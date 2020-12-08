В Подмосковье пьяный уголовник выбросил девушку с четвёртого этажа

По предварительным данным, погибшая вместе с подозреваемым распивала алкоголь.



По данным следствия, мужчина столкнул её с четвертого этажа. Алексею Мосолову 45 лет и он уже имел судимость за убийство, а также за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.