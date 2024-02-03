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Крысиный апокалипсис в Нью-Йорке: Как полчища грызунов атакуют Америку

Крысиный апокалипсис в Нью-Йорке: Как полчища грызунов атакуют Америку

Автор:
03 февраля 2024 10:09
Сообщество : Животные
Метки: Крысиный апокалипсис   Нью-Йорк   грызуны   животные   крыса   мышь   фото   
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А вы знаете, что Нью-Йорк — это город-миллионник? Но не только для людей. Согласно последним данным, в этом городе проживает как минимум 3 миллиона крыс! Причём сейчас их, похоже, больше, чем когда-либо! Почему город захлестнула волна грызунов?

Если говорить откровенно, то Большое Яблоко чуть ли не с момента своего основания был «крысиным» городом. Уже в 1860-х годах газета New York Times писала о нападениях крыс на новорождённых детей прямо в больницах. На тот момент крыс в городе было больше, чем где-либо ещё на континенте. Со временем их число только росло, но, к счастью, медленней, чем количество жителей города.

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Впрочем, любой просчёт властей приводил к скачкообразному росту крысонаселения. Оно и немудрено: в идеальных условиях одна пара крыс за год способна породить популяцию в 15 000 особей. И крупнейший из таких просчётов был допущен в 1970-м году. Городские власти запретили использовать мусоросжигающие установки в черте города, что положительно сказалось на чистоте воздуха. Только вот они не увеличили бюджеты на вывоз мусора. Поэтому пакеты с отходами стали скапливаться за пределами мусорных баков и превратились в бесплатный шведский стол для сотен тысяч грызунов.

Дальше — хуже. Во время эпидемии коронавируса бюджет на вывоз мусора сократился на 106 миллионов долларов. Поэтому крысиная орда получила беспрецедентно большое количество пищевых ресурсов. А недостаток пищи — это единственное, что ограничивает рост популяции в городе с мягким климатом и развитыми подземными коммуникациями.

В итоге крысюки оказались практически в раю. На легкодоступной пище они вырастают сильно больше среднего, забираются в дома через унитазы, грызут проводку домов и автомобилей. Даже в респектабельных районах, где проживает элита города, не удаётся избавиться от крыс. Стоит полностью вычистить район, и грызуны из соседних кварталов тут же начинают мигрировать на новые территории!

Решение этой проблемы уже найдено. Нужно обеспечить качественную и эффективную уборку мусора. Только попробуй это провернуть в городской агломерации с населением в 20 миллионов человек!


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Метки: Крысиный апокалипсис   Нью-Йорк   грызуны   животные   крыса   мышь   фото   
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2  комментария
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11k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Эти лариски грызут всё, что попадается на зуб. Запросто могут и долларовый пузырь прогрызть. Вот, тогда уже точно - кирдык.
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18k
banzai7 17 минут назад
Значит скоро будет нашествие черепашек, причём все они будут ниндзя.
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