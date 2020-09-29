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Чем кормить городских уток — не только хлебом

Чем кормить городских уток — не только хлебом (9 фото + 2 гиф)

Автор:
29 сентября 2020 10:05
Сообщество : Животные
Метки: Чем кормить городских уток   видео   кормление   полезно   утки   фото   
403
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Разбираемся, чем подкормить голодных уток на пруду кроме хлеба, действительно ли опасен для них хлеб, и чего нельзя делать ни в коем случае. Мнение эксперта

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Метки: Чем кормить городских уток   видео   кормление   полезно   утки   фото   
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19k
Батончик с маком Час назад
понятно. жду пост про гарниры к утятине
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19k
Надежда Полчаса назад
Болгарские уточки
Болгарские уточки
Болгарские уточки
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