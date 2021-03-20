Голая женщина напала на румынскую телеведущую в прямом эфире

Шоу, разумеется, пришлось прервать. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия. По предварительным данным, нудистке-убийце удалось пробраться на съемочную площадку через эвакуационный выход.

Сама Вайда связывает это нападение с резонансным делом, которое она освещала совсем недавно. Ей угрожала Магдалена Шербан, которая получила пожизненный срок за убийство в метро Бухареста; Шербан скинула жертву на рельсы и не позволила ей забраться на платформу. А 16 декабря 2017 года она попыталась убить таким же образом другую девушку.

Мирела Вайда не знает нападавшую женщину, но уверена, что она как-то связана с поступающими ей угрозами.