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Пьяная "яжемать" устроила разборки в прямом эфире - сын заявил, что она позорит его на всю страну

Пьяная "яжемать" устроила разборки в прямом эфире - сын заявил, что она позорит его на всю страну (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 14:04
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воспитание   прокуратура   прямой эфир   сайт знакомств   яжемать   
2825
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Любительница повоспитывать ребенка прилюдно устроила на сайте знакомств выволочку своему 12-летнему сыну. Записью заинтерсовалась прокуратура.

Источник:

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Метки: видео   воспитание   прокуратура   прямой эфир   сайт знакомств   яжемать   
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25  комментариев
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6k
KOSTELLO 3 часа назад
Лет, через 10, когда пацан уже будет зарабатывать, а она сопьется окончательно, будут суды от нее к сыну, на то, чтобы он ее содержал, а также "искренние удивления" от того, что он ее за мразь считает
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2k
Decapitated Headbanger Полчаса назад
Чувырла синяя даже не понимает что позориться сама, пропила мозги в ноль!
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7k
Cornho Decapitated Headbanger 14 секунд назад
Что делаеТ - позориТся, что делаТЬ - прозориТЬся.
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990
Бампер 57 минут назад
Даже досмотреть не могу, противно на такое гавно смотреть... Очень жаль детей с такими родителями. Они не живут, а существуют, даже нет, выживают. Вырастут по образу и подобию своих мамаш и папаш, будут злыми и завистливыми. Такие "родители" уничтожают детей, ломают психику, так и появляются маньяки всякие и отморозки. И вроде жалко их, они не виноваты, но что поделать...
Дети - зеркало родителей.
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16k
fanatik115 59 минут назад
теперь будет делать то же самое, но не на камеру.
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1k
Женя Женя78 Час назад
конченая
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−6
сталена пакет Час назад
это Расия!!!
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3k
Летучий Мыш 2 часа назад
А у мальчишки то, похоже, словарный запас поболее будет,чем у мамаши, и речь чище.
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7k
Голос Вселенной 2 часа назад
У этой курица мозгов как у ... как у курицы. Если она ведет эти стримы - значит, их кто-то смотрит... Интересно, с уровнем развития инфузории, О ЧЕМ интересном она в этих стримах вещает, что ее смотрят, да еще и лайкают???...
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906
b1r1da Голос Вселенной Час назад
Заходят чисто поржать. А лайкают, чтобы продолжала стримить и было с кого поржать
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−24
Егор Егоров 2 часа назад
Да, это частое явление, когда главный враг мужчины - его родная мать. У меня тоже родная мать - та ещё мразь. Не пьёт. Но подала на развод, лишила меня отца, потом манипуляциями запихнула меня в брак. Короче, когда я понял что к чему, было уже поздно. Но с этой мразью я больше не общаюсь - жду, когда она сдохнет.
Этот мальчик тоже вырастет, тоже поймёт, и тоже пошлёт на х*й свою мать. И это правильно. Надеюсь, что она сдохнет и освободит для мальчика жилплощадь как только он сам начнёт что-то зарабатывать самостоятельно.
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7k
Голос Вселенной 2 часа назад
Бл... почему эта шалава оскорбляет его, а больно мне?................
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131
Леший 2 часа назад
Какая ж это мамаша. Животное.
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2k
Черчек 3 часа назад
В такие моменты отношение мусульман к женщинам представляется мне не таким уж бесчеловечным.
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10k
P.F. 3 часа назад
Слов нет. Тётя с одной извилиной и то прямой - на жопе.
А ведь будет, курва, верещать когда дети вырастут, что её никто не любит, не уважает, детки неблагодарные... По-хорошему, стерилизовать бы её и язык подрезать, чтобы не сквернословила при детях.
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163
Александр Поляков 3 часа назад
тупая овца мамаша
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5k
Николай 3 часа назад
Мля хотел пожаловаться да чего то передумал, в рот его кампот, парня жалко он этого не достоин...
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234
чокнутый 3 часа назад
ублюдина толстомордая
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13k
ВОВЧЕГ 3 часа назад
Просто МРАЗЬ!
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33k
dima423 3 часа назад
ппц это быдло 1000 лвл))
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1k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Тут даже сказать нечего:такую мамашу нужно отпороть ремнем в прямом эфире
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2k
aleksei Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Это трешь, она ничего не поймет, бей не бей
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