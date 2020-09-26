Дерзкий побег из зала суда в США попал на видео

А вот копа жалко. Он так красиво и самоотверженно прыгнул через перила, но в итоге лишь пересчитал задницей все ступени, а сломал почему-то ребра. А вот ловкий преступник удрал. Но не далеко.
Во вторник 22 сентября в суде округа Хайленд, расположенного в штате Огайо, после вынесения вердикта преступник устроил дерзкий побег прямо из зала слушаний.
34-летний Николас Гаррисон признал себя виновным в хранении метамфетамина и суд назначил наказание в виде 6 месяцев заключения. Но услышав "несправедливый" вердикт, Николас оттолкнул судебных приставов и пустился наутек из зала суда.
На кадрах, запечатленных камерами наблюдения, видно как стражи порядка устремились в погоню. Один из копов даже предпринял отчаянную попытку задержать беглеца, прыгнув через перила. Но преступник оказался проворней. А полицейский скатился по лестнице, тем самым лишив возможности коллег продолжить погоню.
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Самоотверженный, но невезучий полицейский был госпитализирован в больницу с переломами ребер и травмой головы.
Что касается Николаса Гаррисона, то его объявили в розыск, и через несколько дней задержали в придорожном мотеле. Теперь его ждут новые обвинения и еще более суровое наказание.
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- тюрьма не место исправлений, а школа новых преступлений!
(Классика)