Кузнечики: Безобидный и добрый? Как бы не так! Мифы и правда о кровожадных кузнечиках

В этом посте я попытаюсь развеять всевозможные мифы о существах, что по заверениям детской песенки сидят в траве... Или на деревьях, или на шее своей жертвы в попытке перегрызть ей глотку.
Как представляет себе кузнечиков простой обыватель? Милое зелёное насекомое, сидит в траве, её же жуёт и никого не трогает. Но кузнечиковые — обширное надсемейство насекомых, в которое входит более 6800 видов. И поверьте, далеко не все из них белые и пушистые. А точнее, зелёные и травоядные.
Вообще, встретить кузнецов-молодцов можно в каждом уголке нашей круглой земли. От дремучих лесов Евразии до бабкиного огорода и безжизненных Африканских пустынь — они заселили почти все биомы планеты. Не приспособились насекомыши лишь к суровым условиям полюсов: по Арктике и Антарктике кузнечики не скачут.
Вопреки детской песенке, не все кузнечики едят одну лишь травку. Конечно, есть мирные травоеды, которые драпают со всех своих длинных ног при виде любой опасности. Но всеядные кузнечики, коих подавляющее большинство, сами могут дать жару кому угодно, орудуя мощными челюстями-мясорубками. Ими насекомые способны прокусить до крови даже человеческую кожу!
А есть вообще отбитые на голову маньяки. Кузнецы-хищники — воистину гиганты своей семейки. Например, бронированный африканский кузнечик вырастает в 7 сантиметров в длину, а степные дыбки вообще вымахивают в два раза больше!
Африканские бронированные кузнечики — лютые каннибалы. По сравнению с другими видами, они чаще остальных убивают своих сородичей ради еды. Как прекрасно, когда одна жуткая тварь утилизирует другую жуткую тварь.
Их рацион на 70 % состоит из боли, страданий и мяса других созданий. Необязательно их добычей становятся насекомые. Эти дуры жрут всё, что могут поймать: грызунов, птичек, и более мелких сородичей, коим не повезло угодить в их лапы.
А лапы у них ого-го какие загребущие. Зачастую хищные кузнечики охотятся из засады. Затаившись на дереве, как гук, они прыгают на любую зазевавшуюся добычу, захватывая жертву передними конечностями в смертоносные объятья. Острые брутальные шипы на передних и средних лапках превращают «обнимашки» в тиски, выбраться из которых невозможно.
Но в дикой природе всегда найдётся рыбка покрупнее. Несмотря на хитиновую броню и химическую защиту в виде вонючих выделений, членистоногие терминаторы всё равно становятся добычей птиц, ящериц, насекомоядных и людей, которые убивают их, перепутав с вредителем полей и огородов, саранчой.
ВАЖНО! Большие кузнечики — НЕ САРАНЧА! Главное отличие кузнечиков от саранчовых — усики. У саранчи они коротенькие, тогда как у кузнецов они длиннющие. Ещё одно отличие — гигантская саблевидная байда на попке у самок, зовущаяся яйцекладом. У саранчи такого брутального аксессуара нет.
Слева саранча, справа кузнечик. Не путай их!
Особенно актуальна эта информация для садоводов-огородников, им кузнечики могут стать отличными поМОЩниками в уничтожении всевозможных вредителей: листоедов (вроде колорадского жука), слизней, гусениц. Даже травоядные любители поиграть на скрипке, вроде пластинокрылов и скачков, не прочь закусить мелкой гусеницей или тлёй.
Так что бойтесь кузнечиков. Любите кузнечиков. И никогда не путайте их с саранчой!
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Не трогал и козявку
Представьте себе, представьте себе
И с мухами дружил...,,
Как чудовищно разрушены мои детские миражи!
Я хранил их всю жизнь!!