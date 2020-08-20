Маски стыда и их применение в Средневековье

В XVI веке на улицах Европы можно было встретить странных людей. На их головах красовались железные маски. Одни полностью скрывали лицо. Другие представляли собой сетки из прутьев.
Орудия инквизиции
"Пытошная" - пронеслось в голове, именно так, с буквой "ш" для смягчения. И на самом деле это был музей, посвященным орудиям, которые использовала инквизиция.
В одном из залов я наткнулась на коллекцию странных металлических масок, благо испанцы пишут комментарии к экспонатам в музеях и по-английски, а потому я смогла выяснить, что это так называемые маски стыда или позора. Кому что нравится.
За что надевали на мужчин?
Несмотря на то, что на приведенных картинках были изображены сплошь женщины в масках, на мужчин подобная конструкция тоже надевалась. За что?
Ну например за то, что в публичном месте нахамил жене, сказал ей гадость и это кто-то заметил. Свидетель то есть. Мужчине за это могли надеть маску, а жена бы выбирала на какой срок.
Ну например за то, что в публичном месте нахамил жене, сказал ей гадость и это кто-то заметил. Свидетель то есть. Мужчине за это могли надеть маску, а жена бы выбирала на какой срок.
Маски в виде животных носили свой смысл. Любителям выпить надевали маску свиньи, тем, кого осуждали за глупость (не совсем понятно какую) выдавали предписание носить маску осла с ушами. Такая штука была тяжелой и это становилось дополнительное наказанием в виде нагрузки на шею.
Женщинам доставалось больше, маски с шипами
Но все-таки, женщинам перепадало чаще. Они надевали маску по гораздо бОльшему спектру причин. Скажешь грубое слово при свидетелях - носи исправительную маску, сквернословка. Распространяла сплетни - надевай конструкцию.
Мало того, внутри могли быть специальные приспособления вроде кляпа или кусочка металла, мешающие сказать хоть слово. Говорить было можно, но больно.
А все почему? Потому что по сути виновата не женщина, а ее гадкий язык, а потому наказать надо было именно его, вмонтировав в маску, например, шип. Но потом без маски женщина не теряла дара речи.
Мало того, внутри могли быть специальные приспособления вроде кляпа или кусочка металла, мешающие сказать хоть слово. Говорить было можно, но больно.
А все почему? Потому что по сути виновата не женщина, а ее гадкий язык, а потому наказать надо было именно его, вмонтировав в маску, например, шип. Но потом без маски женщина не теряла дара речи.
Дорога позора с колокольчиком и на поводке
Еще один вид изощрений заключался в том, чтобы закрепить на маске источник постоянно звука. Например, колокольчик. Наорала на мужа - носи маску, которая звенит при каждом шаге.
А мужчине еще и поводок дадут, чтобы он выгуливать свою женщину мог на потеху публике. И не просто так, а специально, чтобы люди могли по дороге ей выразить свое "фи", оскорбить, и жена бы прочувствовала всю свою неправоту.
Но надо отметить, что вот так на поводках выгуливали только женщин из низших слоев общества, а дамам побогаче сие не пристало, потому их как-то оградили от подобных наказаний.
Но надо отметить, что вот так на поводках выгуливали только женщин из низших слоев общества, а дамам побогаче сие не пристало, потому их как-то оградили от подобных наказаний.
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