Потрясающие фотографии метеорного потока Персеиды-2020

Каждое лето с середины июля до конца августа Северное полушарие ждет восхитительное световое шоу - метеорный дождь Персеиды. В это волшебное время любители астрономии устремляют свои взоры в небо и ждут в темноте появления метеоров. Если вы пропустили это захватывающее зрелище, у американского астронома и фотографа Мэтта Дитериха для вас кое-что есть!
Мэтт Дитерих, имеющий степень магистра геологии и планетологии, очень любит национальный парк Маунт-Рейнир, который расположен в штате Вашингтон. Мэтт не только работал там астрономическим рейнджером, но и одна из его фотографий, сделанных в парке, была выбрана почтовой службой Соединенных Штатов в качестве изображения для марки Forever в 2016 году. Неудивительно, что местом для съемок Персеид он выбрал именно Маунт-Рейнир.
"Поскольку хорошо был виден и Млечный Путь, я нашел удобную точку - так, что вулкан Рейнир будто извергает Млечный Путь со своей вершины", - рассказал фотограф. Проведя несколько часов в парке и записывая покадровую съемку ночного неба, он оценил примерное количество метеоров за три часа. Их было более двухсот!
Поскольку их все сложно запечатлеть на камеру, Дитрих создал финальное неподвижное изображение, скомпоновав все кадры, на которых видны яркие метеоры. Огромное количество метеоров в сочетании с величием Млечного Пути и знаменитой горы Рейнир делает фотографию незабываемой.
"Поскольку хорошо был виден и Млечный Путь, я нашел удобную точку - так, что вулкан Рейнир будто извергает Млечный Путь со своей вершины", - рассказал фотограф. Проведя несколько часов в парке и записывая покадровую съемку ночного неба, он оценил примерное количество метеоров за три часа. Их было более двухсот!
Поскольку их все сложно запечатлеть на камеру, Дитрих создал финальное неподвижное изображение, скомпоновав все кадры, на которых видны яркие метеоры. Огромное количество метеоров в сочетании с величием Млечного Пути и знаменитой горы Рейнир делает фотографию незабываемой.
Дитрих надеется, что его снимки вдохновят больше людей выйти на улицу, полюбоваться звездами и насладиться силой природы.
"Мой любимый аспект астрофотографии - это возможность чувствовать себя частью чего-то большего, - говорит он. - Находясь под звездами, я действительно чувствую, что делаю шаг назад в историю и испытываю нечто особенное, - то, что люди лелеяли на протяжении тысяч лет".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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