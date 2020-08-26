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В преддверии выборов: врио губернатора Камчатки отказался от винного кабинета в правительстве

В преддверии выборов: врио губернатора Камчатки отказался от винного кабинета в правительстве (5 фото)

Автор:
26 августа 2020 18:25
Сообщество : Политика
Метки: винный кабинет   губернатор   камчатка   политика   правительство   ремонт   столовая   
1517
5
Близится единый день выборов – 13 сентября. С апреля врио главы Камчатки исполняет Владимир Солодов, назначенный президентом Владимиром Путиным.

Источник:

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Метки: винный кабинет   губернатор   камчатка   политика   правительство   ремонт   столовая   
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13  комментариев
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60k
HundeBeißer2 3 часа назад
Ключевая фраза - "в предверии выборов"!
Ключевая фраза - "в предверии выборов"!
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19k
Тигран Саркисян 4 минуты назад
какой ещё накуй к юхам винный кабинет блет
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12k
Hairy. Час назад
В преддверии выборов: врио губернатора Камчатки отказался от винного кабинета в правительстве
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2k
NIS 2 часа назад
Поди и яхту , брошенную Абрамовичем , выставит на торги
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2k
NIS 2 часа назад
Хотя чё там .. свои своё не бросают ....
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9k
Сергей 2 часа назад
В преддверии выборов: врио губернатора Камчатки отказался от винного кабинета в правительстве
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464
X Æ A-12 Сергей 52 минуты назад
Кабинет?! Ухаха.
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131
776166 2 часа назад
- Идя навстречу избирателям, мы ликвидировали винный кабинет!
- СУУУУКА! У ВАС, СКОТОВ, БЫЛ ВИННЫЙ КАБИНЕТ?!
- А, бл@дь...

Незачот. Приходите пересдавать ПиАр в следующий раз.
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8k
Великий Кормчий 3 часа назад
Пчелы против мёда...
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87
Евгений 3 часа назад
А зря отказался. Что ещё на Камчатке делать, бухать только. Оттуда бегут, туда никто не едет
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27k
Alex 3 часа назад
...и построил винный погреб
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9k
Олегbl4 3 часа назад
Действительно, чего винишком баловаться? Пусть сразу рюмочная будет.
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−5
Denis 3 часа назад
да пусть будет и винная и нюхательная и курительная и комната траха. пусть будет что угодно у чиновников в рабочем здании. но и тогда нюхотельную комнату сделайте в центре города и всем будет [мат] что в политики там
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