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Маски стыда и их применение в Средневековье

Маски стыда и их применение в Средневековье (8 фото)

Автор:
20 августа 2020 09:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: история   маска   наказание   позор   средневековье   факты   
1055
8
В XVI веке на улицах Европы можно было встретить странных людей. На их головах красовались железные маски. Одни полностью скрывали лицо. Другие представляли собой сетки из прутьев.

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Метки: история   маска   наказание   позор   средневековье   факты   
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4  комментария
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10k
Дядя Саша Час назад
У нас 90% комментаторов ходило бы в подобных масках, включая меня.
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32k
AGM Полчаса назад
Маски стыда и их применение в Средневековье
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183
Юрий 53 минуты назад
Аха-ха, а сейчас феминизм
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