5 фото)

Автор:
15 августа 2020 18:07
Сообщество : Истории
Метки: истории   меткий выстрел   навылет   ну вы даете   оружие   пошутили и будет   соцсети   странные люди   
2062
5
Группа Loaded Guns Pointed at Benis - одна из самых странных групп в фейсбуке. Ее члены публикуют там исключительно фото и видео заряженного оружия, направленного на собственные гениталии. Группу создали, чтобы побесить ответственных владельцев оружия. На днях один из ее членов сделал следующий смелый шаг - не только навел пистолет на собственную мошонку, но и случайно выстрелил в нее!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   меткий выстрел   навылет   ну вы даете   оружие   пошутили и будет   соцсети   странные люди   
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33  комментария
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226
Serg Dex 4 часа назад
Как многообразен мир, каких только идиотов природа не произвела на свет.
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761
Колючий 7 минут назад
Когда нет мозгов, то яйца ни к чему
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43k
Albert GER 19 минут назад
А второй админ у них не тот который бубенцы на Красной площади гвоздём проковырял?
Вот прострелил бы, был бы первым
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7k
Кыся 24 минуты назад
Были б яйца - мог бы и пострадать...
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23k
Acu900 36 минут назад
Вася паял эту схему, как мог
Отвлекся - паяльник застрял у него между ног
Жареным мясом запахло вокруг
Девочкам больше Вася не друг.
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23k
Acu900 39 минут назад
Тот редкий случай когда лауреат премии Дарвина остался в живых...
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7k
Путинский Бот 41 минуту назад
интересный проигрыватель, там если его не остановить, он дальше по этой теме, продолжает показывать видео, жесткача хватает!
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113
Brontozavr1 57 минут назад
Правильно, ибо нехер деградантам размножаться.
Улыбнуло: "снятый с пистолета пистолет". Автор , перечитай свой текст.
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9k
El Niño 57 минут назад
Интересно, а какие ещё группы есть с похожими интересными конкурсами?
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10k
Кот Час назад
Кот как бы говорит: "Давай, не ссы, нажимай! Зачем тебе бубенчики!?"
Кот как бы говорит: "Давай, не ссы, нажимай! Зачем тебе бубенчики!?"
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250
Mike S Кот 49 минут назад
Месть кота - Яйко за яйко.
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137
trancer001 Час назад
Эх, лучше бы в голову...
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1k
Дарвин и премия Час назад
Может лучше сразу в голову? Его провозгласят сразу Императором группы
Может лучше сразу в голову? Его провозгласят сразу Императором группы
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12k
Павел Час назад
Естественный отбор ещё никто не отменял.
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3k
Schumacher Час назад
ноль - вступить в группу идиотов.
раз - не догадаться делать "реальное" фото с незаряженным стволом или бутафорными патронами,
два - таки прострелить себе яйца!!11
три - удивляться что пуля пробила мошонку и кровать!!!111
у этого дебила лицуха на ствол????
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7
Александр Сорокин 2 часа назад
Идиот, да?!
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10k
Серёга@ 2 часа назад
Пускай F-1 теперь протестирует ?
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48k
Серый 2 часа назад
Парень случайно выстрелил себе на метр ниже головы
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8k
Denissg 2 часа назад
Был "мужик" - и нет "мужика".
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17k
Франц Лефорт 2 часа назад
"Группу создали, чтобы побесить ответственных владельцев оружия"(с) ПОБЕСИТЬ? Никаких чувств ,кроме дикого ржача, она у меня не вызывает!
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10k
Corvus Corax 2 часа назад
"снятый с пистолета пистолет"
Красиво!

"пуля пробила не только мошонку, но и кровать!"
А должна была застрять в броне мошонки?
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3k
Schumacher Corvus Corax Час назад
отрикошетить))
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10k
Corvus Corax Schumacher Час назад
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27k
Элек Мек 2 часа назад
Мысли кота-какой же мне мудак достался...
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6k
gena Элек Мек Минуту назад
"эээ, придурок, а кто мне хавчик насыпать будет пока ты в больничке валяться будешь?"
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