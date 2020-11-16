Пик звездопада Леониды пройдет в ночь с 16 на 17 ноября

В ночь на 17 ноября ожидается пик метеорного потока Леониды. Это один из самых впечатляющих и зрелищных звездных дождей, и в этом году условия для наблюдения благоприятные. С полуночи и до рассвета можно будет увидеть до 15-20 метеоров, или "падающих звезд" в час.
Метеорный поток Леониды продолжался весь месяц, но достигнет пика в ночь с понедельника на вторник 17 ноября. Полосы, которые мы видим на небе во время такого явления, могут быть вызваны кусками космического мусора размером с песчинку. Они сгорают при входе в атмосферу Земли и могут двигаться со скоростью до 70 километров в секунду.
Лучший способ увидеть "падающие звезды" - выбрать место подальше от яркого света, лечь на спину и посмотреть вверх. Вам не нужно никакого специального оборудования - на самом деле, телескопы и бинокли не рекомендуются, потому что у них небольшое поле зрения.
Если же там, где вы живете, погода все-таки не позволит увидеть Леониды, то не расстраивайтесь: у вас все еще остается шанс посмотреть на падающие звезды до конца этого года. Но только если вы находитесь в Северном полушарии.
В декабре мы ожидаем метеорный дождь Геминиды - он должен быть виден с 7 по 16 декабря. Его пик наступит 13-14 декабря. Еще один звездопад, на который стоит обратить внимание, - это Урсиды, в период с 17 по 26 декабря (пик - 22 декабря). Этот метеорный дождь немного слабее, чем предыдущие, но в ясную ночь можно будет заметить от 5 до 10 метеоров в час.
В декабре мы ожидаем метеорный дождь Геминиды - он должен быть виден с 7 по 16 декабря. Его пик наступит 13-14 декабря. Еще один звездопад, на который стоит обратить внимание, - это Урсиды, в период с 17 по 26 декабря (пик - 22 декабря). Этот метеорный дождь немного слабее, чем предыдущие, но в ясную ночь можно будет заметить от 5 до 10 метеоров в час.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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