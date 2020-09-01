Кузнечики: Безобидный и добрый? Как бы не так! Мифы и правда о кровожадных кузнечиках

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
11 муралов, родом из Челябинска 11 муралов, родом из Челябинска Ситуации из жизни старшего поколения, ради которых стоит дожить до пенсии Ситуации из жизни старшего поколения, ради которых стоит дожить до... Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать Нетрезвый муж администратора магазина в Бийске "наказал" ударом ножа припозднившегося покупателя Нетрезвый муж администратора магазина в Бийске "наказал" ударом... Открыв дедушкин гараж я был в шоке Открыв дедушкин гараж я был в шоке Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается "Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается 20 снимков, которые пугают и интригуют одновременно. Эти вещи вообще с какой планеты? 20 снимков, которые пугают и интригуют одновременно. Эти вещи... Мадам Пенициллин Мадам Пенициллин Иммигранты разгромили шведский город Мальмё после сожжения Корана националистами Иммигранты разгромили шведский город Мальмё после сожжения Корана... Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и... Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской области Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской... Как выглядит самый маленький корабль ВМС США Как выглядит самый маленький корабль ВМС США Ретро фотографии Ретро фотографии 10 доказательств того, что вокруг слишком много лжи 10 доказательств того, что вокруг слишком много лжи Гифки Гифки Подборка кубиков Подборка кубиков Жители Алтая вместо голубей прикормили стаю коршунов Жители Алтая вместо голубей прикормили стаю коршунов
Кузнечики: Безобидный и добрый? Как бы не так! Мифы и правда о кровожадных кузнечиках

Кузнечики: Безобидный и добрый? Как бы не так! Мифы и правда о кровожадных кузнечиках (7 фото + 1 гиф)

Автор:
01 сентября 2020 09:57
Метки: интересно   насекомые   факты   
1390
8

В этом посте я попытаюсь развеять всевозможные мифы о существах, что по заверениям детской песенки сидят в траве... Или на деревьях, или на шее своей жертвы в попытке перегрызть ей глотку.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   насекомые   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Олег 3 часа назад
Рыба на него клюёт хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ГГалка 12 минут назад
..птичку жалко(((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rusdorf 2 часа назад
походу лягушка-прожорливое брюшко тут не затащит)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−57
............ 2 часа назад
вот бля, а всю жизнь думал что кузнец это саранча и на оборот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
Злодей 3 часа назад
Боль и страдания? А есть ли у насекомых чувства боли и страдания? Ведь что бы чувствовать это,нужен хоть какой то интеллект. Есть ли у насекомых интеллект? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Злодей 2 часа назад
Для боли нужен интеллект? Это что-то новенькое в биологии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
Злодей ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ну а как? Все сигналы от нервных окончаний идут в мозг и он уже определяет,что за ощущение. ДЛя этого нужно,что бы там были нейронные сязи,которые обработают этот сигнал. А наличие нейронных связей означает,что есть мозг. А наличие мозга означает, что есть хоть какой то интеллект. Тут, конечно, нужно понять,с какого уровня развития этих нейронов можно сказать - у этого создания есть интеллект.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Злодей 2 часа назад
Даже растения чувствуют боль, а уж все животные, имеющие нервную систему..
Боль это главный инструмент выживания организма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
Злодей ☣️Месть печенегов☣️ 6 минут назад
С вашей точки зрения понятно. Вы хоть раз слышали,как кузнечик или муха,которой оторвали лапку или крылышко, кричали от боли? Или бабочки?Я как раз щас почитал инфу по данному вопросу, и на данный момент считается,что насекомые не способны чувствовать боль. По крайней мере были какие то опыты, и вот как то так. Не нашлось пока у них нервных центров по расшифровке чувств. А по поводу растений...вы же были на уроках биологии и наверняка изучали строение клеток растений. там нет,не было, и, скорее всего,никогда не будет нервных окончаний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Клёст 3 часа назад
,,.Представьте себе, представьте себе
Не трогал и козявку
Представьте себе, представьте себе
И с мухами дружил...,,

Как чудовищно разрушены мои детские миражи!
Я хранил их всю жизнь!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Александр Ломовицкий Клёст 3 часа назад
я тебе контрольный принес


я тебе контрольный принес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Спасибо, как всегда интересно и с юмором! У меня вопрос возник, а ни один кузнец не пострадал при написании этой статьи?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
PtDragon Колька Валеркин сын 3 часа назад
Сотни кузнечиков были сожраны сородичами ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Vazari 3 часа назад
Очень к месту пост! В эти выходные, будучи в саду, снял с шеи здорового такого кузнечика,с огромной саблевидной байдой на жопе. Решив, что это жало, а сам кузнечик-ядовитый мутант, мгновенно перекинул его через забор к соседу. Руки тряслись еще минут 5.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Родион 3 часа назад
https://e.allegroimg.com/original/03f272/e91b6c2e48baac17e64b21f6f01ehttps://e.allegroimg.com/original/03f272/e91b6c2e48baac17e64b21f6f01e
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11 муралов, родом из Челябинска 11 муралов, родом из Челябинска Сахарный диабет – симптомы, причины и лечение Сахарный диабет – симптомы, причины и лечение Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного Знакомые места с необычного ракурса Знакомые места с необычного ракурса Муравьи справляются с болезнями растений не хуже пестицидов Муравьи справляются с болезнями растений не хуже пестицидов Почему хвост геккона может раздуваться? Почему хвост геккона может раздуваться?
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2323640



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Автобус имени Сталина
4
49
Автобус имени Сталина
Жизнь простых советских людей в конце 1950-х на фотографиях Томаса Хаммонда
0
67
Жизнь простых советских людей в конце 1950-х на фотографиях Томаса Хаммонда
﻿
Набирающие популярность
7 сайтов, которые помогут приятно «убить» время
8
8
7 сайтов, которые помогут приятно «убить» время
Порыбачил, хорошо что живой и штаны сухие
0
18
Порыбачил, хорошо что живой и штаны сухие
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото)
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#дтп#прикольные#картинки#шоу бизнес#настроение#спорт#утро
#прикол#интересно#интересное#подборка#на различный вкус#россия#кино#позитив#суд#австралия
#фото#история#авария#смешные#автомобили#смех#люди#протесты#сша#авто авария

На что жалуетесь?

Вернуться