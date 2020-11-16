Пик звездопада Леониды пройдет в ночь с 16 на 17 ноября

Если же там, где вы живете, погода все-таки не позволит увидеть Леониды, то не расстраивайтесь: у вас все еще остается шанс посмотреть на падающие звезды до конца этого года. Но только если вы находитесь в Северном полушарии.



В декабре мы ожидаем метеорный дождь Геминиды - он должен быть виден с 7 по 16 декабря. Его пик наступит 13-14 декабря. Еще один звездопад, на который стоит обратить внимание, - это Урсиды, в период с 17 по 26 декабря (пик - 22 декабря). Этот метеорный дождь немного слабее, чем предыдущие, но в ясную ночь можно будет заметить от 5 до 10 метеоров в час.