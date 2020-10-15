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Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева

Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева (4 фото + 2 видео)

Автор:
15 октября 2020 14:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Dota 2   arma 3   Карабах   Соболев   Соловьев   видео   пародия   
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Не так давно известный ведущий в прямом эфире показал видео "воздушного боя" из Нагорного Карабаха, которое внезапно оказалось кадрами из компьютерной игры. Соболев решил довести этот конфуз до "терминальной" стадии абсурда и приплел туда село Кафтанчиково, Навального и игру Dota 2.

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Метки: Dota 2   arma 3   Карабах   Соболев   Соловьев   видео   пародия   
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9  комментариев
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5k
Bhaal 23 минуты назад
А дебилы ведь схавают и попросят добавки
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Элитный тигр Минуту назад
Дебилы смотрят на дебила, пародирующего Соловьева? Шутки на уровне пернул-кончил как раз для поколения некст...
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9k
Денис 3 минуты назад
Вот это поворот :)
Мы с ребятами на АРМА3 сервках Тушино можем Соловьёву такие видосы запилить.
Знать бы раньше, что он геймплей от реальности не отличает, давно бы уже отправил пару "документалочек" :) Там даже звукоряд подходящий, всё такое :)

Вот это поворот :) Мы с ребятами на АРМА3 сервках Тушино можем Соловьёву такие видосы запилить. Знать бы раньше, что он геймплей от реальности не отличает, давно бы уже отправил пару "документалочек" :) Там даже звукоряд подходящий, всё такое :)
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9k
Serg2001 17 минут назад
Представляете какое говно нам в уши льют эти "профессионалы"?
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1k
ss202 21 минуту назад
ИДИОТ
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9k
Serg2001 ss202 2 минуты назад
Соловьев?... )))
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5k
SR 22 минуты назад
Вечерний мудозвон в очередной раз обосрался.
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242
Онколог Полчаса назад
Соболев пригорел уже к своему кумиру))) ..уй отличишь)))
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222
Николай Полчаса назад
красава!
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