Маски стыда и их применение в Средневековье

А мужчине еще и поводок дадут, чтобы он выгуливать свою женщину мог на потеху публике. И не просто так, а специально, чтобы люди могли по дороге ей выразить свое "фи", оскорбить, и жена бы прочувствовала всю свою неправоту.



Но надо отметить, что вот так на поводках выгуливали только женщин из низших слоев общества, а дамам побогаче сие не пристало, потому их как-то оградили от подобных наказаний.