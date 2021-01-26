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В Кремле не стали разглашать, кому принадлежит дворец в Геленджике

В Кремле не стали разглашать, кому принадлежит дворец в Геленджике (3 фото)

Автор:
26 января 2021 14:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кремль   Песков   геленджик   дворец Путина Геленджик   интересное   путин   расследование   фото   
7110
3

Песков заявил, что дворец в Геленджике из недавнего "расследования" принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Имена владельцев в Кремле разглашать не стали, так как сочли это некорректным.

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Метки: Кремль   Песков   геленджик   дворец Путина Геленджик   интересное   путин   расследование   фото   
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175  комментариев
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641
Кристофер Робин 10 часов назад
Помнится в 90е годы ходило такое понятие как "семья Ельцина", годы идут, а принципы остаются прежними.
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721
Ratibor Минуту назад
Это так неожиданно, так внезапно.....
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620
Paul Wood 8 минут назад
а что опричникам можно навального называть навальным , а путину нельзя? Кто из них старшой?
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3k
mkcbhk 3 часа назад
Кому бы он не принадлежал, нужно переписать на Путина, 20 лет службы и не опустил на дно нашу Родину, а те кто думают что всё плохо, просто смотрят на богатых и хотят так же, но ничего не делать,
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797
СырныйКластер 3 часа назад
Бедняга Йозеф Геббельс. Ему до нашего уссатого прессекретаря по 3.14здливости, как Чебурашке против Тайсона в боксе...
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9k
Sergey 3 часа назад
Крысы!
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76k
Иван Иванов 4 часа назад
А сколько денег у Навального?

Похоже, около 1,5 млрд. рублей.

И это только в биткоин-кошельке.

Можете проверить сами. В режиме реального времени.

Ссылка www.youtube.com
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620
Paul Wood Иван Иванов 13 минут назад
И декабристы и Ленин не были бедными людьми. И Чо вдруг торкнуло про навального?
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2k
Mellivora 4 часа назад
очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом", - сообщает ТАСС.
==============================================================
Очевидно? Кому?
Ну,наконец-то,страдающий запором Песков соизволил из себя выдавить, но на половину.
Ни имен предпринимателей,ни названий, секрет такой. Тайна века. Гостайна.

Что касается разных зон - что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений.
Мы этих журналистов переадресовали в ФСО",
================================================================
О тут уже Песков снова "запором" стал страдать.
Вот прямо и не сказать, есть там ФСО и охранная зона? Или ее нет?
Если она есть,то какого хрена частников охраняет ФСО?
Если ее (ФСО и охранной зоны) нет. То зачем обращаться в ФСО?
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4k
hairov 4 часа назад
В Кремле не стали разглашать, кому принадлежит дворец в Геленджике
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246
Обратная сторона Луны hairov 4 часа назад
И незнайку на луне
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12k
Альф 57 4 часа назад
Походу безхоз, ладно, так уж и быть - согласен поселиться, хоть в старости лет косточки согрею у моря
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12k
Toxictofa 5 часов назад
Сейчас путин оказался в патовой ситуации.
Назвать чужие имена предпринимателей, охраняемых ФСО он не может, ибо если выплывет правда, его прямо обвинят во лжи и его рейтингу придет писец.
Назвать настоящие имена тоже не может, ибо они окажутся его ДАЛЬНИМИ родственниками.
Так или иначе, веры ему теперь нет и время работает против него.
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288
Driver Toxictofa 4 часа назад
Какой у него рейтинг. Не смеши меня и людей. Курс 80, когда пришел был 27, сейчас 75. Вот и весь рейтинг. А друзья ВВП как богатели, так и богатеют.
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22k
Андрей 6 часов назад
В Кремле не стали разглашать, кому принадлежит дворец в Геленджике
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4k
Fishki_surfer 6 часов назад
>>> Песков заявил, что дворец в Геленджике принадлежит нескольким предпринимателям.

А, так это общежитие!
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2k
Raf 6 часов назад
Да ну, стрёмно в России такой якорь держать. После завершения дел лучше вальнуть из страны.
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3k
DNK Raf 6 часов назад
Ждут его - не дождутся... В Гааге...
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2k
Нескучный сад Raf 5 часов назад
А куда? В Венесуэлу или в Сирию? С кем там ещё Путин дружит настолько, чтобы капиталы свои легализовать, а потом ещё и сохранить в неприкосновенности?
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620
Paul Wood Нескучный сад 11 минут назад
Корея. Южная.
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954
Александр 6 часов назад
если дворец не его,то почему в суд не подают на клевету
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3k
Слава Александр 6 часов назад
А зачем? Если расследование смотрели, то в нем корме заголовка ничто и не говорит, что это его дворец. Доказательств нет. Суд выиграет без каких либо вопросов. Только зачем это нужно? Тех, кто считает, что дворец его это не переубедит. Судебное разбирательство будет только на пользу ФБК. Дополнительный медийный повод, гордость, что сам Путин посчитал их ровней, с которой можно судиться. Да и лишний повод сказать, что вот смотрите, власть все суды купила. Вот зачем все это нужно кому-то, кроме ФБК?
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2k
Tiana Слава 6 часов назад
Прикол))) Выходит, теперь кто угодно может Пу пинать и пиз@ить и чем завиральнее, тем лучше. Все равно он ничего не ответит.
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3k
Слава Tiana 5 часов назад
А в чем прикол то? Вы очень точно описали происходящее. Вот и вы слегка пнули. За вами как? Уже выехали? Или в суд кто подал?
Или может вы можете объяснить, что даст Путину выигранный судебный процесс о клевете? Своё мнение я высказал выше. Если у вас иные соображения, будьте добры, не скрывайте, выскажите. Объясните зачем ему это надо.
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384
Татьяна Баженова Александр 4 часа назад
Судиться? С кем, с Навальным? Пусть он отсидит сначала то, что заработал. А так, Путин правду сказал, скучно девочки...
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3k
DNK 7 часов назад
Ну пожалел 250 р. - заказал справку в реестре
, правда в американском

