Крысиный апокалипсис в Нью-Йорке: Как полчища грызунов атакуют Америку

А вы знаете, что Нью-Йорк — это город-миллионник? Но не только для людей. Согласно последним данным, в этом городе проживает как минимум 3 миллиона крыс! Причём сейчас их, похоже, больше, чем когда-либо! Почему город захлестнула волна грызунов?
Если говорить откровенно, то Большое Яблоко чуть ли не с момента своего основания был «крысиным» городом. Уже в 1860-х годах газета New York Times писала о нападениях крыс на новорождённых детей прямо в больницах. На тот момент крыс в городе было больше, чем где-либо ещё на континенте. Со временем их число только росло, но, к счастью, медленней, чем количество жителей города.
Впрочем, любой просчёт властей приводил к скачкообразному росту крысонаселения. Оно и немудрено: в идеальных условиях одна пара крыс за год способна породить популяцию в 15 000 особей. И крупнейший из таких просчётов был допущен в 1970-м году. Городские власти запретили использовать мусоросжигающие установки в черте города, что положительно сказалось на чистоте воздуха. Только вот они не увеличили бюджеты на вывоз мусора. Поэтому пакеты с отходами стали скапливаться за пределами мусорных баков и превратились в бесплатный шведский стол для сотен тысяч грызунов.
Дальше — хуже. Во время эпидемии коронавируса бюджет на вывоз мусора сократился на 106 миллионов долларов. Поэтому крысиная орда получила беспрецедентно большое количество пищевых ресурсов. А недостаток пищи — это единственное, что ограничивает рост популяции в городе с мягким климатом и развитыми подземными коммуникациями.
В итоге крысюки оказались практически в раю. На легкодоступной пище они вырастают сильно больше среднего, забираются в дома через унитазы, грызут проводку домов и автомобилей. Даже в респектабельных районах, где проживает элита города, не удаётся избавиться от крыс. Стоит полностью вычистить район, и грызуны из соседних кварталов тут же начинают мигрировать на новые территории!
Решение этой проблемы уже найдено. Нужно обеспечить качественную и эффективную уборку мусора. Только попробуй это провернуть в городской агломерации с населением в 20 миллионов человек!
Источник:
- Крысы будут искать людей и "вынюхивать" болезни наравне с собаками
- Девушка увидела мышку на асфальте - и думала, что её уже не спасти
- 20+ доказательств того, что крысы тоже могут быть милыми
- В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу
- Крыса поделилась найденной едой с сородичем