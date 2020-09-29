Чем кормить городских уток — не только хлебом

Нина Садыкова: «Есть естественный процесс освоения животными пригодных для них местообитаний. Действительно, в наших широтах большая часть крякв ведут перелётный образ жизни и в природе оставаться зимовать могут только в исключительных случаях — читаем «Серую шейку» и «Хитрый лис и умная уточка».



В населённых пунктах на незамерзающих участках водоемов могут формироваться устойчивые зимующие городские популяции уток, что мы и наблюдаем в Екатеринбурге. Они растут в основном не за счет того, что утки из загородных популяций перестают улетать и присоединяются к городским, а за счёт естественного размножения самих «городских» уток. То есть те утки, которые сейчас зимуют на городском пруду — уже не первое поколение местных неперелётных уток, благополучно размножившихся на обильных «городских харчах». Формирование таких городских популяций возможно только благодаря зимней подкормке, в первую очередь хлебом, и не влияет на численность, состав и образ жизни «загородных» уток.

Если мы хотим, чтобы у нас в городе жили уточки и летом выедали комариных личинок, зимой их надо подкармливать. Причём подкармливать всё время, когда температура воздуха ниже нуля и водоём большей частью покрыт льдом.

Городские утки нуждаются в прикорме с того момента, как основная часть водоёмов покрывается льдом, и до того момента, как сойдёт снег. Даже если река замерзает только у берега — как, например, на Исети ниже плотины городского пруда — зимой утки, особенно если их много, всё равно будут нуждаться в прикорме, поскольку пригодные для уток естественные корма в холодное время малодоступны и их запас пополняется медленно.



Для диких уток нет деления на «дикую» и какую-то другую природу: где получается выжить, там и живут. И южнее живут, и севернее. Разве людям или уткам плохо оттого, что часть уток научилась жить в городе, пользуясь предоставленным людьми пищевым изобилием? Судя по тому, что численность тех и других пока продолжает расти — не плохо».

За словом — дело. Личный опыт.

Посмотрим, оценят ли городские утки здоровую пищу. Мы заранее отварили перловку, пшено и морковку. Дегустацию проводили в Дендрарии. На улице были суровые -20C.



Ага, вот эти ребята.