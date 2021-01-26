В Кремле не стали разглашать, кому принадлежит дворец в Геленджике

Песков заявил, что дворец в Геленджике из недавнего "расследования" принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Имена владельцев в Кремле разглашать не стали, так как сочли это некорректным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что собственниками дворца в Геленджике являются предприниматели.
"Очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом", - сообщает ТАСС.
При этом Песков отметил, что Кремль не имеет никакого права разглашать имена владельцев дворца. По его мнению, это было бы некорректно.
"В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, - указал Песков. - Здесь я с вами категорически не согласен. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту".
С вопросами об охраняемости недвижимости песков посоветовал обратиться в ФСО.
"Что касается разных зон - что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО", - сказал он.
"Товарищи, мир гораздо более многообразен, чем частный дворец", - закончил пресс-секретарь президента.
Президент России заявил, что ни ему, ни его родственникам никогда ничего подобного не принадлежало.
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Похоже, около 1,5 млрд. рублей.
И это только в биткоин-кошельке.
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Очевидно? Кому?
Ну,наконец-то,страдающий запором Песков соизволил из себя выдавить, но на половину.
Ни имен предпринимателей,ни названий, секрет такой. Тайна века. Гостайна.
Что касается разных зон - что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений.
Мы этих журналистов переадресовали в ФСО",
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О тут уже Песков снова "запором" стал страдать.
Вот прямо и не сказать, есть там ФСО и охранная зона? Или ее нет?
Если она есть,то какого хрена частников охраняет ФСО?
Если ее (ФСО и охранной зоны) нет. То зачем обращаться в ФСО?
Назвать чужие имена предпринимателей, охраняемых ФСО он не может, ибо если выплывет правда, его прямо обвинят во лжи и его рейтингу придет писец.
Назвать настоящие имена тоже не может, ибо они окажутся его ДАЛЬНИМИ родственниками.
Так или иначе, веры ему теперь нет и время работает против него.
А, так это общежитие!
Или может вы можете объяснить, что даст Путину выигранный судебный процесс о клевете? Своё мнение я высказал выше. Если у вас иные соображения, будьте добры, не скрывайте, выскажите. Объясните зачем ему это надо.
Звездит путя - там черным по белому "Путинская дача". Ну и соответствующая структура вокруг - с президентским размахом...
Путин много чего говорит, ты все на веру принимаешь? "Мамой клянусь" главный аргумент?