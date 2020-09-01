Кузнечики: Безобидный и добрый? Как бы не так! Мифы и правда о кровожадных кузнечиках

Вообще, встретить кузнецов-молодцов можно в каждом уголке нашей круглой земли. От дремучих лесов Евразии до бабкиного огорода и безжизненных Африканских пустынь — они заселили почти все биомы планеты. Не приспособились насекомыши лишь к суровым условиям полюсов: по Арктике и Антарктике кузнечики не скачут.





Вопреки детской песенке, не все кузнечики едят одну лишь травку. Конечно, есть мирные травоеды, которые драпают со всех своих длинных ног при виде любой опасности. Но всеядные кузнечики, коих подавляющее большинство, сами могут дать жару кому угодно, орудуя мощными челюстями-мясорубками. Ими насекомые способны прокусить до крови даже человеческую кожу!