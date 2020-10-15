Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева

Илья Соболев решил пойти тем же путем, правда, выбрал совсем другую, не менее громкую тему. Подражая манере речи Соловьева, комик рассказал об интервью Навального Дудю: "Недавно я посмотрел видео про Навального у Дудя. Конечно, смешно, ребята. Накрутили за три дня 13 миллионов просмотров. Это, конечно, позорище. Там реально всего 400 просмотров. Я сам это знаю, потому что я лично смотрел 400 раз".

И главное, он продемонстрировал "настоящее" видео из села Кафтанчиково, где Навальный якобы и отравился. Демонстрируя популярную игру Dota 2 Соловьев комментирует: "Значит видео вот такое вот, смотрите. Видимо, что он выходит из дома, потом выпил, наверное, самогонки вот этой. Потом видно, что он всех начинает бить. И вот видно, что здоровье у него, как он сказал в интервью, ему плохо стало. Вот тут видно, что здоровье зелененькое, значит, здоровье у него много. А это камеры наши российские все увидели и показали. И вот здесь он не в себе, явно выпил, да он пьяный. В Томске там по лесам ходит".