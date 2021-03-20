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Голая женщина напала на румынскую телеведущую в прямом эфире

Голая женщина напала на румынскую телеведущую в прямом эфире (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 марта 2021 18:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Эфир   бухарест   видео   камень   курьез   нападение   румыния   телеведузая   
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А вы говорите телевидение умирает...

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Метки: Эфир   бухарест   видео   камень   курьез   нападение   румыния   телеведузая   
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Sapsan 49 минут назад
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Alex Zx 4 секунды назад
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Свирепый Бамбр 13 минут назад
Цыганский театр!
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Хью́берт 14 минут назад
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Leo Sun Полчаса назад
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13k
Hairy. 38 минут назад
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1k
Пачо Эррера 50 минут назад
Ну ясен хрен дешёвая постанова, в сегодняшние телецентры одетым не пройдешь сквозь посты охраны, висящие везде камеры, и двери на магнитных замках, а голым с кирпичом тем более.
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34k
jonnyD 54 минуты назад
Цыгане .. хуле .
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587
Vladimirs Orlovskis 54 минуты назад
Одна из европейских стран, о которой только и вспоминаешь, когда разговор о Дракуле заходит. В Румынии все спокойно. На, получи.
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