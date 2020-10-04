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Метеорный поток Ориониды-2020: что, где, когда

Метеорный поток Ориониды-2020: что, где, когда (5 фото)

Автор:
04 октября 2020 13:51
Сообщество : Наука
Метки: Ориониды   астрономические наблюдения   астрономическое явление   астрономия   звездопад   метеорный поток   наблюдение   
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Каждый год в октябре мы можем наблюдать потрясающий метеорный поток Ориониды. Этой рой метеоров, образованных из хвоста кометы Галлея и будто бы появляющихся из области созвездия Ориона (отсюда и название). Звездопад будет длиться со 2 октября по 7 ноября, но пик интенсивности ожидается 21 октября - до 40 падающих звезд в час.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ориониды   астрономические наблюдения   астрономическое явление   астрономия   звездопад   метеорный поток   наблюдение   
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