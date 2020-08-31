"Ты тупое, необразованное животное!": Соловьев снова оскорбил в прямом эфире телезрителя

"Ты, жирная тупоголовая свинья, вообще в медицине ничего не понимаешь!" - орал Соловьев. Присутствоваший на прямом эфире доктор Мясников не мог вставить ни слова в бесконечный монолог телеведущего.

Отвечая на следующий вопрос, поступивший от слушателя из Белоруссии ("сколько стоит твоя совесть, Соловьев?") рупор власти, имеющий вид на жительство в Италии и недвижимость в этой стране, отметил, что он не продается в отличие от журналистов "Эха Москвы" и "Дождя", которые готовы "лизать зад Западу".