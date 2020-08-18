На чем поедем в путь последний: 20+ невероятных катафалков всех времен и народов

С тех самых пор, как погребение перестало носить стихийный характер и люди начали хоронить своих усопших в специально отведенных для этого местах – кладбищах, некий порядок установился и в похоронных процессиях. Чтобы подчеркнуть важность такого события, как похороны, саван, а позже гроб с покойником водружали на особые носилки, которые в мрачной торжественности доставлялись процессией до места упокоения