Крысиный апокалипсис в Нью-Йорке: Как полчища грызунов атакуют Америку

Если говорить откровенно, то Большое Яблоко чуть ли не с момента своего основания был «крысиным» городом. Уже в 1860-х годах газета New York Times писала о нападениях крыс на новорождённых детей прямо в больницах. На тот момент крыс в городе было больше, чем где-либо ещё на континенте. Со временем их число только росло, но, к счастью, медленней, чем количество жителей города.