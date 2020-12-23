Водитель Mercedes решил "поучить" тракториста, но вскоре пожалел об этом

Очередной дорожный "учитель" получил по заслугам.
"Учителей" на дорогах не любят везде, и это видео из Польши тому подтверждение. Инцидент произошел еще в ноябре, но запись с видеорегистратора стала распространяться только сейчас.
Сюжет классический: водителю Mercedes-Benz E-класса что-то не понравилось в вождении тракториста, и он начал подрезать и оттормаживать движущийся трактор. После нескольких маневров и попыток уйти от столкновения, тракторист понял, что водитель легковушки так просто не отстанет, нажал на газ и припечатал "учителя" в зад. От столкновения у "Мерседеса" разбилось заднее стекло и изрядно пострадал багажник.
"Браво, у меня все записано", - говорит водитель трактора
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Чем закончился инцидент, к сожалению, не известно. И хотя водитель "Мерседеса" тоже утверждал, что у него тоже все записано на видеорегистратор, что-то подсказывает, что виноватым будет все равно он.
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