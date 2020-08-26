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Невероятно детальные портреты, созданные из столовой соли

Невероятно детальные портреты, созданные из столовой соли (7 фото + 4 видео)

Автор:
26 августа 2020 11:29
Сообщество : Искусство
Метки: арт-живопись   видео   интересно   картины из песка   необычное искусство   рисунки   соль   художник   
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Канадско-афганский художник Башир Султани умеет рисовать... солью. Он создает удивительно точные портреты из обычной поваренной соли. Султани рассказывает и показывает, как он это делает, в замедленном видео.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арт-живопись   видео   интересно   картины из песка   необычное искусство   рисунки   соль   художник   
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