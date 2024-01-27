МВД предлагает сурово наказывать хитрых водителей

В МВД решили ужесточить наказание для водителей, которые пытаются скрыть номера своих машин от камер, чтобы не платить штрафы или ездить бесплатно по платным дорогам.
Теперь за использование "перевертышей" могут и прав лишить на 1,5 года. Речь идет о таких рамках, которые переворачивают номера, чтобы их не видели камеры. Также за езду без номеров или с измененными номерами тоже могут лишить прав на этот же срок. МВД говорит, что число таких нарушений растет каждый год, поэтому решили ужесточить наказание.
В настоящее время за грязные номера штраф 500р, а за их отсутствие 5 000р или лишение прав до 3 месяцев. Отдельного наказания за дистанционные устройства, прячущие или меняющие угол наклона номера, не было.
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Вот его-то и планируют ввести. Теперь же его планируют выделить особо, да и санкции по этому нарушению серьезные - лишение прав на срок 1–1,5 года с конфискацией «устройств», которые продаются в свободном доступе на отечественных маркетплейсах. А вот на Aliexpress с ними успешно справились. Российская прокуратура добилась через суд запрета продажи таких рамок.
Кстати, планируется также отбирать права на полтора года за повторную езду без номеров в течение года.
МВД предлагает безальтернативное лишение прав также за «видоизмененные» номера.
В 2019 году термин "видоизмененный" был уточнен. Итак, листок бумаги, картона, листва, грязь, снег, помещенные на номер специально, чтобы его не прочитали камеры, считается «видоизменением».
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спасибо на налог на авто....
ибо есть чего взять....
Не нарушая правил (разве что до плюс 20 км/час по скоростному режиму)
Смысл спешить по городу ради выигрыша в 15 минут.
Периодически езжу Москва -Геленджик.
Ну выигрыш максимум час на 1500 км.
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И это ещё очень хороший выигрыш! Обычно меньше. На 500 км - 10 мин.
Тут полный набор нарушений, начиная от проезда по платнику и кончая нарушением ПДД в части дорожных знаков и так далее.