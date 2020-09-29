Чем кормить городских уток — не только хлебом

Разбираемся, чем подкормить голодных уток на пруду кроме хлеба, действительно ли опасен для них хлеб, и чего нельзя делать ни в коем случае. Мнение эксперта
Многие горожане переживают за уток на городском пруду и любят их подкормить. Как правило, хлебом из ближайшего продуктового магазина. При этом распространено мнение, что хлеб для уток вреден и его ни в коем случае нельзя им давать.
В этой статье поначалу мы придерживались именно этой точки зрения, но затем обратились в Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук и попросили разъяснить, чем опасен для уток хлеб.
Подробный комментарий «Уралнашу» дала Нина Олеговна Садыкова, кандидат биологических наук, научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН, член Уральского орнитологического общества.
Разбираемся, как всё-таки правильно подкармливать городских уток зимой. В конце статьи много красных лап, сизых перьев и любопытных носов — утки из Дендрария пробуют еду, которую мы им предложили.
В этой статье поначалу мы придерживались именно этой точки зрения, но затем обратились в Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук и попросили разъяснить, чем опасен для уток хлеб.
Подробный комментарий «Уралнашу» дала Нина Олеговна Садыкова, кандидат биологических наук, научный сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН, член Уральского орнитологического общества.
Разбираемся, как всё-таки правильно подкармливать городских уток зимой. В конце статьи много красных лап, сизых перьев и любопытных носов — утки из Дендрария пробуют еду, которую мы им предложили.
Чем же опасен для уток хлеб?
Нина Садыкова: «Множество бродящих по интернету материалов на тему кормления уток содержат несколько принципиальных биологических ошибок и породили устойчивый, но по большому счёту ничем не обоснованный миф, что диким городским уткам вреден хлеб. Этот миф распространён не только в России. Похоже, его источником является опубликованное в 2008 г. обращение некоторых представителей знаменитого Британского Королевского общества защиты птиц о том, что хлеб является не самой полезной пищей для уток.
Надо понимать, что Великобритания — «страна победившего бёрдвотчинга», где практически все жители являются любителями и знатоками птиц. Масштабы подкормки диких птиц там не сопоставимы с российскими и очень развита индустрия, обеспечивающая любителей птиц всем необходимым для привлечения и наблюдения птиц, в том числе и «правильными» смесями для прикорма. Опубликованное обращение ни в малейшей степени не содержит указаний на необходимость как-то ограничивать подкормку диких птиц хлебом или о том, что хлеб наносит диким птицам вред.
Никаких фактов, подтверждающих, что хлеб может быть губителен для диких уток, не было и нет.
Надо понимать, что Великобритания — «страна победившего бёрдвотчинга», где практически все жители являются любителями и знатоками птиц. Масштабы подкормки диких птиц там не сопоставимы с российскими и очень развита индустрия, обеспечивающая любителей птиц всем необходимым для привлечения и наблюдения птиц, в том числе и «правильными» смесями для прикорма. Опубликованное обращение ни в малейшей степени не содержит указаний на необходимость как-то ограничивать подкормку диких птиц хлебом или о том, что хлеб наносит диким птицам вред.
Никаких фактов, подтверждающих, что хлеб может быть губителен для диких уток, не было и нет.
Соль в тех количествах, в которых она присутствует в хлебе и даже в чипсах, уткам не вредна. Чтобы получить солевое отравление, несчастной утке надо в чистом виде за раз съесть почти чайную ложку поваренной соли — 4-5 г. То есть, чтобы получить опасную дозу соли, утке в одиночку надо слопать целиком 300-граммовую пачку чипсов, не размоченных перед этим в воде, или целую булку хлеба. Если бы утки действительно не могли переварить хлеб и сухари, а именно эти продукты составляли и продолжают составлять основу их пропитания зимой в городах как минимум последние 100 лет, городские популяции водоплавающих птиц давно бы исчезли. Но этого не происходит. Наоборот, они повсеместно растут.
Откуда взялось представление о смертельно опасном «разбухании желудка» [от чёрного хлеба], я не знаю. Возможно, нечто подобное иногда происходит у домашних птиц, если их в условиях птичника кормить одним сухим хлебом или другими сильно разбухающими продуктами, например, горохом. Но у диких городских уток вряд ли велик шанс от этого погибнуть.
