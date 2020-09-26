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Дерзкий побег из зала суда в США попал на видео

Дерзкий побег из зала суда в США попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 14:45
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   курьез   побег   полицейские   суд   
2728
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А вот копа жалко. Он так красиво и самоотверженно прыгнул через перила, но в итоге лишь пересчитал задницей все ступени, а сломал почему-то ребра. А вот ловкий преступник удрал. Но не далеко.

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Метки: видео   курьез   побег   полицейские   суд   
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12  комментариев
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4k
Барт Симпсон 3 часа назад
но росхвардию все равно не перепрыгнут по тупости.
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27k
winergy2012 Барт Симпсон 3 часа назад
Хохлоскот всех переплюнул.
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18k
Dobrovit 2 минуты назад
Особенно понравился старпёр, который последним еле ноги передвигал... Тоже рванул в погоню! ))
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1k
vitstd Полчаса назад
Парня не сажать надо - а в дублеры , трюки выполнять ( эх- какой талант в землю... вернее- в тюрьму зарывают !)
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22k
Григорий 50 минут назад
Ему дали 6 месяцев, а побег это 10 лет. Предположить такое невозможно, если не принимать во внимание факт, что наркоман уже не человек, его реакция непредсказуема.
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380
Римма 3 часа назад
Надо наложить музыку из деревни дураков
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4k
IceBazooka Римма Час назад
Ссылка coub.com
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3k
Летучий Мыш IceBazooka Час назад
Последний коп прям спринтер
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Летучий Мыш 19 минут назад
У него последний день перед пенсией
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372
ВазгенСемёнович 3 часа назад
- Шоколад к успеху шел, не повезло, не фортануло!
- тюрьма не место исправлений, а школа новых преступлений!
(Классика)
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9k
Хью́берт 3 часа назад
Дерзкий тип этот бегун.
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10k
* 3 часа назад
Красиво пошёл, рыбкой! Наверно местный чемпион по прыжкам в бассейн, просто перепутал место:-)
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