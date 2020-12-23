Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом

"Учителей" на дорогах не любят везде, и это видео из Польши тому подтверждение. Инцидент произошел еще в ноябре, но запись с видеорегистратора стала распространяться только сейчас.

Сюжет классический: водителю Mercedes-Benz E-класса что-то не понравилось в вождении тракториста, и он начал подрезать и оттормаживать движущийся трактор. После нескольких маневров и попыток уйти от столкновения, тракторист понял, что водитель легковушки так просто не отстанет, нажал на газ и припечатал "учителя" в зад. От столкновения у "Мерседеса" разбилось заднее стекло и изрядно пострадал багажник.