У диких уток, в том числе и у наших, питание смешанное, они не слишком разборчивы, и в ход идет всё, что они сами могут найти и что приносят люди. Достаточное разнообразие корма получается просто благодаря тому, что их кормит большое число разных людей, и каждый приносит что-то своё: кто-то подваренную крупу, кто-то крошки от печенья, кто-то хлеб. Свежий ли был хлеб или чёрствый, зерновой или пшеничный, дрожжевой или нет — не принципиально, был бы раскрошен и размочен.
Откуда взялось представление о смертельно опасном «разбухании желудка» [от чёрного хлеба], я не знаю. Возможно, нечто подобное иногда происходит у домашних птиц, если их в условиях птичника кормить одним сухим хлебом или другими сильно разбухающими продуктами, например, горохом. Но у диких городских уток вряд ли велик шанс от этого погибнуть.
У диких уток, в том числе и у наших, питание смешанное, они не слишком разборчивы, и в ход идет всё, что они сами могут найти и что приносят люди. Достаточное разнообразие корма получается просто благодаря тому, что их кормит большое число разных людей, и каждый приносит что-то своё: кто-то подваренную крупу, кто-то крошки от печенья, кто-то хлеб. Свежий ли был хлеб или чёрствый, зерновой или пшеничный, дрожжевой или нет — не принципиально, был бы раскрошен и размочен.
Даже несколько чипсовых крошек или обломки шоколадной глазури на кусках булочки не нанесут им вреда. Хотя на одних чипсах или шоколаде, утка, конечно, долго не протянет.
Любой хлеб — это переработанное зерно, и именно подгнившее размокшее зерно является основой осеннего питания диких уток в природе — такой растительный калорийный корм особенно необходим им перед отлетом и в холодное время.
Что касается заплесневелого хлеба, то и тут все не однозначно. Плесень действительно бывает ядовита, в том числе и для уток, но, во-первых, не всякая плесень ядовита, а во-вторых, всё зависит от её количества. Конечно, птицам лучше на всякий случай не давать хлеб, который уже весь сплошь покрыт и проеден плесенью, но если он едва начал плесневеть — большого вреда он птицам не нанесёт».
Любой хлеб — это переработанное зерно, и именно подгнившее размокшее зерно является основой осеннего питания диких уток в природе — такой растительный калорийный корм особенно необходим им перед отлетом и в холодное время.
Что касается заплесневелого хлеба, то и тут все не однозначно. Плесень действительно бывает ядовита, в том числе и для уток, но, во-первых, не всякая плесень ядовита, а во-вторых, всё зависит от её количества. Конечно, птицам лучше на всякий случай не давать хлеб, который уже весь сплошь покрыт и проеден плесенью, но если он едва начал плесневеть — большого вреда он птицам не нанесёт».
Чем ещё угостить утку?
Вот чем ещё, кроме хлеба, можно подкормить городских уток. Все эти рекомендации взяты из птицеводческой практики и подходят как для домашних птиц, так и для диких, но для диких городских уток их строгое соблюдение не требуется.
Крупа и зерновые, обязательно слегка отваренные. Утки оценят перловку, овсянку и другие пшеничные крупы. Подойдёт ячменная крупа и пшено, но только хорошо промытое и тоже обязательно отваренное. Дело в том, что пшено — это ободранное от оболочки просо, на поверхности которого окисляются жиры и образуются вредные химические вещества.
Зерновые хлопья. Кукурузные или овсяные хлопья быстро размокают в воде и плавают на поверхности, так что уткам удобно будет их брать.
Овощи. Подойдут любые, в том числе картошка. Порежьте овощи на мелкие кусочки, чтобы они не встали у утки поперёк горла.
Растения. Ветками алоэ и листьями комнатной фиалки уток кормить не стоит. Им подойдёт травка для кошек или пророщенная пшеница. Измельчить и смешать с отваренной крупой.
Деликатесы. Из интересного, можно угостить уток творогом, варёным яйцом, варёной белой рыбой, тёртым сыром вперемешку с той же перловкой.
Если вы намерены подкармливать уток регулярно и основательно, купите на птичьем рынке или в агрофирме специальный комбикорм, подойдёт обычный для кур. В нём есть всё, что нужно, и нет ничего, что не нужно. Продаётся большими мешками, которого вам хватит на все подкормки.
Крупа и зерновые, обязательно слегка отваренные. Утки оценят перловку, овсянку и другие пшеничные крупы. Подойдёт ячменная крупа и пшено, но только хорошо промытое и тоже обязательно отваренное. Дело в том, что пшено — это ободранное от оболочки просо, на поверхности которого окисляются жиры и образуются вредные химические вещества.
