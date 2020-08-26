FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 1803 поста • 677 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Как добирались до детей тех, кого коллективный Запад назначил в "диктаторы"

Как добирались до детей тех, кого коллективный Запад назначил в "диктаторы" (12 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 05:50
Сообщество : Политика
Метки: Либерализм   героизм   гибель   каддафи   лукашенко   политика   сыновья   хусейн   
2750
12
1

В сороковых годах прошлого века президент США Франклин Рузвельт сказал по поводу Анастасио Самосы и его режима в Никарагуа: "Конечно, это сукин сын, но это же наш сукин сын". Фраза стала крылатой после публикации в журнале «Тайм» от 15 ноября 1948 года. Это всё, что вам нужно знать о том, как в ангажированных СМИ появляются образы "Кровавых диктаторов - тиранов" и "Прогрессивных правительств соответствующих демократическим стандартам". Но статья о другом.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Либерализм   героизм   гибель   каддафи   лукашенко   политика   сыновья   хусейн   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Show Must Go On 2 часа назад
Пост тупо пропагандонский и заказной и настолько тупой и никакой, как и тот кто его начеркал за баблишко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
90
Игорь Меншиков Show Must Go On 2 часа назад
и о чем пропаганда? или я почитал и полетел в сирию воевать за сыновей каддафи?? пост не тупой а затертый до дыр все давно написано и показано
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петрович 15 минут назад
Так и хочется всплакнуть. Какие жалостливые агитки пошли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−66
Mokshanin 19 минут назад
У диктаторов от безграничной власти съезжает крыша, они теряют реальность. Их дети не становятся, а уже рождаются и растут такими же неадекватами. Мне не жалко ни диктаторов ни их детей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Anatoliy Полчаса назад
Учиться писать сочинения надо в школе, а не здесь. В общем-то на слабую ТРОЕЧКУ потянет. Пойдёт так сказать после 3х литров пива.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр Anatoliy 8 минут назад
Ну , критик, теперь представь свой опус, а мы его под пивко тоже заценим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
331
Шел мимо Полчаса назад
Мухи, котлеты, дети, диктаторы....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
KOSTELLO 36 минут назад
Ну все, чую, как щас побежит по трубам либеральное мнение.
А ведь формально это просто факты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Graf_Dracula Час назад
Это не новость, все давно об этом знают, проблема в том, что почему то всем наплевать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
Жопин Час назад
А детишкам их туда и дорога. Папы выстлали своим правления
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
Жопин 2 часа назад
Плохой тролль, негодный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
924
Провокатор 2 часа назад
Ох и накидают минусов либералы автору.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Hexo4uha 2 часа назад
Я лет 10 назад пробовал подрабатывать копирайтингом. Так вот такую халтуру как эта статья у меня бы не приняли - куча ненужных деепричастных оборотов, рваный стиль повествования, перескакивание с темы на тему, клишированные обороты вида "все знают что", половина текста не соответствует заголовку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail 2 часа назад
афганистан до войны тоже крутой был
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Mikhail 2 часа назад
До которой войны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mikhail Едондер пуп Час назад
которая в 79-м началась или около того, тоже - народ на фольцвагенах гонял, люди в институтах учились. ничего не предвещало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
489
Павел Астахов 2 часа назад
Дети прямо красавчики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальный водонепроницаемый смартфон Blackview BV4900 всего за $ 85.79 Уникальный водонепроницаемый смартфон Blackview BV4900 всего за $ 85.79 "Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке "Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке В Гродно власти пошли навстречу протестующим и выполнили все их требования В Гродно власти пошли навстречу протестующим и выполнили все их требования Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования Лукашенко наградил несколько сотен силовиков «За&nbsp;безупречную службу» Лукашенко наградил несколько сотен силовиков «За безупречную службу» "Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии "Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74379



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова
1
65
Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова
Что это за штука: самые странные находки
2
100
Что это за штука: самые странные находки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ефремова становится откровенно жаль, его суд — театр абсурда
2
63
Ефремова становится откровенно жаль, его суд — театр абсурда
Подборка смешных законов со всего мира
0
3
Подборка смешных законов со всего мира
Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot
Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#интересно#история#картинки#подборка#россия#авто авария#сша#девушка#позитив
#юмор#факты#авария#интересное#забавно#шоу бизнес#автомобили#автомир#звери#ретро авто
#фото#животные#дтп#кино#природа#навальный#в мире#актеры#знаменитости#врачи

На что жалуетесь?

Вернуться