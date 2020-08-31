"Ты тупое, необразованное животное!": Соловьев снова оскорбил в прямом эфире телезрителя

Отвечая на следующий вопрос, поступивший от слушателя из Белоруссии ("сколько стоит твоя совесть, Соловьев?") рупор власти, имеющий вид на жительство в Италии и недвижимость в этой стране, отметил, что он не продается в отличие от журналистов "Эха Москвы" и "Дождя", которые готовы "лизать зад Западу".
Где он набрался таких слов? В тюрьме так не разговаривают, только мелкие уголовники в подворотне— Валєрій Стєпановіч (@Step_anych) August 30, 2020
Дело не в том, правильно или неправильно - это один из ведущих российских журналистов. Это лицо государственной российской пропаганды. Люди на таком уровне не имеют право на подобное поведение и выражения.— Председатель домкома (@Shvonder_chief) August 30, 2020
Это позорище. Вы хотите чтобы РФ уважали в мире? С таким дебилом не будут
Это просто пробитие дна..Бездарное существо и хамло. В любой нормальной стране его бы вышвырнули пендалем под зад и внесли в чёрные списки. Неважно, кто оппонент. Важно поведение ведущего. И по нему оценивается его профессионализм и степень ума. А это просто гопота..— John (@John92579030) August 30, 2020
Источник:
- Биография Виктора Цоя: Ленинградский рок-клуб, «Группа крови» и роковой поворот
- Биография и фото Анны Семенович
- Леонид Якубович до «Поля чудес»: Завод, торги и конкурсы красоты
- Николай Губенко: «Театр вообще губит жизни»
- Муслим Магомаев
Уйдет Путин - будет любому новому президенту задницу лизать, хоть коммунисту, хоть либералу, хо фашисту... тому кто будет платить. Здесь начнутся сложности в Израиль, США, Италию свалит... Дело не в том, что это что-то из ряда вон. Таких во все времена хватало.
Просто не хочется слушать сказки о патриотизме от продажной свиньи.
Кто не согласен - тупоумная свинья
Из атмосферы - запах из сортира
Из мыслей - лишь помёт. От Соловья.
Ненавижу соловья ещё с времён когда они с Гордоном общую программу вели. Брезгливость вызывает одно его появление в любом эфире.
Ненавижу его!
Жидовская морда!
Фамилию только мою позорит, долбо*б.