Как правильно солить грузди на зиму в домашних условиях холодным и горячим способом

домашних условиях холодным и горячим способом

Как правильно солить грузди на зиму в домашних условиях холодным и горячим способомОпубликовано в Архив admin Август 7, 2019

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Есть несколько проверенных рецептов засолки груздей в домашних условиях. Ниже вы найдете несколько рецептов по которым можно приготовить эти грибы как холодным так и горячим способом. Соленые грузди всегда занимали почетное место на столах наших предков. Чаще всего их подавали в чистом виде как закуску, но также их можно было встретить и в других блюдах как дополнение. А вот в Европе его не заслуженно считают не съедобным и встретить его на прилавке или на столе практически не возможно.







Возможно вы уже когда-то пробовали сами заготавливать эти грибы на зиму и возможно также сталкивались с такой проблемой как небольшая горечь. Что бы этого избежать собранные грибочки нужно хорошо вымочить в воде перед тем как приступить к приготовлению. Горчинка содержится в их соке или по народному в том молочке которое появляется на срезе гриба. Белых груздях этого молочка гораздо меньше чем в черных, а это значит что темные грузди нужно вымачивать гораздо дольше. Но пускай этот факт вас не пугает если следовать нашим инструкциям у вас обязательно все получится и открыв зимой баночку вы сможете получить только положительные эмоции.



Содержание статьи [Скрыть]



Как солить грузди что бы они были ароматными хрустящими и очень вкусными

Как солить грузди холодным способом дома

Соленые грузди на зиму в банках — горячий способ

Маринованные грузди с уксусом и луком — самый простой и вкусный рецепт

Рецепт засолки черных груздей

Как солить грузди что бы они были ароматными хрустящими и очень вкусными

Этот способ засолки был мною проверен уже не раз грибы действительно получаются очень вкусными и хрустящими. Когда откроете баночку, то аромат непременно разлетится по всему дому такой что сбегутся все соседи что бы попробовать их.



Ингредиенты:



грузди

рассол на 1 литр воды



соль 2 ст. ложки

перец черный горошком 5-6 горошин

перец душистый горошком 3-4 горошины

лавровый лист 1-2 шт.

Процесс приготовления:



Груздь гриб сам по себе довольно хрупкий и если его начать сразу тщательно мыть и чистить, то можно переломать большую часть собранного урожая. А гриб этот бывает довольно грязным. Так что в первую что нужно сделать так это сложить их в большую ёмкость и залить водой. Грибы конечно будут всплывать так что их нужно будет чем-то придавать. Обычно для этого я использую сито или большой советский алюминиевый друшляк, а грибы вымачиваю в большом ведре.







Вымачивание позволит лишить гриб горечи. А грязь постепенно начнет растворяться в воде. Важно не забывать менять воду. Меняйте воду примерно раз в 2-3 часа.



Далее берем в руки губку для мытья посуды, небольшой ножичек или зубную щетку и очищаем грибы от оставшейся грязи. Если попался довольно крупный экземпляр его лучше поделить на несколько частей. Те что по меньше лучше оставит целыми так они будут и смотреться лучше и вкуснее будут.







Подготовленные дары леса закладываем в кастрюлю или чашку заливаем водой и ставим на плиту. Довести до кипения и варить на медленном огне 25 минут. Если начнет появляться пена, то её обязательно нужно будет убрать. В конце варки слить воду а грибы откинуть на дуршлаг.



Для того что бы засолить что-то вам потребуется приготовить рассол в нашем случае он будет готовиться следующим образом. Важно приготовить столько рассола что бы грибы в нем скрылись полностью. поэтому я буду готовить сразу три литра рассола. В воду закину соль, перец, лаврушку и поставлю кастрюлю на огонь. Когда он закипит аккуратно заложу грибы и проварю еще 10-15 минут на среднем кипении.







Пока варятся грибы можно уже начать подготавливать и стерилизовать банки в которые будете раскладывать грибы. Лучше всего брать тару небольшого размера. Самый оптимальный вариант это банки не больше 1 литра.



Разложить грибы по банкам залить рассолом и закрутить крышками и укутываем теплым одеялом. Даем банкам остыть до комнатной температуры. Далее уже остывшие банки переносим в прохладное место для длительного хранения.



Как солить грузди холодным способом дома

Двигаемся дальше. представляю вам еще еще один вариант засолки грибов, но теперь это будет холодный способ, а почему он так называется Вы сможете понять прочитав рекомендации.







Ингредиенты:



грузди 1 кг.

соль 2 столовые ложки

зонтики укропа 2-3 шт.

Процесс приготовления:



И так начнем с того что сначала нужно будет вымочить грибы в воде в течении 3 дней воду меняем каждые 5-6 часов. Важно что бы вода накрывала грибы полностью для этого их можно накрыть крышкой которая будет меньше чем сама емкость. Крышка не такая тяжелая чтобы раздавить гриб и не такая легкая что бы дать грибам всплыть на поверхность.







