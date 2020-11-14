Фотоконкурс Prix de la Photographie определил победителей

Фотоконкурс Prix de la Photographie, известный также как РХ3, объявил победитилей. Девиз конкурса - "Состояние мира": жюри оценивает не только художественную выразительность снимка, но и его способность авторов рассказать важные истории из жизни планеты, увиденные через объектив.
"Земля без мужчин" - Джастин Мотт, Кения
Фото посвящено смерти последнего на Земле самца северного белого носорога. Ухаживавший за носорогами служитель заповедника теперь присматривает за двумя оставшимися самками.
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Женщина! Жизнь! Свобода! - Юсуки Сузуки, Сирия
Женщины-воины повстанческих курдских отрядов в Сирии идут в бой под собственным девизом.
"Перед лицом исчезновения" - Кевин де Ври, Индонезия
Если человечество не предпримет целенаправленных усилий, Земля может лишиться трети обитающих на ней видов животных в ближайшие 50 лет.
"Карантинный день рождения" - Саам Габби, США
Так автора фото поздравляли с днем рождения родные и друзья, сидевшие на самоизоляции.
"Убежище" - Матильда Симас, Филиппины
Девочка, спасенная из рук торговцев живым товаром, как и десятки ее филиппинских сверстниц, живет в приюте, получая психологическую помощь и готовясь к самостоятельной жизни в будущем.
"Кипр. Продается" - Пол Шиакалис, Кипр
Фотография иллюстрирует программу получения гражданства за вложения в экономику Кипра, отмены которой удалось добиться борцам против отмывания денег в ЕС.
"Карантин за окном" - Маттео Гарцоньо, Италия
Во время карантина крыши и террасы стали основной возможностью активно провести время на воздухе для жителей итальянских городов.
Канувшие в море
Жители островов в районе атолла Килинаилау на административной территори Папуа - Новой Гвинеи стали первыми жертвами изменений климата: малые острова стали уходить под воду, и более 1600 человек были вынуждены перебраться на более возвышенные территории.
"Пропавшие в Мексике, мы помним!" - Эдуардо Лопес Морено, Мексика
43 студента педагогических вузов, активисты, выступавшие за улучшение школьного образования в стране, таинственным образом пропали в 2016 году. С тех пор в стране продолжаются демонстрации протеста - родные, друзья и знакомые пропавших, а также гражданские активисты требуют от властей раследования и поиска пропавших.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Prix de la Photographie РХ3 лучшие кадры победители фотоконкурса фото фотографии фотографы фотоконкурс
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Кроме вот этого фото... Они не идут в бой, и это даже не тренировка, а постановочное фото, хоть и с посылом и смысловой нагрузкой. На мой взгляд, можно было дать несколько иное название этому фото.. Может я и ошибаюсь, но мне было бы интересно узнать ваше мнение. Без безмолвных минусов или плюсов. Просто предлагаю развить тему.