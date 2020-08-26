Как добирались до детей тех, кого коллективный Запад назначил в "диктаторы"

В сороковых годах прошлого века президент США Франклин Рузвельт сказал по поводу Анастасио Самосы и его режима в Никарагуа: "Конечно, это сукин сын, но это же наш сукин сын". Фраза стала крылатой после публикации в журнале «Тайм» от 15 ноября 1948 года. Это всё, что вам нужно знать о том, как в ангажированных СМИ появляются образы "Кровавых диктаторов - тиранов" и "Прогрессивных правительств соответствующих демократическим стандартам". Но статья о другом.
Появление сына Александра Лукашенко Николая на кадрах хроники в минувшее воскресенье вызвало недоумение и раздражение у либерально настроенных пользователей сети.
Когда, 23 августа стотысячная толпа, собранная и ведомая кураторами по методичкам Джина Шарпа двинулась на штурм резиденции президента, глава республики в знак того, что не позволит разрушить и набить войсками НАТО свою Беларусь, как это уже случилось со странами Балтии, надел бронежилет и взял в руки оружие, обозначив готовность идти за дело своей жизни "до конца", сын президента, которому 31 августа исполнится 16 лет, вместе с отцом прилетел на вертолёте в президентскую резиденцию в полной боевой выкладке. Мальчик надел бронежилет и шлем, в руках его, как и в руках его отца, был автомат. Что, разумеется, сразу вызвало свербилово в дырочках и потение ладошек у сторонников толерантности и поборников либеральных ценностей, потому как подобные вещи не вписываются в их миропонимание - это же ни яйца гвоздями к Красной площади прибивать, в конце концов.
В предвидении их размышлений о страшных карах, которые постигают тиранов и их детей от военной дубины "прогрессивного и демократичного мирового сообщества" написан следующий материал. Действительно, некоторые из детей своих известных родителей погибли с оружием в руках, защищая свои идеалы и страну. Но они не сдохли, как либеральные собаки у сапог своих хозяев, а ушли в вечность не побеждёнными, оставшись в памяти своего народа.
Дети Саддама Хусейна
Не вдаваясь в подробности личности самого Саддама Хусейна, о котором можно сказать, что из своего "сукиного сына" он внезапно стал чужим. А ещё лидера Ирака можно преподать, как человека бросившего вызов "мировому гегемону" в отказе от нефтедоллара или нежелании отдавать подобру, поздорову артефакты допотопной цивилизации найденные на руинах Вавилона - дело не в этом.
Не считая дочерей, у Саддама было два сына Удей и Кусей. Сыновья в годы правления Саддама были его наиболее доверенными приближёнными. При этом на роль преемника Саддам Хусейн готовил Кусея. 22 июля 2003 года на севере Ирака в ходе шестичасового боя с американскими военными Удей и Кусей погибли. С ними погиб и внук Саддама, сын Кусея — Мустафа.
Мустафа Хусейн: “самый храбрый и бесстрашный мальчик XXI века”, - по версии New York Times
Со слов командующего сухопутными войсками коалиционных сил в Ираке американского генерал-лейтенанта Рикардо Санчеса, американские войска действовали по наводке осведомителя. Как-никак тому, кто «сдаст» сыновей Хусейна, американцы пообещали 30 миллионов долларов. В духе янки, которые считают, что всё продаётся, и всё покупается. В американском списке наиболее разыскиваемых лиц режима Саддама Хусейна его сыновья значились под номерами два и три.
В бою против четырёх человек одним из которых был и 14-летний внук Хусейна, длившимся шесть часов, участвовали подразделения 101-й десантной дивизии, спецназ и авиация. Сыновья Саддама и его внук по имени Мустафа погибли в неравном бою, предпочтя умереть на поле брани, но не сдаться врагу. Это признал и сам генерал Санчес, заявив, что осаждённые упорно оборонялись. А хвалёный американский спецназ решился на штурм только после того, как по зданию было выпущено 13 ракет.
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Дом, в котором героически сражался и погиб 14 летний внук Саддама Хусейна - Мустафа. Добрая память герою! Заметьте - воины грозного пиндостана пошли на штурм дома, только после того, как превратили его в руины.
А янки всё-таки нашли в Ираке оружие массового поражения, правда, им оказалось золото, причём чужое. Золото через атрофию совести сначала поражает голову, а потом и сердце, но лидерам некоторых демократических стран оно неопасно, так как ни первого, ни второго, ни третьего у них от рождения не было.
