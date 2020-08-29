Сурикаты: Что было бы, если бы предатель Тимон из Короля Льва вернулся к своей стае?

— Вот и ты, Тимми, сынок. Мне говорили, что ты придёшь... Птички нашептали, что ты нашёл в саванне рай: у тебя хорошо шли дела с добычей насекомых, тебя защищал этот полоумный хряк и лев, тебе не нужны были такие друзья, как я... Всё это более чем фантастично. Сурикаты так не живут, и ты это знаешь, сынок.
Я помню тебя ещё малышом, а сейчас ты вырос в 35 сантиметров предательства и 750 грамм коварства. Неплохо для суриката твоих лет. Сколько мы не виделись? Два года? Для нас это целая вечность — многие твои братья и сёстры погибли, защищая свой клан.
Наша жизнь сурова и коротка, большинство даже не успевает справить свой 5-летний юбилей. А теперь ты приходишь в мою нору и говоришь: мне нужна самка. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь мне даже жука, ты даже не думаешь обратиться ко мне, как положено — матриарх.
— Матушка, я...
— Не перебивай меня, Тимми... Я старая женщина, мне 8 лет, и заслуживаю хотя бы того, чтобы меня дослушали. Быть матриархом семьи сурикатов — непростое дело. 60 членов семьи — и о каждом нужно подумать... Мне приходится делать многое: руководить переездами, планировать атаки на врагов, выращивать своих сыновей и дочерей. Я стара, мой хвост седеет, и скоро я не смогу ходить на охоту. И что тогда, Тим? Уважение и доверие — вот что не даёт развалиться нашей семье. Разве я многого прошу?
Я не копаю норы — это правда, в нашем роду матриархам не принято этим заниматься. Но разве я не хожу на охоту со всей семьёй? Разве я не рожаю сыновей и дочерей по 7 штук за раз? Оплот нашего бизнеса здесь, в пустынях Южной Африки, да благословит Создатель эти суровые земли.
Каждый день мои дети копают норы в 1,5 метра глубиной, стирают лапы в кровь, чтобы отстраивать подземные города. Каждый день они стоят на нестерпимом солнцепёке в посту, охраняя границы наших владений. Но тебе захотелось вольной жизни...
И разве я избегаю войн с соседней семьёй, этими наглыми и беспринципными Меркаччи? Не так давно мы снова сражались. Да, мы жестоки, каждый 5 нашего рода погибает от зубов своего сородича. Даже у людей с их манией к криминалу эта цифра в 2 раза ниже... Но что это была за драка! А ведь раньше они тоже были частью нашей колонии, их матриарх — моя кузина, когда-то нагло попытавшаяся узурпировать власть. Такова судьба всех сурикатов — сражаться с родственниками за клочок земли под солнцем.
Мы победили, конечно, но Тимми... мы потеряли твоего брата Лоренцо. Кто знает, может быть, в скором времени нам вообще придётся убраться отсюда. Нам часто приходится менять норы, уходя за километры от дома: мой клан донимают то блохи, то паразиты-соседи из соседних групп. Но тебе эти трудности неведомы, ты был занят более важными вещами строил свой собственный рай с Акуной Мататой. Стоило ли это жизни брата, Тимми? Стоило ли это предательства семьи?
— Они заплатят за это!
— Заплатят, Тимми, но не сегодня. Жизнь здесь не так легка, ты и сам знаешь. Еда скудна, а воды почти нет — безжалостное африканское солнце испепеляет всё, чего коснутся его лучи. Но нам повезло быть в милости Создателя — иначе не объяснишь нашу устойчивость к яду. Ты уже, наверное, и забыл, питаясь одними жуками, о нашей традиционной еде: скорпионах? Эти твари хитры, пытаются ужалить нас за морду, но мы готовим их по-особому: откусываем хвосты, обтираем яд, и получается восхитительные панини non velenoso... Этому приёму я учила тебя и твоих братьев с детства. Жаль, что ты позабыл все мои наставления...
Впрочем, часто мы натыкаемся на поистине королевские дары: яйца, жуков, ящериц и даже змей! Охотиться приходиться всей семьёй, но и ужин получается знатный! Ты помнишь, Тимми, какая это роскошь — змея готовности al dente?
Некоторые злые языки говорят, что мы грызуны. Глупцы. Только слепец не увидит наши острые зубы. Ведь наша родня мангусты, да благословит Господь их род, мы никогда не переходили друг другу дорогу.
Тимми... Я устала. Я не убью тебя только по одной причине. Моя семнадцатая дочь, о, эта stupida putana забеременела от какого-то безвестного негодяя. Она опозорила честь семьи, никто кроме меня, матриарха, не смеет заводить себе собственных детёнышей. Ты знаешь наши законы, Тимми. Мне придётся её убить, либо отправить в изгнание.
Но я мать, а ей понадобится самец, в одиночку в изгнании тяжело, мы с твоим непутёвым папашей сами прошли этот путь. Ступайте, Тимон. Идите так далеко, чтобы мы никогда не встретились вновь, иначе я попрошу вас передать привет почившему дону Муфасе. Ведь ты знаешь законы семьи сурикатов...
Источник:
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