Голая женщина напала на румынскую телеведущую в прямом эфире

А вы говорите телевидение умирает...
Известная румынская ведущая Мирела Вайда едва не стала жертвой самой
смешной ужасной расправы, какую только видел телезритель.
На съемочную площадку шоу Acces Direct каким-то образом проскользнула безумная женщина. Абсолютно голая и с огромным булыжником в руке, кричащая "верни мои деньги", она подбежала и швырнула камень в Вайду. К счастью, шокированной телеведущей удалось увернуться от булыжника, а подоспевшие охранники сумели быстро скрутить и увести нападавшую.
Шоу, разумеется, пришлось прервать. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия. По предварительным данным, нудистке-убийце удалось пробраться на съемочную площадку через эвакуационный выход.
Сама Вайда связывает это нападение с резонансным делом, которое она освещала совсем недавно. Ей угрожала Магдалена Шербан, которая получила пожизненный срок за убийство в метро Бухареста; Шербан скинула жертву на рельсы и не позволила ей забраться на платформу. А 16 декабря 2017 года она попыталась убить таким же образом другую девушку.
Мирела Вайда не знает нападавшую женщину, но уверена, что она как-то связана с поступающими ей угрозами.
Впрочем, не исключено, что всю эту сцену срежиссировали, чтобы привлечь аудиторию.
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