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Потрясающие фотографии метеорного потока Персеиды-2020

Потрясающие фотографии метеорного потока Персеиды-2020 (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 12:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Персеиды   астрономия   метеорный поток   метеоры   млечный путь   ночное небо   фотограф   
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Каждое лето с середины июля до конца августа Северное полушарие ждет восхитительное световое шоу - метеорный дождь Персеиды. В это волшебное время любители астрономии устремляют свои взоры в небо и ждут в темноте появления метеоров. Если вы пропустили это захватывающее зрелище, у американского астронома и фотографа Мэтта Дитериха для вас кое-что есть!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Персеиды   астрономия   метеорный поток   метеоры   млечный путь   ночное небо   фотограф   
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