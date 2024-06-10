"Ездил я - оформлена на другого": как рассказать про последний секс на языке машин

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Чтобы поняли только мужчины.
В соцсетях мужчины поупражнялись в остроумии на тему секса, но так, чтобы рассказ о нём был на языке автомобилистов. Получилось очень занятно. Оказывается, у интимной жизни и авто
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А вы смогли бы рассказать про свой последний секс на языке тачек?
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