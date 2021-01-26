В Кремле не стали разглашать, кому принадлежит дворец в Геленджике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что собственниками дворца в Геленджике являются предприниматели.

"Очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом", - сообщает ТАСС.

При этом Песков отметил, что Кремль не имеет никакого права разглашать имена владельцев дворца. По его мнению, это было бы некорректно.