Дерзкий побег из зала суда в США попал на видео

Во вторник 22 сентября в суде округа Хайленд, расположенного в штате Огайо, после вынесения вердикта преступник устроил дерзкий побег прямо из зала слушаний.





34-летний Николас Гаррисон признал себя виновным в хранении метамфетамина и суд назначил наказание в виде 6 месяцев заключения. Но услышав "несправедливый" вердикт, Николас оттолкнул судебных приставов и пустился наутек из зала суда.





На кадрах, запечатленных камерами наблюдения, видно как стражи порядка устремились в погоню. Один из копов даже предпринял отчаянную попытку задержать беглеца, прыгнув через перила. Но преступник оказался проворней. А полицейский скатился по лестнице, тем самым лишив возможности коллег продолжить погоню.