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Фотоконкурс National Geographic Traveller назвал финалистов

Фотоконкурс National Geographic Traveller назвал финалистов (13 фото)

Автор:
21 августа 2020 14:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: National Geographic Traveller   красота   путешествия   финалисты   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Объявлены финалисты фотоконкурса National Geographic Traveller - крупнейшего мирового соревнования фотографов, снимающих далекие города и страны. Горы Индии и современные кварталы Токио, итальянские улочки и китайские рисовые поля - на этих снимках можно увидеть весь мир!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: National Geographic Traveller   красота   путешествия   финалисты   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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