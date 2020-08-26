Невероятно детальные портреты, созданные из столовой соли

Канадско-афганский художник Башир Султани умеет рисовать... солью. Он создает удивительно точные портреты из обычной поваренной соли. Султани рассказывает и показывает, как он это делает, в замедленном видео.
Реальное время - 40 мин.
• Соль каждый раз используется одна и та же
• Инструменты: 1-2 полных шейкера любой мелкой соли + бумага с острым краем + Iphone4 + Imovie
• Терпение
• Соль каждый раз используется одна и та же
• Инструменты: 1-2 полных шейкера любой мелкой соли + бумага с острым краем + Iphone4 + Imovie
• Терпение
Мартин Лютер Кинг - младший
Джокер
Альберт Эйнштейн
Ну и финальным аккордом - Дарт Вейдер!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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