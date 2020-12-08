В Подмосковье пьяный уголовник выбросил девушку с четвёртого этажа

В подмосковном Зарайске пьяные посиделки закончились трагедией. Мужчина выкинул из окна многоэтажного дома 21-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась.
По предварительным данным, погибшая вместе с подозреваемым распивала алкоголь.
По данным следствия, мужчина столкнул её с четвертого этажа. Алексею Мосолову 45 лет и он уже имел судимость за убийство, а также за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным следствия, мужчина столкнул её с четвертого этажа. Алексею Мосолову 45 лет и он уже имел судимость за убийство, а также за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.
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Метки: 360подмосковье видео зарайск пьяный убийство
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Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног." (с)
Виноват, конечно, убийца, но мозги-то стоит включать тоже. :)