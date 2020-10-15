Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева

Не так давно известный ведущий в прямом эфире показал видео "воздушного боя" из Нагорного Карабаха, которое внезапно оказалось кадрами из компьютерной игры. Соболев решил довести этот конфуз до "терминальной" стадии абсурда и приплел туда село Кафтанчиково, Навального и игру Dota 2.
Комик Илья Соболев выпустил очередную пародию на Владимира Соловьева. Предметом шутки на этот раз стал эфир российского ведущего, в котором тот представил видео "воздушного боя" в Нагорном Карабахе. Однако внимательные зрители сразу заметили неладное - и в итоге блогер под ником Полка Гика выяснил, что кадры были взяты из игры Arma 3.
"Это фрагменты воздушного боя, когда пытаются сбить, судя по всему, самолёт. И вот когда ты на это смотришь, ты думаешь, ну это же прямо как „Звездные войны“, красота какая-то. Не понимаешь, что это же человеческие жизни. И ты смотришь на это и, в общем, на самом-то деле страшно — война в 80 км от российской границы», — комментирует Соловьёв кадры из игры Arma.
Вот этот фрагмент эфира
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Илья Соболев решил пойти тем же путем, правда, выбрал совсем другую, не менее громкую тему. Подражая манере речи Соловьева, комик рассказал об интервью Навального Дудю: "Недавно я посмотрел видео про Навального у Дудя. Конечно, смешно, ребята. Накрутили за три дня 13 миллионов просмотров. Это, конечно, позорище. Там реально всего 400 просмотров. Я сам это знаю, потому что я лично смотрел 400 раз".
И главное, он продемонстрировал "настоящее" видео из села Кафтанчиково, где Навальный якобы и отравился. Демонстрируя популярную игру Dota 2 Соловьев комментирует: "Значит видео вот такое вот, смотрите. Видимо, что он выходит из дома, потом выпил, наверное, самогонки вот этой. Потом видно, что он всех начинает бить. И вот видно, что здоровье у него, как он сказал в интервью, ему плохо стало. Вот тут видно, что здоровье зелененькое, значит, здоровье у него много. А это камеры наши российские все увидели и показали. И вот здесь он не в себе, явно выпил, да он пьяный. В Томске там по лесам ходит".
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Кстати, за свою ошибку с геймплейным роликом Соловьев не извинился, а просто заявил, что невозможно все проверить и "любой, кто работает в прямом эфире, знает, что может быть все что угодно".
Не могу его смотреть. Вызывает такое же отторжение как и помёт— Одинокий Патрубок (@Fuckstrot_83) October 14, 2020
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Мы с ребятами на АРМА3 сервках Тушино можем Соловьёву такие видосы запилить.
Знать бы раньше, что он геймплей от реальности не отличает, давно бы уже отправил пару "документалочек" :) Там даже звукоряд подходящий, всё такое :)