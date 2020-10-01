Пьяная "яжемать" устроила разборки в прямом эфире - сын заявил, что она позорит его на всю страну

Светлана устроила показательную словесную "трепку" 12-летнему сыну, подозревая его в употреблении снюса. Мальчик просил прекратить эфир и выключить камеру, однако дама продолжала работать лицом.

"Дебилоид", "мразь" - эти и другие хлесткие эпитеты в адрес сына, включая матерные, видимо, должны были убедить подписчиков женщины в том, что она держит руку на пульсе и о ребенке не забывает.