Лидер Джамахирии Муаммар Каддафи и его дети
Уважаемые читатели, конечно, не думают, что Дмитрий Анатольевич мог жать руку плохому человеку. А вот Муаммар Каддафи, похоже, мог. Потому что Медведев, когда в 2010 году подул НАТОвскими боеприпасами суховей "Арабской весны", стыдливо отмалчивался и ничего не предпринял для спасения старого друга и партнёра России, а также для предотвращения всего того хаоса, который через несколько лет "похоронит старушку Европу".
Восемь детей Муаммара Каддафи
Старший сын Мухаммад Каддафи, единственный ребёнок от первого брака был председателем Генеральной компании почт и телекоммуникаций Ливии, считался возможным преемником отца. 21 августа 2011 года было сообщено, что Мухаммад захвачен силами ПНС в своём доме в Триполи. Однако он сумел бежать в Оман и получить там политическое убежище, в обмен на обещание не заниматься политикой.
Второй сын, Саиф аль-Ислам появился на свет в 1972 году. Он окончил Университет аль-Фатех по специальности «архитектор и инженер», в дальнейшем обучался в международной бизнес-школе IMADEC в Вене (Австрия) и в Лондонской школе экономики.
Третий сын, Саади Каддафи (1973 г.р.) — был полковником ливийской армии и профессиональным футболистом. Выступал за итальянские клубы «Перуджа» и «Удинезе», а также возглавлял Ливийскую футбольную федерацию.
Четвёртый сын — Ганнибал Муаммар Каддафи (англ.) (род. 1975) работал в General National Maritime Transport Company — государственной ливийской компании, занимающейся экспортом нефти.
Пятый сын, Мутассим Билла Каддафи (1977—2011) — офицер ливийской армии, советник Службы Госбезопасности Ливии с 2010 года, был убит вместе с отцом во время Битвы за Сирт.
Шестой сын, Саиф аль-Араб (1982—2011), проходил обучение в Техническом университете Мюнхена в Германии. Он и трое внуков Каддафи — четырёхмесячная Мастура, трёхлетняя Картаго и двухлетний Саиф (сын дочери), погибли в ночь на 1 мая 2011 года в результате авиаудара ВВС НАТО по его дому в Триполи.
Самый младший сын Муаммара Каддафи — Хамис (1983—2011), получил военное образование в Ливии и России, возглавлял 32-ую бригаду специального назначения вооружённых сил страны. Во время Гражданской войны под его командованием элитные отряды ливийской армии вели боевые действия с повстанческими силами. Считается погибшим 29 августа 2011 года в боях у города Тархуна.
Дочь Айша (1976 г.р.), генерал-лейтенант ливийской армии, входила в группу защиты свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна. В 2004—2011 гг. являлась послом доброй воли ООН; отвечала за борьбу с распространением вируса иммунодефицита человека. В арабской прессе её прозвали «Клаудия Шиффер Северной Африки» за привлекательную внешность и любовь к красивой одежде.
По неподтвержденным данным, младший сын Каддафи, Хамис, погиб 29 августа 2011 года. Однако это не первая попытка "похоронить" отважного сына Каддафи и своей страны. Тело Хамиса, так и не было найдено, а тень его будет висеть дамокловым мечом над подлыми убийцами отца до скончания их века.
20 октября 2011 года после взятия мятежниками города Сирта вместе с отцом был убит 36-летний Мутассим. Тела Муаммара Каддафи, его сына и Абу Бакра Юниса Джабера были выставлены на всеобщее обозрение в промышленном холодильнике для овощей в торговом центре в Мисурате.
На рассвете 25 октября все трое были тайно похоронены в Ливийской пустыне.
Чтобы понять вину Каддафи и его детей, достаточно немного статистики:
Полковник был противником дискриминации женщин. В одном из интервью лидер мусульманской страны заявил, что, по его мнению, мужчине следует довольствоваться одной женой.
За годы правления Каддафи ливийская система здравоохранения стала лучшей в арабском и африканском мире. При этом если граждане Ливии не могли получить желаемое образование или надлежащее медицинское обслуживание в стране, им предоставлялись средства для решения этих проблем за границей.
Во время правления Каддафи, ливийка, родившая ребёнка, получала пособие в размере 5000 долларов для себя и малыша.
Электроэнергия предоставлялась гражданам Ливии бесплатно, а цена бензина в Ливии составляла 14 центов за литр.
А теперь вопрос - что нужно было сделать мировому планировщику, чтобы толпы арабских беженцев устремились потоком в Европу, дабы уничтожить впоследствии "беременную старушку", разорвав её чрево изнутри?
Думаю, вы правильно ответили на вопрос.
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А ведь формально это просто факты