Через три дня сливаем воду и очищаем каждый гриб после промываем под струей воды. Если есть слишком большие грибочки их лучше разрезать на несколько частей. Режим для того что бы тело гриба лучше просолилось.







Далее возьмите небольшую кастрюлю просыпаем дно солью и начнем укладывать грибы шляпками вниз. И так каждый слой нужно будет просыпать солью с перцем и прокладывать укропом. Когда будет уложен последний слой, его нужно также сверху просыпать солью.







Сверху кладем тарелку, на неё устанавливаем груз и убираем солиться наши грибы в прохладное место. время приготовления 35-45 дней.



Соленые грузди на зиму в банках — горячий способ

Рецепт довольно универсальны и позволяет уже практически через 7-8 дней получить вкусные и ароматные соленые грузди. Но лучше всего подождать 30-35 дней что бы получить полноценные и что важно без горчинки соленые грибочки.



Ингредиенты:



грузди

чеснок

зонтики укропа

лавровый лист

перец душистый горошком

соль 2 ст ложки на 1 литр воды

Процесс приготовления:



Груздь гриб довольно капризный и его нельзя принести из леса и приготовить в тот же день. Его обязательно нужно будет вымачивать в воде как минимум три дня. В противном случае продукт будет сильно горчить.







Вымачивание решает сразу несколько проблем сразу. Во первых гриб перестанет горчить. Во-вторых он станет не таким хрупким, а в третьих грязь на грибах размокнет и будет легко отделяться или де что чаще всего бывает сама отвалится.







Вымоченные и вычищенные грибы перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Крупные грибы порезать что бы потом не мучится засовывая их горячими в горлышко банки.



Нужно отварить грибы до готовности. Для этого зальем их водой и поставим кастрюлю на огонь. Доводим до кипения и варим среднем огне 15 минут. Следите что бы кипение было не слишком бурным. При появлении пены убираем её при помощи ложки или шумовки.







После первой варки грибы откинуть на дуршлаг, а воду полностью слить. Далее готовим правильный рассол. Для правильного рассола нужно взять 2 ст. ложки соли на 1 литр воды, 3-5 горошин душистого перца, 2 листа лаврушки пару зонтиков укропа. Следующим шагом этот рассол нужно вскипятить.







Пока закипает рассол нарежем несколько долек чеснока на тонкие слайсы и равномерно распределим по банкам. После разложим по банкам грибы и зальем их кипящим рассолом. Рассол налить под самое горлышко и закрутить крышками. После остывания банки с грибами перенести в подвал или погреб для длительного хранения.



Маринованные грузди с уксусом и луком — самый простой и вкусный рецепт

Соленые грибы это без сомнения очень вкусно, а как вам маринованные грузди. Этот рецепт довольно простой, но очень вкусный. Знаком он мне из далекого-далекого детства. Однажды наша семь принесла домой практически пол ванны этих грибов и пришлось их не только солить, но и мариновать.



Ингредиенты:



грузди

вода 1 литр

соль 2 ст. ложки

уксус 9% 1 ст. ложка

сахар 0,5 ч. ложки

лук 1 средняя головка

Процесс приготовления:



По знакомой схеме сначала вымачиваем грибы в воде, затем очищаем их от грязи. Заливаем водой и варим в кипятке 5-7 минут. Пока варятся грузди возьмем головку лука. Очистим её и нарежем на полукольца.







Для того что бы приготовить 1 литр маринада вам нужно в 1 литр воды засыпать 2 ст.ложки соли и довести жидкость до кипения. Затем положить лавровый лист и влить уксус по рецепту, сахар и полукольца лука. Перемешиваем маринад даем закипеть и закладываем грибочки. Варим в течении 10 минут на среднем нагреве.







Далее выключаем полностью нагрев. при помощи шумовки достаем грибы из маринада и раскладываем их по стерильным банкам под самый верх.







Не забудьте в каждую банку положить по 1-2 зубочка чеснока. Оставшийся маринад также разлить по банкам и закрутить банки стерильными крышками.







После укутываем банки теплым пледом или одеялом и оставляем крышками вниз до полного остывания. когда банки остынут перенесите их в прохладное место для длительного хранения.



Рецепт засолки черных груздей

Как известно в природе есть не только белые грузди, но и так называемые черные. Их также можно употреблять в пищу как и белые. А коли есть грибы то значит должен быть и способ приготовления. Поэтому предлагаю вам видео рецепт приготовления черных груздей.



Как было сказано выше в статье в черных содержание горечи гораздо больше поэтому их вымачиванием нужно будет заниматься гораздо дольше. Как правильно вымачивать и как лучше всего приготовить данные грибы вы можете посмотреть в видео ролике ниже.







На этом подборка о засолке груздей окончена. Думаю что у вас получится и зимой на вашем столе будут красоваться соленые вкусные грузди. А если у вас есть свои рецепты или пожелания к данной статье, то вы можете поделиться своими наблюдения в комментариях под статьёй. Все приятного аппетита.