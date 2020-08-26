Как добирались до детей тех, кого коллективный Запад назначил в "диктаторы"

Старший сын Мухаммад Каддафи, единственный ребёнок от первого брака был председателем Генеральной компании почт и телекоммуникаций Ливии, считался возможным преемником отца. 21 августа 2011 года было сообщено, что Мухаммад захвачен силами ПНС в своём доме в Триполи. Однако он сумел бежать в Оман и получить там политическое убежище, в обмен на обещание не заниматься политикой.

Второй сын, Саиф аль-Ислам появился на свет в 1972 году. Он окончил Университет аль-Фатех по специальности «архитектор и инженер», в дальнейшем обучался в международной бизнес-школе IMADEC в Вене (Австрия) и в Лондонской школе экономики.

Третий сын, Саади Каддафи (1973 г.р.) — был полковником ливийской армии и профессиональным футболистом. Выступал за итальянские клубы «Перуджа» и «Удинезе», а также возглавлял Ливийскую футбольную федерацию.

Четвёртый сын — Ганнибал Муаммар Каддафи (англ.) (род. 1975) работал в General National Maritime Transport Company — государственной ливийской компании, занимающейся экспортом нефти.

Пятый сын, Мутассим Билла Каддафи (1977—2011) — офицер ливийской армии, советник Службы Госбезопасности Ливии с 2010 года, был убит вместе с отцом во время Битвы за Сирт.

Шестой сын, Саиф аль-Араб (1982—2011), проходил обучение в Техническом университете Мюнхена в Германии. Он и трое внуков Каддафи — четырёхмесячная Мастура, трёхлетняя Картаго и двухлетний Саиф (сын дочери), погибли в ночь на 1 мая 2011 года в результате авиаудара ВВС НАТО по его дому в Триполи.

Самый младший сын Муаммара Каддафи — Хамис (1983—2011), получил военное образование в Ливии и России, возглавлял 32-ую бригаду специального назначения вооружённых сил страны. Во время Гражданской войны под его командованием элитные отряды ливийской армии вели боевые действия с повстанческими силами. Считается погибшим 29 августа 2011 года в боях у города Тархуна.

Дочь Айша (1976 г.р.), генерал-лейтенант ливийской армии, входила в группу защиты свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна. В 2004—2011 гг. являлась послом доброй воли ООН; отвечала за борьбу с распространением вируса иммунодефицита человека. В арабской прессе её прозвали «Клаудия Шиффер Северной Африки» за привлекательную внешность и любовь к красивой одежде.