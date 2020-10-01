Пьяная "яжемать" устроила разборки в прямом эфире - сын заявил, что она позорит его на всю страну

Любительница повоспитывать ребенка прилюдно устроила на сайте знакомств выволочку своему 12-летнему сыну. Записью заинтерсовалась прокуратура.
Замечали ли вы, что есть определенная категория женщин, которые предпочитают воспитывать своих детей на публике? Жительница Тюмени не нашла лучшего времени для разговора с ребенком, чем прямой эфир в приложении для знакомств.
Светлана устроила показательную словесную "трепку" 12-летнему сыну, подозревая его в употреблении снюса. Мальчик просил прекратить эфир и выключить камеру, однако дама продолжала работать лицом.
"Дебилоид", "мразь" - эти и другие хлесткие эпитеты в адрес сына, включая матерные, видимо, должны были убедить подписчиков женщины в том, что она держит руку на пульсе и о ребенке не забывает.
"Дебилоид", "мразь" - эти и другие хлесткие эпитеты в адрес сына, включая матерные, видимо, должны были убедить подписчиков женщины в том, что она держит руку на пульсе и о ребенке не забывает.
Осторожно! Ненормативная лексика!
В результате подвыпившая горе-мать заявила, что отобрала у сына телефон и тот убежал из дома, сказав, "Буду мочу пить, но не с тобой жить, ты позоришь меня на всю страну".
Запись была сделана еще в январе, однако обнародовали в соцсетях ее только сейчас. Автор, выложивший это видео, уточнил, что Светлана в нетрезвом виде продолжает вести стримы, попутно воспитывая ребенка. Роликом заинтересовались в прокуратуре, которая начала проверку на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
Детский омбудсмен Андрей Степанов рассказал, что в МВД и департамент социального развития направлены запросы по поводу инцидента. "То, что мама при таком поведении не останется без нашего воздействия, это совершенно точно", — заявил уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области. При этом, он рассказал, что лишать родительских прав мать-одиночку вряд ли будут, т.к. задача – сохранить семью, помочь прежде всего мальчику и через систему социальной помощи – маме. " Каким образом это будет реализовано, выяснится после проверки и оценки ситуации специалистов.
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Этот мальчик тоже вырастет, тоже поймёт, и тоже пошлёт на х*й свою мать. И это правильно. Надеюсь, что она сдохнет и освободит для мальчика жилплощадь как только он сам начнёт что-то зарабатывать самостоятельно.