Зерновые хлопья. Кукурузные или овсяные хлопья быстро размокают в воде и плавают на поверхности, так что уткам удобно будет их брать.
Овощи. Подойдут любые, в том числе картошка. Порежьте овощи на мелкие кусочки, чтобы они не встали у утки поперёк горла.
Растения. Ветками алоэ и листьями комнатной фиалки уток кормить не стоит. Им подойдёт травка для кошек или пророщенная пшеница. Измельчить и смешать с отваренной крупой.
Деликатесы. Из интересного, можно угостить уток творогом, варёным яйцом, варёной белой рыбой, тёртым сыром вперемешку с той же перловкой.
Если вы намерены подкармливать уток регулярно и основательно, купите на птичьем рынке или в агрофирме специальный комбикорм, подойдёт обычный для кур. В нём есть всё, что нужно, и нет ничего, что не нужно. Продаётся большими мешками, которого вам хватит на все подкормки.
Чем питаются утки в природе?
В природе утки не привередливы: едят всё, что найдут. Это и разнообразные растения, и насекомые, и маленькие рыбки с головастиками. В летнее время утки съедают много личинок комаров, тем самым спасая нас от этих кровожадных злодеев.
Нина Садыкова: «Наши кряквы лягушек и рыбу не едят, «донную траву» обычно тоже, потому что кормиться могут только либо на поверхности воды, либо на суше. Нырять в глубину и тем более преследовать там рыбу или лягушек кряквы не могут. Ряска — да, это обычная пища для уток в тёплое время года».
Чувствуют ли утки вкус пищи? Да. Птицы ощущают вкус с помощью специального органа — вкусовых почек. Они находятся в некоторых частях клюва и языка. У голубя этих вкусовых почек 30-60, у попугая — около 400, много их и у уток. Для сравнения укажем, что во рту у человека вкусовых почек около 10 тысяч. Птицы хорошо различают сладкое, солёное и кислое, а некоторые и горькое.
Нина Садыкова: «Наши кряквы лягушек и рыбу не едят, «донную траву» обычно тоже, потому что кормиться могут только либо на поверхности воды, либо на суше. Нырять в глубину и тем более преследовать там рыбу или лягушек кряквы не могут. Ряска — да, это обычная пища для уток в тёплое время года».
Чувствуют ли утки вкус пищи? Да. Птицы ощущают вкус с помощью специального органа — вкусовых почек. Они находятся в некоторых частях клюва и языка. У голубя этих вкусовых почек 30-60, у попугая — около 400, много их и у уток. Для сравнения укажем, что во рту у человека вкусовых почек около 10 тысяч. Птицы хорошо различают сладкое, солёное и кислое, а некоторые и горькое.
Но ведь в Канаде, Финляндии, Великобритании запрещают кормить уток хлебом?
Нина Садыкова пояснила: «Запрет на кормление птиц в европейских парках обычно диктуется не тем, что птицам вреден прикорм, а тем, что либо птиц развелось слишком много, и они, например, загаживают статуи или пачкают фонтан. Либо наоборот, имеющихся птиц недостаточно, чтобы справиться с бесконечным потоком крошек, булочек и семечек, и вместо подкормки получается замусоривание, разводятся крысы и т.д.
В некоторых случаях избыточный прикорм и избыточное скопление водоплавающих птиц может представлять экологическую угрозу, не для самих уток, а для водоёмов, где они живут. Это касается обычно маленьких чистых парковых прудов в европейских городках. Там действительно местные власти могут запрещать подкармливать птиц, потому что из-за скопления недоеденного хлеба и птичьего помёта в водоёмах нарушается процесс самоочищения, они начинают цвести и зарастать, превращаясь в болото.
Для нашего города эта проблема не слишком актуальна, у нас загрязнение и зарастание парковых прудов связано не с утками и их прикормом».
В некоторых случаях избыточный прикорм и избыточное скопление водоплавающих птиц может представлять экологическую угрозу, не для самих уток, а для водоёмов, где они живут. Это касается обычно маленьких чистых парковых прудов в европейских городках. Там действительно местные власти могут запрещать подкармливать птиц, потому что из-за скопления недоеденного хлеба и птичьего помёта в водоёмах нарушается процесс самоочищения, они начинают цвести и зарастать, превращаясь в болото.
Для нашего города эта проблема не слишком актуальна, у нас загрязнение и зарастание парковых прудов связано не с утками и их прикормом».
