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"Ты тупое, необразованное животное!": Соловьев снова оскорбил в прямом эфире телезрителя

"Ты тупое, необразованное животное!": Соловьев снова оскорбил в прямом эфире телезрителя (6 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 10:35
Метки: Соловьев   видео   оскорбления   прямой эфир   шоу бизнес   
6031
6
1
Интернет-пользователь упрекнул Соловьева в "продажности и отрабатывании заданий властей" и тот не сдержался, взорвавшись потоком брани. "Тупой лгун", "сивый мерин", "тупое животное", "жирная тупоголовая свинья" - это лишь малая часть оскорблений, которые позволил себе телеведущий в адрес своего телезрителя.

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Метки: Соловьев   видео   оскорбления   прямой эфир   шоу бизнес   
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43  комментария
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7k
harlamov 40 минут назад
Соловьев из тех людей для которых родина "там где жопа в тепле".
Уйдет Путин - будет любому новому президенту задницу лизать, хоть коммунисту, хоть либералу, хо фашисту... тому кто будет платить. Здесь начнутся сложности в Израиль, США, Италию свалит... Дело не в том, что это что-то из ряда вон. Таких во все времена хватало.
Просто не хочется слушать сказки о патриотизме от продажной свиньи.
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−40
смитти 2 минуты назад
бомбануло не хило так
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3k
Shtoppi 2 минуты назад
видимо мало этому "певуну" болт в прямом эфире показали.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Михаил 10 минут назад
Это не федеральный канал, а трибуна на помойке. Сказал человек все что думает. Имеет право.
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20k
Inter 15 минут назад
когда этому уроду голову проломят??
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0
Alexander 18 минут назад
А почему такое позволяется в принципе, и почему за такие слова не подают в суд, в частности?!
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8k
gnyS i Alexander 5 минут назад
А кто на него в суд подаст ? Диванные войска которые он матюгами поливает?
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27k
Ed Полчаса назад
Такие ныне правила в эфире
Кто не согласен - тупоумная свинья
Из атмосферы - запах из сортира
Из мыслей - лишь помёт. От Соловья.
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3k
AlekseiTFS 37 минут назад
Рупор власти говорит с народом так,как эта власть о своём народе думает.
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3k
Vadim 46 минут назад
"Ты тупое, необразованное животное!": Соловьев снова оскорбил в прямом эфире телезрителя
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6k
djinn 53 минуты назад
цепной пес захлебывающийся слюной в своем лае - отрабатывает пайку, чего с него взять?
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8k
Rihovich 58 минут назад
Тупое образованное животное в ответ оскорбило тупое необразованное животное. Эка невидаль! Кто вообще это смотрит?
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49k
Серый Rihovich 9 минут назад
Именно тупые необразованные животные и смотрят ) В основном, кстати, его зрители хохлы и либерахи )
Ненавижу соловья ещё с времён когда они с Гордоном общую программу вели. Брезгливость вызывает одно его появление в любом эфире.
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423
Андрей Александрович 58 минут назад
Аантооон!!
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251
Ager Час назад
пукан взрывается когда за больное место давят, эта мразь последняя
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1
Игорь Час назад
Правильно говорит про всяких дибилов, а фишки пусть не врут это стрим на ютубе а не эфир на телевидинии там и матерится можно
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242
andrey Час назад
интересно,а при встрече как бы он себя вел ?
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429
Алексей andrey Час назад
ты ж видел, он аж начал снимать кофточку, типа на бой выходить, кулаченком постучал. строит из себя мужика или даже воина света... клоун и есть клоун.
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270
im240 2 часа назад
что это вовчик так взбодрился? в себя что-ли поверил?
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−1
Дмитрий Самохин 2 часа назад
Звонить Соловьёву только за хайпом и хайп случился, в лучших традициях Соловьева
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Таки да. Соловьиный помет - умный, эрудированный, талантливый пропагандон, хорошо вылизывающий жопу власти. Поэтому его никто не тронет, он неприкасаемый. Да пусть он хоть всех обматерит, ничего ему не будет.
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1k
ALEX Frank Borman Час назад
Ага, платный "патриот" России с гражданством Израиля.
Ненавижу его!

Жидовская морда!

Ага, платный "патриот" России с гражданством Израиля. Ненавижу его! Жидовская морда!
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148
Ххх 2 часа назад
У меня сложилось что он не глубоко не трезвый, может ошибаюсь и это его естественное общение. ( я за его творчеством не слежу, знаю что есть такой журналист, передачи его не видела)
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170
liveevil 2 часа назад
Бл*ть, какой же он мерзкий и противный. Как же безумно хочется набить ему [мат]*о, за его красноречие.
Фамилию только мою позорит, долбо*б.
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976
Vladimir Taranovich 2 часа назад
больной ублюдок. Как мало нужно, чтоб вытащить на свет истинную сущность этого шакала.
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