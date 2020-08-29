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Сурикаты: Что было бы, если бы предатель Тимон из Короля Льва вернулся к своей стае?

Сурикаты: Что было бы, если бы предатель Тимон из Короля Льва вернулся к своей стае? (11 фото)

Автор:
29 августа 2020 20:22
Сообщество : Животные
Метки: интересно   сурикаты   факты   
503
11

— Вот и ты, Тимми, сынок. Мне говорили, что ты придёшь... Птички нашептали, что ты нашёл в саванне рай: у тебя хорошо шли дела с добычей насекомых, тебя защищал этот полоумный хряк и лев, тебе не нужны были такие друзья, как я... Всё это более чем фантастично. Сурикаты так не живут, и ты это знаешь, сынок.

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Метки: интересно   сурикаты   факты   
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7  комментариев
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182k
Северное сияние 9 часов назад
Сурикаты: Что было бы, если бы предатель Тимон из Короля Льва вернулся к своей стае?
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Mamontenok 4 часа назад
Кто-то что-то понял из этого поста? Вызываю пояснительную бригаду.
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7k
Клёст Mamontenok 3 часа назад
Аллюзия.
Иносказательное описание жизни сурикатов в дикой природе с отсылом к общим представлениям о кланах итальянской мафии.
Недурной юмор, и очень недурно написано.
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10k
Corvus Corax 7 часов назад
Московский зоо. Кликабельно.

Московский зоо. Кликабельно.
Московский зоо. Кликабельно.
Московский зоо. Кликабельно.
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182k
Северное сияние 9 часов назад
Сурикаты: Что было бы, если бы предатель Тимон из Короля Льва вернулся к своей стае?
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