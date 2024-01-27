МВД предлагает сурово наказывать хитрых водителей

Вот его-то и планируют ввести. Теперь же его планируют выделить особо, да и санкции по этому нарушению серьезные - лишение прав на срок 1–1,5 года с конфискацией «устройств», которые продаются в свободном доступе на отечественных маркетплейсах. А вот на Aliexpress с ними успешно справились. Российская прокуратура добилась через суд запрета продажи таких рамок.

Кстати, планируется также отбирать права на полтора года за повторную езду без номеров в течение года.