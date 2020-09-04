Конкурс Wildlife Photographer of the Year объявил победителей

Завершился 56-й конкурс Wildlife Photographer of the Year - один из самых престижных и представительных конкурсов для фотографов, снимающих дикую природу. Представляем снимки-победители!
"Амазонка в огне" - Чарли Хамильтон, Великобритания
"Сюрприз!" - Макото Андо, Япония
"Любопытные поссумы" - Гарри Мередит, Австралия
"Глаз засухи" - Хосе Фрагозо, Португалия
"Игра в крысу" - Мэтью Маран, Великобритания
"Ужин паука" - Джейми Кулебрас, Испания
"Альбатросы. Мемориал" - Томас Песчак, Германия - ЮАР
"Рискованный бюизнес" - Квентин Мартинез, Франция
"Гудроновый мир" - Гарт Ленз, Канада
"Ночная смена" - Лорен Баллеста, Франция
"Здесь начинается мама" - Дритиман Мукерджи, Индия
"Лес, рожденный из огня" - Андреа Поцци, Италия
"Птицы ветра" - Алессандра Мениконци, Швейцария
"Отличная добыча" - Ханна Виджаян, Канада (категория 15-17 лет)
"Лангур на вершине дерева" - Аршдир Сингх, Индия (категория 11 - 14 лет)
"Тупики" - Ив Истербрук, Великобритания (категория 11-14 лет)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Wildloife Photographer of the Year дикая природа красота победители фото фотографии фотографы фотоконкурс
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