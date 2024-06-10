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"Ездил я - оформлена на другого": как рассказать про последний секс на языке машин

"Ездил я - оформлена на другого": как рассказать про последний секс на языке машин

Автор:
10 июня 2024 18:25
Сообщество : Юмор
Метки: Эзопов язык   Юмор   авто   аллегории   картинки из соцсетей   смешно   тачки   
1897
10

Чтобы поняли только мужчины.

В соцсетях мужчины поупражнялись в остроумии на тему секса, но так, чтобы рассказ о нём был на языке автомобилистов. Получилось очень занятно. Оказывается, у интимной жизни и авто


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А вы смогли бы рассказать про свой последний секс на языке тачек?


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Метки: Эзопов язык   Юмор   авто   аллегории   картинки из соцсетей   смешно   тачки   
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9  комментариев
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3k
B7243 2 часа назад
Может все-таки "крайний", а не "последний", а то складывается впечатление, что вы собрались завязать с автоспортом.
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10k
Лаврентий 13 минут назад
Машина, как кобыла,- советую брать объезженную, главное,- чтобы без прицепа...
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14k
hunter 39 минут назад
на выходных нашёл классную заднеприводную модель!
тест драйв занял несколько часов .все кольца прошёл в Москве.
бульварное,садовое и мкад.
подушки безопасности не лопнули .
резина была НЕ китайской
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−24
25k
pssst 44 минуты назад
Формулу 1 посмотрел....
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3k
Victor 2 часа назад
А где: "с салона взял! Дикий нульц!"
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2192 поста (2179 в горячем)

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