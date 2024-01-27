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МВД предлагает сурово наказывать хитрых водителей

МВД предлагает сурово наказывать хитрых водителей

Автор:
27 января 2024 09:46
Сообщество : Автомир
Метки: МВД   ПДД   автомобили   камеры   лишение прав   рамка-перевертыш   
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В МВД решили ужесточить наказание для водителей, которые пытаются скрыть номера своих машин от камер, чтобы не платить штрафы или ездить бесплатно по платным дорогам.

Теперь за использование "перевертышей" могут и прав лишить на 1,5 года. Речь идет о таких рамках, которые переворачивают номера, чтобы их не видели камеры. Также за езду без номеров или с измененными номерами тоже могут лишить прав на этот же срок. МВД говорит, что число таких нарушений растет каждый год, поэтому решили ужесточить наказание.

В настоящее время за грязные номера штраф 500р, а за их отсутствие 5 000р или лишение прав до 3 месяцев. Отдельного наказания за дистанционные устройства, прячущие или меняющие угол наклона номера, не было.

Вот его-то и планируют ввести. Теперь же его планируют выделить особо, да и санкции по этому нарушению серьезные - лишение прав на срок 1–1,5 года с конфискацией «устройств», которые продаются в свободном доступе на отечественных маркетплейсах. А вот на Aliexpress с ними успешно справились. Российская прокуратура добилась через суд запрета продажи таких рамок.

Кстати, планируется также отбирать права на полтора года за повторную езду без номеров в течение года.

МВД предлагает безальтернативное лишение прав также за «видоизмененные» номера.

В 2019 году термин "видоизмененный" был уточнен. Итак, листок бумаги, картона, листва, грязь, снег, помещенные на номер специально, чтобы его не прочитали камеры, считается «видоизменением».



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Метки: МВД   ПДД   автомобили   камеры   лишение прав   рамка-перевертыш   
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16  комментариев
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50k
Сергей Полчаса назад
А когда чиновников будут сажать за разбитые дороги, проваленые люки, залитые асфальтом ливневки, отсутствие освещения на опасных участках и пешеходных переходах? Когда будут сажать инспекторов взяточников? Когда будут сажать законотворцев которые обещали поднять акциз на бензин, а в замен отменить транспортный налог. И акциз подняли и налог не отменили, а просто его тоже подняли. С наших несчастных автовладельцев кормятся все кому не лень . Но про мнению тех же чинуш, мвд и депутатов опять во всем виноваты водители. А насчет "платных" трасс то у меня тоже есть большое сомнение, что за дороги полностью построенные за государственный, бюджетный счет , то есть за счет наших с вами налогов, мы еще и платить должны в три дорога. А если кто то будет доказывать что это частники строят за свои деньги - плюньте ему в глаза. Вот в трех словах как устроенны эти платные трассы. Государство дает большую часть средств на строительство , в пределах от 50 до 70% . Далее то же государство дает строго определенным "частным инвесторам" , и мы прекрасно знаем все эти фамилии, из государственного же банка кредит на строительство. Эти лица, кстати все освобожденны от уплаты налогов на территории России, в связи с известными событиями. Через насколько лет, кредит без лишней шумихи в программе Соловьева или известной правдорубки Симоньян списывается. Доход от платных дорог уходит в пользу инвесторов. вот и вся схема.
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202
deadDEVIL 12 минут назад
Пока есть менты и судьи, с которыми можно договориться шекелями, то всё это мудовые рыдания.
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30k
AzuveR Полчаса назад
Поддерживаю МВД ,в данном случае. На хитрую жопу ,должен быть болт с левой резьбой .
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8k
perekrestok Полчаса назад
Тема интересная. Когда все на дороге решала ГАИ то и мыслей не было скрывать номер. Но когда за дело взялись чиновники и сделали из штрафов за скоростной режим источник доходов то получилась обратная реакция. Раньше на Калужском шоссе было так - 1 км 80 км в час потом 1 км 60 км в час. Через некоторое время решили сделать везде 80 км в час. Сейчас на Минском шоссе аналогично - 90 км в час потом 80 км в час потом 60 км в час. И так несколько раз. Что характерно - дорога с шумозащитными экранами и камерами, нет переходов и перекрестков. Чуть в сторону - уже 40 км в час. В Москве 40 км в час внедряют уже много лет. Ну про выделенки за МКАД там где автобусы ездят 10 раз в сутки не говорю - все все видели и не раз. Так что можно понять тех кто хочет посоревноваться с чиновниками. Тем более что камеры кругом частные и ставят их те же чиновники или их родня.
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812
Руслан Полчаса назад
Нарушать не есть хорошо, но платные дороги это пздц полный!!! Проезд от Москвы до Казани по М12 на фуре 12400р. Где в последний снегопад дороги просто не было!!! Двое суток стояли! Снега намело до двух метров в некоторых местах. То т же путь по М7 ночью занимает времени больше всего на час!..
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8k
a6m5 Полчаса назад
За подмену номеров надо судить как за подделку документов.
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737
Александр Шевченко 40 минут назад
Автомобиль , всё больше становится роскошью. Я не водитель, это взгляд со стороны но я реально в шоке сколько там заморочек если всё в кучу сложить.
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7k
Старичок Час назад
эх, еще бы хитрых инспекторов наказывать не менее сурово.
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38k
albedo Час назад
Блин, не проще ли ездить по честному?!
Не нарушая правил (разве что до плюс 20 км/час по скоростному режиму)

Смысл спешить по городу ради выигрыша в 15 минут.
Периодически езжу Москва -Геленджик.
Ну выигрыш максимум час на 1500 км.
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