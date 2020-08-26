В преддверии выборов: врио губернатора Камчатки отказался от винного кабинета в правительстве

Близится единый день выборов – 13 сентября. С апреля врио главы Камчатки исполняет Владимир Солодов, назначенный президентом Владимиром Путиным.
Совершенно неожиданно Владимир Солодов просмотрел сметы ремонта здания правительства и заметил, что в помещении столовой планируется создание винной комнаты. Владимир Викторович высказался: "Это полнейшее безобразие. Конечно, я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен. Экономию мы направим на организацию городских мероприятий".
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