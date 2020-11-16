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Пик звездопада Леониды пройдет в ночь с 16 на 17 ноября

Пик звездопада Леониды пройдет в ночь с 16 на 17 ноября (3 фото)

Автор:
16 ноября 2020 12:32
Метки: звездный дождь   звездопад   метеоритный дождь   метеорный поток   метеоры   падающие звезды   
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В ночь на 17 ноября ожидается пик метеорного потока Леониды. Это один из самых впечатляющих и зрелищных звездных дождей, и в этом году условия для наблюдения благоприятные. С полуночи и до рассвета можно будет увидеть до 15-20 метеоров, или "падающих звезд" в час.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звездный дождь   звездопад   метеоритный дождь   метеорный поток   метеоры   падающие звезды   
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