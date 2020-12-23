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Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом

Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 16:35
Сообщество : Автомир
Метки: Польша   видео   мерседес   столкновение   трактор   учитель   
1396
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1

Очередной дорожный "учитель" получил по заслугам.

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Метки: Польша   видео   мерседес   столкновение   трактор   учитель   
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13  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
Понял из разговора тракториста,что водитель мерса-курва и этим все сказано
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4k
Борис 9 минут назад
мои любимые видосы)
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645
Moon24 12 минут назад
Так этим п.и.д.о.р.а.м. -учителям и надо . За городом можно и по башке , и регистратор забрать. С ретроградной амнезией ничего не докажут
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8k
Александр 16 минут назад
Всех "учителей" надо лишать прав.
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2k
Свирепый Бамбр Александр 8 минут назад
Зачем? Просто, априори, признавать виновными с полным принудительным возмещением. Сразу все исчезнут!
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8k
Александр Свирепый Бамбр 6 минут назад
То само собой, но и прав лишать за умышленное создание аварийной ситуации.
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31k
viktor.bobruk 2012 16 минут назад
Дебилов хватает везде! Родина требует героев - а п...да рожает ДУРАКОВ! Так говорил наш замполит, 79-ом году!
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37k
Войнов 16 минут назад
Не только в России дураков на сто лет припасено...
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294
Собака 19 минут назад
Ученик, превзошедший своего учителя!
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3k
TirAn 23 минуты назад
Зачёт танкисту. 5+
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21k
Vazari Полчаса назад
Файне курваа!
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25k
Aqueronte Полчаса назад
Смачно он всадил, так и надо курве. Я вообще не понимаю, взрослый мужик, машина не очень богатая, неужели последствий не понимал?
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