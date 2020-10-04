Метеорный поток Ориониды-2020: что, где, когда

"Найдите место подальше от города или уличных фонарей, - советует космическое агентство НАСА в своем блоге. - Приготовьте спальный мешок, одеяло или шезлонг. Лягте на спину так, чтобы ступни смотрели на юго-восток, если вы находитесь в Северном полушарии, или на северо-восток, если вы находитесь в Южном полушарии, и смотрите вверх, стараясь охватить взглядом как можно больший участок неба. В течение получаса в темноте ваши глаза адаптируются и вы начнете видеть метеоры".