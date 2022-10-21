Есть, чем удивить водителей: подборка необычных дорожных знаков с разных уголков мира

В первую очередь, этот знак адресован тем, кто передвигается на велосипедах и мотоциклах, поскольку на машине там довольно проблемно проехать.

А вот похожий на шутку знак «Осторожно, тролли!» можно встретить на территории Норвегии. Он предназначен для того, чтобы предупредить водителей о необходимости сохранять повышенное внимание на дорогах.