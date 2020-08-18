На чем поедем в путь последний: 20+ невероятных катафалков всех времен и народов

Грустная часть нашей с вами жизни - последний путь, в который отправимся все мы. Но кто на чем поедет туда? Некоторые заранее выбирают себе средство передвижения и иногда это средство довольно-таки необычно...
С тех самых пор, как погребение перестало носить стихийный характер и люди начали хоронить своих усопших в специально отведенных для этого местах – кладбищах, некий порядок установился и в похоронных процессиях. Чтобы подчеркнуть важность такого события, как похороны, саван, а позже гроб с покойником водружали на особые носилки, которые в мрачной торжественности доставлялись процессией до места упокоения
Для совсем непритязательных клиентов
С ветерком на мотоцикле
Мотоцикл-катафалк фирмы Norton
После того, как в конце XIX века был изобретен двигатель внутреннего сгорания, возникла абсолютно новая индустрия, породившая великое разнообразие автомобилей, в которой так называемый катафалк стал ее неотъемлемой частью.
Для тех, кто хочет ехать вместе со всеми родственниками
Но автомобильные катафалки не сразу завоевали популярность. Многие похоронные агентства даже отказались от своего бизнеса, ведь первыми, кто воспринял в штыки отказ от конных повозок, были клиенты.
Тяжелую технику тоже можно приспособить
Люди сочли автомобили недостойным транспортом для усопшего.
Для тех, кто любит нечто вычурное
Машины тогда казались слишком громкими, чрезмерно быстрыми и неудобными, т.к. во время пути выхлоп двигателя постоянно источал неприятный запах.
Нередко похоронный автомобиль задевал столбы ворот, а то и вовсе сбивал оные, омрачая и без того скорбный день для участников похорон.
Старое, простое
Но все-таки прогресс взял свое: к 1910-1915 гг. большинство кладбищ были реконструированы сообразно новым стандартам и ритуальные перевозки осуществлялись исключительно на автомобилях.
1959 Lincoln Flower Car
В настоящее время перечень снаряженных катафалков настолько широк и разнообразен, что удовлетворит нужды всякого клиента.
И карета для особо придирчивых
Авторский пост
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