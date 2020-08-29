Сурикаты: Что было бы, если бы предатель Тимон из Короля Льва вернулся к своей стае?

Я помню тебя ещё малышом, а сейчас ты вырос в 35 сантиметров предательства и 750 грамм коварства. Неплохо для суриката твоих лет. Сколько мы не виделись? Два года? Для нас это целая вечность — многие твои братья и сёстры погибли, защищая свой клан.

Наша жизнь сурова и коротка, большинство даже не успевает справить свой 5-летний юбилей. А теперь ты приходишь в мою нору и говоришь: мне нужна самка. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь мне даже жука, ты даже не думаешь обратиться ко мне, как положено — матриарх.