Но ведь утки могут погибнуть, если останутся зимовать в городе в наших широтах?
Нина Садыкова: «Есть естественный процесс освоения животными пригодных для них местообитаний. Действительно, в наших широтах большая часть крякв ведут перелётный образ жизни и в природе оставаться зимовать могут только в исключительных случаях — читаем «Серую шейку» и «Хитрый лис и умная уточка».
В населённых пунктах на незамерзающих участках водоемов могут формироваться устойчивые зимующие городские популяции уток, что мы и наблюдаем в Екатеринбурге. Они растут в основном не за счет того, что утки из загородных популяций перестают улетать и присоединяются к городским, а за счёт естественного размножения самих «городских» уток. То есть те утки, которые сейчас зимуют на городском пруду — уже не первое поколение местных неперелётных уток, благополучно размножившихся на обильных «городских харчах». Формирование таких городских популяций возможно только благодаря зимней подкормке, в первую очередь хлебом, и не влияет на численность, состав и образ жизни «загородных» уток.
Если мы хотим, чтобы у нас в городе жили уточки и летом выедали комариных личинок, зимой их надо подкармливать. Причём подкармливать всё время, когда температура воздуха ниже нуля и водоём большей частью покрыт льдом.
Городские утки нуждаются в прикорме с того момента, как основная часть водоёмов покрывается льдом, и до того момента, как сойдёт снег. Даже если река замерзает только у берега — как, например, на Исети ниже плотины городского пруда — зимой утки, особенно если их много, всё равно будут нуждаться в прикорме, поскольку пригодные для уток естественные корма в холодное время малодоступны и их запас пополняется медленно.
Для диких уток нет деления на «дикую» и какую-то другую природу: где получается выжить, там и живут. И южнее живут, и севернее. Разве людям или уткам плохо оттого, что часть уток научилась жить в городе, пользуясь предоставленным людьми пищевым изобилием? Судя по тому, что численность тех и других пока продолжает расти — не плохо».
За словом — дело. Личный опыт.
Посмотрим, оценят ли городские утки здоровую пищу. Мы заранее отварили перловку, пшено и морковку. Дегустацию проводили в Дендрарии. На улице были суровые -20C.
Ага, вот эти ребята.
В населённых пунктах на незамерзающих участках водоемов могут формироваться устойчивые зимующие городские популяции уток, что мы и наблюдаем в Екатеринбурге. Они растут в основном не за счет того, что утки из загородных популяций перестают улетать и присоединяются к городским, а за счёт естественного размножения самих «городских» уток. То есть те утки, которые сейчас зимуют на городском пруду — уже не первое поколение местных неперелётных уток, благополучно размножившихся на обильных «городских харчах». Формирование таких городских популяций возможно только благодаря зимней подкормке, в первую очередь хлебом, и не влияет на численность, состав и образ жизни «загородных» уток.
Если мы хотим, чтобы у нас в городе жили уточки и летом выедали комариных личинок, зимой их надо подкармливать. Причём подкармливать всё время, когда температура воздуха ниже нуля и водоём большей частью покрыт льдом.
Городские утки нуждаются в прикорме с того момента, как основная часть водоёмов покрывается льдом, и до того момента, как сойдёт снег. Даже если река замерзает только у берега — как, например, на Исети ниже плотины городского пруда — зимой утки, особенно если их много, всё равно будут нуждаться в прикорме, поскольку пригодные для уток естественные корма в холодное время малодоступны и их запас пополняется медленно.
Для диких уток нет деления на «дикую» и какую-то другую природу: где получается выжить, там и живут. И южнее живут, и севернее. Разве людям или уткам плохо оттого, что часть уток научилась жить в городе, пользуясь предоставленным людьми пищевым изобилием? Судя по тому, что численность тех и других пока продолжает расти — не плохо».
За словом — дело. Личный опыт.
Посмотрим, оценят ли городские утки здоровую пищу. Мы заранее отварили перловку, пшено и морковку. Дегустацию проводили в Дендрарии. На улице были суровые -20C.
Ага, вот эти ребята.
Комментарий Нины Садыковой: «Уткам удобнее брать пищу с поверхности воды, особенно при большом морозе. Ведь в воде они остаются в относительном тепле: температура жидкой воды, как известно, не опускается у поверхности ниже 0C. А на суше в это время может быть и -20, и -25. Тонущая в воде или примерзающая к берегу влажная разваренная крупа — явно не оптимальное решение для зимней подкормки. Оптимально выбрать нечто, что можно кинуть в воду и оно там будет некоторое время плавать по поверхности, постепенно размокая. Правильно — раскрошенный хлеб, сухарь, булочка, печенье, бутерброд или какие-нибудь зерновые хлопья».
