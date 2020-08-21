Фотоконкурс National Geographic Traveller назвал финалистов

Объявлены финалисты фотоконкурса National Geographic Traveller - крупнейшего мирового соревнования фотографов, снимающих далекие города и страны. Горы Индии и современные кварталы Токио, итальянские улочки и китайские рисовые поля - на этих снимках можно увидеть весь мир!
Храм девы Марии перед Тыном в Праге. Автор- Холли Барбер
Улицы города Бари на юге Италии. Автор - Мик Райан
Многоквартирный дом на искусственном острове Одаиба в гавани Токио. Автор - Джордан Бэнкс
Буддийский монастырь Тиксей в индийском штате Джамму и Кашмир на фоне гор. Автор - Аннапурна Меллор
Пейзажи национального парка Намиб-Науклуфт в Намибии. Автор - Джордж Тернбулл
Рисовые поля в Янянге в Китае. Автор - Эрик Хо
Песчаная буря на реке Мара в Кении. Автор - Диана Найт
Скат-орляк у побережья острова Кокос в Коста-Рике. Автор - Франческа Пейдж
Фламинго на острове Натрон в Танзании. Автор - Тони Чжанг
Дугерджав из Монголии, мать восьмерых детей и бабушка 22 внуков, кавалер Ордена Материнской Славы. Автор - Кэти Локетт
Данчу, цыган-медник из Трансильвании. Автор - Линн Фрейзер
Маори с осторва Уа Поу во французской Полинезии исполняют церемониальный танец хака. Автор - Хэриел Торрес
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: National Geographic Traveller красота путешествия финалисты фото фотографии фотографы фотоконкурс
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