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Враг государства № 1: Жак Мерин — грабитель, которому Франция объявила войну

Враг государства № 1: Жак Мерин — грабитель, которому Франция объявила войну (8 фото)

Автор:
08 сентября 2020 18:59
Метки: Анархист   бунтарь   история   убийца   факты   
933
8
О Жаке Мерине написано много книг и снято несколько художественных фильмов. Во Франции его образ и сегодня противоречив и неоднозначен. Одни считают Мерина революционером и анархистом, бросившим вызов системе, а другие называют бунтаря главным грабителем в истории Франции, на счету которого 40 убийств.

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Метки: Анархист   бунтарь   история   убийца   факты   
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7  комментариев
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20k
Dobry vojak Svejk 6 часов назад
Интересно, кто таких гандонов в "герои" записывает? Отморозок он и есть. Судить его? Да нахер он нужен, с таким шлейфом. Там и половины хватит для гильотины.
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5k
Михалыч Час назад
Мне одному, по первому фото показалось, что это Солженицын в молодости? Вот ведь натуральный Враг Государства!
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704
шурик 3 часа назад
Смотрел фильм "Враг государства" .
По фильму любовница не пострадала .
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30
Иван 4 часа назад
А любовница то выжила ??
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2k
Allmaster Иван 3 часа назад
Надо быть очень тупой, чтоб не понимать, кто у тебя любовник. Если она понимала или даже нет, то генофонд от потери ее не обеднеет точно. Для очистки совести, можно считать, что она укрывала особо опасного. Так то и было по сути. Обычно у подруг и шкерятся бандюки, ссылаясь на проблемы а бабы из жалости покрывают...
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1k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
тю...голимый беспредельщик. Так и завалили.
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681
MaKa1503 5 часов назад
Собаке- собачья смерть
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