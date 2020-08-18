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На чем поедем в путь последний: 20+ невероятных катафалков всех времен и народов

На чем поедем в путь последний: 20+ невероятных катафалков всех времен и народов (25 фото)

Автор:
18 августа 2020 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто мир   гроб   история   катафалки. интересное   машины   последний путь   факты   
867
25

Грустная часть нашей с вами жизни - последний путь, в который отправимся все мы. Но кто на чем поедет туда? Некоторые заранее выбирают себе средство передвижения и иногда это средство довольно-таки необычно...

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Метки: авто мир   гроб   история   катафалки. интересное   машины   последний путь   факты   
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Taxi007 Полчаса назад
На чем поедем в путь последний: 20+ невероятных катафалков всех времен и народов
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