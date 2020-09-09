FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 2106 постов • 688 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты 
Как правильно солить грузди на зиму в домашних условиях холодным и горячим способом

Как правильно солить грузди на зиму в домашних условиях холодным и горячим способом (16 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 10:06
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: видео   грибы   грузди   засолка   кухня   полезно   рецепт   фото   
227
16
1
Ниже вы найдете несколько рецептов по которым можно приготовить эти грибы как холодным так и горячим способом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: видео   грибы   грузди   засолка   кухня   полезно   рецепт   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
12
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
dimitr 3 часа назад
Автор, позволю себе заметить следующее:
- столовые ложки бывают разных размеров;
- чайные, впрочем, тоже;
- соль (сахар, другие сыпучие продукты) могут быть "с горкой" и без неё;
- в зависимости от влажности (а соль и сахар весьма гигроскопичные продукты) "горка может быть небольшой или весьма приличной.

Учитывая всё это и проверив на практике, можно утверждать, что "вес одной ложки соли" может различаться в 3-4 раза.

Поэтому лучше писать, что для засолки 1 кг вымоченных (отваренных) и сцеженных груздей необходимо от 40 (если будете есть их уже через 1,5 месяца) до 60 (если собираетесь хранить долго) граммов сухой крупной соли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
79
Радик Гайнетдинов 4 минуты назад
Запретить такие посты - слюной захлебнуться можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Медвежата совершили налёт на кухню американки Медвежата совершили налёт на кухню американки Как правильно точить ножи Как правильно точить ножи Методы проверки грибов на ядовитость Методы проверки грибов на ядовитость Как раздавать интернет с телефона на телефон Как раздавать интернет с телефона на телефон Как убрать засос на шее при помощи подручных средств? Как убрать засос на шее при помощи подручных средств?
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

891744



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
5
64
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет
2
216
Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
1
79
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
4 общих способов пополнить свою банковскую карту без проблем
0
9
4 общих способов пополнить свою банковскую карту без проблем
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото)
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
34

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#сша#россия#СССР#новости#суд#актер#война
#юмор#интересно#интересное#дтп#шоу бизнес#картинки#позитив#навальный#архитектура#еда
#прикол#история#подборка#ефремов#грибы#настроение#реакция#авария#в мире#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться