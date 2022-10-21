Есть, чем удивить водителей: подборка необычных дорожных знаков с разных уголков мира

Правила дорожного движения есть везде, а значит, есть и дорожные знаки. Причём во всех странах они по большому счёту схожи. Однако в некоторых местах всё-таки можно найти весьма странные знаки, которые для нас при встрече с ними покажутся странными.
Например, на просторах Нидерландов, а именно в городах, где присутствуют старые узкие улочки, можно встретить знак «Осторожно, официанты!». Именно там настолько много ресторанов и кафе, что заказы клиентам приходится разносить даже сидящим по разные стороны улицы гостям.
В первую очередь, этот знак адресован тем, кто передвигается на велосипедах и мотоциклах, поскольку на машине там довольно проблемно проехать.
А вот похожий на шутку знак «Осторожно, тролли!» можно встретить на территории Норвегии. Он предназначен для того, чтобы предупредить водителей о необходимости сохранять повышенное внимание на дорогах.
Тролли там считаются персонажами местного фольклора, строящими козни. То есть знак предупреждает, что водители в любой момент столкнулся с «нечистой», если потеряют бдительность.
А вот в Гренландии есть знак для автомобилистов, предупреждающий о том, что трассу могут пересекать сани с собачьими упряжками. В тех местах подобные аварии не являются редкостью, поэтому там и появился знак «Осторожно, сани!».
Кстати, в странах Скандинавии можно встретить и другой предупреждающий знак, а именно «Осторожно, лыжник!». Ведь и там случаются прецеденты со случайно выскочившими на дорогу любителями лыж.
Латинская надпись «BUMP» будет понятная только водителям из англоязычных стран. А суть его крайне проста: он просто предупреждает о приближении участка с лежачим полицейским.
А вот в Румынии можно встретить весьма необычный знак, предупреждающий о возможном появлении нетрезвых пешеходов. В частности, они появились в городе Печика, где много людных улиц вблизи баров и ресторанов. Оказывается, что решение разместить этот знак появилось после того, как на проезжей части стало появляться слишком много пьяных, валяющихся людей.
А вот знак «Осторожно, эксгибиционисты» можно встретить не так далеко, а именно в украинском Днепропетровске. Видимо, там слишком много любителей публичных раздеваний.
Исключительно в Израиле, а точнее на его приграничных территориях, можно найти знак «Осторожно, арабы!», Всё из-за того, что именно там арабы выслеживают автомобили с израильскими номерами, чтобы закидать их камнями и бутылками с зажигательной смесью. Так что знак предупреждает, что лучше будет вдавить педаль в пол, как можно скорей.
Ну и закончим знаком, который убрали по причине недовольства местных жителей, но довольно долго красовавшимся в итальянском городе Тревизо. Речь идёт об «Осторожно, проститутки». Посыл оказался правильным, ведь представительниц древнейшей профессии нередко сбивали на тёмной обочине, однако народное возмущение оказалось сильней.
А какие необычные дорожные знаки известным вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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