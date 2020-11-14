Фотоконкурс Prix de la Photographie определил победителей

43 студента педагогических вузов, активисты, выступавшие за улучшение школьного образования в стране, таинственным образом пропали в 2016 году. С тех пор в стране продолжаются демонстрации протеста - родные, друзья и знакомые пропавших, а также гражданские активисты требуют от властей раследования и поиска пропавших.