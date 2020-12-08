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В Подмосковье пьяный уголовник выбросил девушку с четвёртого этажа

В Подмосковье пьяный уголовник выбросил девушку с четвёртого этажа (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 11:34
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   видео   зарайск   пьяный   убийство   
3154
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В подмосковном Зарайске пьяные посиделки закончились трагедией. Мужчина выкинул из окна многоэтажного дома 21-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   зарайск   пьяный   убийство   
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23  комментария
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
"Если ты пьёшь с ворами, опасайся за свой кошелёк.
Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног." (с)
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2k
Mellivora 4 минуты назад
Зачем бабами раскидываться?)
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−14
мукокол 7 минут назад
новости духовной, скрепной, пгавославной расии
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17k
Мойша 9 минут назад
Пора внести в УК: совершенное в пьяном виде карается вдвое суровее.
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8
Nevad Black 11 минут назад
вполне обычный и предсказуемый финал, как мне кажется, особенно с учетом вводных данных.
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941
Юрец 11 минут назад
Жалко конечно девушку, совсем молодая еще была. Но блин, что еще она ожидала, распивая в компании подобного биомусора? Что он ей стихи Пастернака будет читать под звездным небом?
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368
speakdream Полчаса назад
-2 существа из нормального социума.
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368
speakdream Полчаса назад
и 2 существа из нормального социума.
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33k
Элек Мек 49 минут назад
На следственном эксперименте чуваку нужно повторить полёт девушки.
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31k
parallax 53 минуты назад
Хорошо, что нормальные люди не пострадали.
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1k
мега гон Час назад
неужели нельзя таких не выпускать, у бил ограбил и.т. ... какой на хрен второй шанс!? забрал жизнь, отдай свою, пусть не смертная казнь... пусть леса в Сибири сажает и рубит до конца никчёмной жизни
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53k
Racer777 Час назад
Скорее всего деваха сказала нечто - по пьяни, по её разумению ничего особенного... А ему пришлось действовать по "понятиям".
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4k
Elf_80_Lvl Racer777 22 минуты назад
сказала "не дам"
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10k
Денис Час назад
Ну в общем типичное девиантное поведение жертвы.
Виноват, конечно, убийца, но мозги-то стоит включать тоже. :)
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9
Евпатий Час назад
Она так больше не будет. Распивать алкоголь с уголовниками низшего пошиба. Зуб даю.
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−119
nabaal Час назад
Прикольно
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1k
uuid Час назад
они нашли друг друга...
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4k
Пепелац 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Acu900 2 часа назад
Поматросил и бросил (буквально)
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4k
SSD 2 часа назад
Всем известно, что в тюрьме сидят только хорошие парни, ценящие дружбу, маму и почитающие Бога. Так что не верю...)))
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7k
Андрей Ма-С 2 часа назад
прямо удивительно, в столь утонченной компании убийц и уголовников гуляла и вдруг ни с того ни с сего ее в окно выкинули. Да такое не может быть в принципе.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
биомусор
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