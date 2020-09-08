Враг государства № 1: Жак Мерин — грабитель, которому Франция объявила войну

Правительство Испании обвиняло Мерина в шпионаже, но это не помешало ему в 1966 году открыть на Канарских островах ресторан. Деловую деятельность он умело совмещал с преступной. В Женеве Мерин ограбил ювелирный магазин, в альпийском городке Шамонь — гостиницу, а в Париже — дом моды. В 1968 году бандит с любовницей сбежал в Канаду, где попал под следствие. С новым подельником Жаном Полем Мерсье они пытались взять в заложники миллиардера Жоржа Дислаурье.



Банду схватили в США и экстрадировали в Канаду. Перед арестом преступники убили пожилую горничную. За преступления Мерин и Мерсье получили 10 лет тюрьмы. В 1972 году подельники и еще пять зеков бежали. Перед побегом они пообещали своим приятелям вернуться и освободить их.