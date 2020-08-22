FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 4769 постов • 601 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Так выглядит Россия: 30 честных и эксцентричных снимков Александра Петросяна

Так выглядит Россия: 30 честных и эксцентричных снимков Александра Петросяна (30 фото)

Автор:
22 августа 2020 10:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: александр петросян   люди на улицах   санкт-петербург   уличное фото   уличный фотограф   фотограф   хорошие фотографии   
1590
30
Уинстон Черчилль однажды сказал, что Россия - это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки. Да и тютчевское "Умом Россию не понять..." говорит примерно о том же. Фотограф из Санкт-Петербурга Александр Петросян ведет свою летопись ярких, уникальных и колоритных событий, которые он "ловит" прямо на улицах города.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: александр петросян   люди на улицах   санкт-петербург   уличное фото   уличный фотограф   фотограф   хорошие фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
142
Максим Час назад
Классные фото!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
doker 14 минут назад
Любите людей, но не в целом, а по отдельности.
Отдельный человек - незаурядная личность, а в толпе - кусок дерьма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
HrRa Полчаса назад
Петросяны, Гойсманы и прочие показывают нам какая Россия ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162
Дмитрий Копыльцов Полчаса назад
Хорошие фото, на 19й мужик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
Andrey 38 минут назад
Я на телефон лучше фоткаю))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 59 минут назад
А фотографф реально классный. Фотки атмосферные очень
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rubiroid_47 Час назад
4, 8, 24
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ежик Час назад
Столько лиц, столько мнений!)Мне понравилось. Девушка с огнемётом - огонь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Нелепые понты, вызывающие сплошное недоумение (16 фото) Нелепые понты, вызывающие сплошное недоумение (16 фото) Пешеход из Питера набросился с кулаками на водителя, наехавшего на "зебру" Пешеход из Питера набросился с кулаками на водителя, наехавшего на "зебру" Фотограф 9 лет снимал одних и тех же людей, идущих на работу Фотограф 9 лет снимал одних и тех же людей, идущих на работу Трагикомическая жизнь японских "белых воротничков" Трагикомическая жизнь японских "белых воротничков" Впечатляющие работы фотографа дикой природы Андрея Гудкова Впечатляющие работы фотографа дикой природы Андрея Гудкова Фотограф делает художественные портреты из уличных снимков незнакомцев Фотограф делает художественные портреты из уличных снимков незнакомцев
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

431150



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта
9
39
«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта
Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме
3
44
Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Минивэн с детьми перевернулся в Хабаровске: никто не пострадал
0
7
Минивэн с детьми перевернулся в Хабаровске: никто не пострадал
С чем нельзя есть дыню?
2
34
С чем нельзя есть дыню?
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#авария#россия#прикольные#СССР#дети#подборка#актеры
#юмор#животные#картинки#дтп#смешные#на различный вкус#авто авария#космос#смешно#вещи
#прикол#интересно#кино#интересное#собаки#питомцы#девушки#красота#авария дня#домашние животные

На что жалуетесь?

Вернуться