Утки заинтересовались, но ещё больше заинтересовались голуби. Их, к слову, подкармливать вообще не надо, они и сами прекрасно находят себе пропитание.
«А ну, пошли прочь, негодяи, это не для вас!».
Утки заинтересовались, но ещё больше заинтересовались голуби. Их, к слову, подкармливать вообще не надо, они и сами прекрасно находят себе пропитание.
«А ну, пошли прочь, негодяи, это не для вас!».
Впрочем, и в воде утки еду сразу же вылавливают — здесь река совсем не глубокая. Совсем не обязательно раскладывать её на берегу. Да и не стоит, как выяснилось.
А вот морковка осталась совсем без утиного внимания — что на берегу, что в воде. Вездесущие голуби выклевали крупу, но сами овощи тоже не тронули.
Комментарий Нины Садыковой: «Морковка уткам зимой не нужна, поскольку малопитательна, вот они ею и не заинтересовались. Есть «полезную» морковку вместо сытной булочки, стоя босыми ногами на снегу при 20-градусном морозе — не лучшая идея, понятно и утке, и голубю».
Комментарий Нины Садыковой: «Морковка уткам зимой не нужна, поскольку малопитательна, вот они ею и не заинтересовались. Есть «полезную» морковку вместо сытной булочки, стоя босыми ногами на снегу при 20-градусном морозе — не лучшая идея, понятно и утке, и голубю».
Подытожим
Подкармливать городских уток на водоёмах зимой можно и нужно. Хлебом ли, крупой, овощами или тёртым сыром — кому как нравится. Достаточно собирать и скармливать им подходящие съедобные остатки и излишки: залежавшийся хлеб, оказавшееся невкусным печенье, подпорченную жучком крупу и т.п. Как и люди, как и вообще любые живые существа, утки не выживут, если их кормить ТОЛЬКО одним хлебом, но в наших городских условиях это невозможно.
Корм лучше бросать в воду — в воде уткам теплее. Можно смешивать остальные компоненты с хлебом, так чтобы всё плавало на поверхности. Летом, по мнению Нины Садыковой, «утки не нуждаются в дополнительной подкормке и вполне могут обойтись естественными кормами, хотя многие из них всё равно по привычке держатся вблизи мест прикорма. Если иметь в виду, что летом утки могут активно участвовать в естественном очищении водоёма — подкармливать их не стоит, пусть лучше «работают»: выедают ряску, личинок и прочее».
Подкармливать уток, да и других городских птиц летом нельзя ещё и потому, что в это время они выводят птенцов, которым обильное даровое питание только вредит. Молодняку для здорового роста и развития лучше питаться естественными кормами и учиться самим добывать пищу, а не только выпрашивать крохи у людей.
А вот чего действительно ни в коем случае не следует делать — это бросать вслед за крошками пакетик, в котором их принесли, и вообще бросать где ни попадя использованную пластиковую упаковку. Животные, в том числе и утки, нередко гибнут, случайно заглотив или запутавшись в пластиковых обрывках.
Корм лучше бросать в воду — в воде уткам теплее. Можно смешивать остальные компоненты с хлебом, так чтобы всё плавало на поверхности. Летом, по мнению Нины Садыковой, «утки не нуждаются в дополнительной подкормке и вполне могут обойтись естественными кормами, хотя многие из них всё равно по привычке держатся вблизи мест прикорма. Если иметь в виду, что летом утки могут активно участвовать в естественном очищении водоёма — подкармливать их не стоит, пусть лучше «работают»: выедают ряску, личинок и прочее».
Подкармливать уток, да и других городских птиц летом нельзя ещё и потому, что в это время они выводят птенцов, которым обильное даровое питание только вредит. Молодняку для здорового роста и развития лучше питаться естественными кормами и учиться самим добывать пищу, а не только выпрашивать крохи у людей.
А вот чего действительно ни в коем случае не следует делать — это бросать вслед за крошками пакетик, в котором их принесли, и вообще бросать где ни попадя использованную пластиковую упаковку. Животные, в том числе и утки, нередко гибнут, случайно заглотив или запутавшись в пластиковых обрывках.
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