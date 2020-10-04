Метеорный поток Ориониды-2020: что, где, когда

Каждый год в октябре мы можем наблюдать потрясающий метеорный поток Ориониды. Этой рой метеоров, образованных из хвоста кометы Галлея и будто бы появляющихся из области созвездия Ориона (отсюда и название). Звездопад будет длиться со 2 октября по 7 ноября, но пик интенсивности ожидается 21 октября - до 40 падающих звезд в час.
Ориониды считаются одним из самых красивых метеорных потоков в году. Их можно наблюдать наблюдать как в Северном, так и в Южном полушарии после полуночи.
Ориониды. 2012 г.
"Найдите место подальше от города или уличных фонарей, - советует космическое агентство НАСА в своем блоге. - Приготовьте спальный мешок, одеяло или шезлонг. Лягте на спину так, чтобы ступни смотрели на юго-восток, если вы находитесь в Северном полушарии, или на северо-восток, если вы находитесь в Южном полушарии, и смотрите вверх, стараясь охватить взглядом как можно больший участок неба. В течение получаса в темноте ваши глаза адаптируются и вы начнете видеть метеоры".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ориониды астрономические наблюдения астрономическое явление астрономия звездопад метеорный поток наблюдение
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