Звездит путя - там черным по белому "Путинская дача". Ну и соответствующая структура вокруг - с президентским размахом...


Ну пожалел 250 р. - заказал справку в реестре, правда в американском Звездит путя - там черным по белому "Путинская дача". Ну и соответствующая структура вокруг - с президентским размахом...
Ну пожалел 250 р. - заказал справку в реестре, правда в американском Звездит путя - там черным по белому "Путинская дача". Ну и соответствующая структура вокруг - с президентским размахом...
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3k
Слава DNK 5 часов назад
Без ОБЧР и мамонт-танка такие картинки нельзя считать скрупулёзно проделанной работой. Даже медведя с пулемётом не видно.
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4k
Неизвестно 7 часов назад
После расследования о дворце россреестр засекретил все данные о недвижимости ,принадлежащей министрам,правительству,руководству силовых структур ,депутатов,в общем всех государевых "бессребреников".А дума ещё приняла закон о запрете публиковать всё что касается финансовых ресурсов этих "особ". За оскорбление их так же полагается уголовная статья.Вот так вот.Разделение людей на касты закончилось.
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2k
Brataxe 7 часов назад
Фидель тоже не владел Кубой и не имел ни цента на счетах, но при этом вся Куба была его. А вот его братишка знатно поднялся.
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1k
Vic Twin 7 часов назад
У меня одного после ответа Пескова возникло впечатление, что этот кто-то (владелец дворца), еще и пи...дит Путина по ночам?
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1k
Ян Баян 7 часов назад
Видимо до хомяков не дошло, что провокация липовая. Они долго и упорно будут плакать, но жевать кактус.
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9k
Ivan Ivanov Ян Баян 7 часов назад
конечно, ведь владеет объектом кипрская фирма, принадлежащая буржую буржуючу буржуинову, налоговому резиденту битании, зарегистрированному в австрии. поскольку он налоги он платит за границей, что бы исбежать двойного налогообложения, в россии он налогов не платит и получает компенсацию, как пострадавший от санкций. а бесполетная зона и запрет на передвижения обусловнен ареалом уникального краснокнижного геленджикского долгоносика, а фсо охраняет секретный коммутатор правительственной связи на дне залива, случайно оказавшийся именно в том месте.
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1k
Ян Баян Ivan Ivanov 6 часов назад
А конкретные документы можно по этому поводу? Иначе это просто бла-бла с твоей стороны.
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9k
Ivan Ivanov Ян Баян 4 часа назад
конечно можно, но вы же понимаете - коммерческая тайна да и в рф принято оберегать пркой и нераглашать персональные данные.
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1k
Ян Баян Ivan Ivanov 3 часа назад
Как говорится - звездеть, это вам не камни таскать. 0,1%, у вас шансов никаких. Опомнитесь, пока не поздно. До «внутреннего терроризма» пол шага осталось.
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25k
Ashabad 7 часов назад
А что не так? Всё правильно. Почему Песков и/или Путин должны комментировать чужую собственность.
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720
Валд Ashabad 7 часов назад
Не ну я так не играю.
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246
Обратная сторона Луны Ashabad 6 часов назад
А тебя читать в детстве учили. Путин сказал

Путин много чего говорит, ты все на веру принимаешь? "Мамой клянусь"
главный аргумент?
А тебя читать в детстве учили. Путин сказал Путин много чего говорит, ты все на веру принимаешь? "Мамой клянусь" главный аргумент?
А тебя читать в детстве учили. Путин сказал Путин много чего говорит, ты все на веру принимаешь? "Мамой клянусь" главный аргумент?
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1k
Alex Trahtenberg Ashabad 6 часов назад
как бы про конституцию он тоже "ГОВОРИЛ"
Ссылка www.youtube.com
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1k
Alex Trahtenberg Ashabad 5 часов назад
а вот ещё про поднятие пенсионного возраста
Ссылка www.youtube.com
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2k
mtonaka Ashabad 5 часов назад
Неудачно ты пошутила!
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