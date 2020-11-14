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Фотоконкурс Prix de la Photographie определил победителей

Фотоконкурс Prix de la Photographie определил победителей (31 фото)

Автор:
14 ноября 2020 15:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Prix de la Photographie   РХ3   лучшие кадры   победители фотоконкурса   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Фотоконкурс Prix de la Photographie, известный также как РХ3, объявил победитилей. Девиз конкурса - "Состояние мира": жюри оценивает не только художественную выразительность снимка, но и его способность авторов рассказать важные истории из жизни планеты, увиденные через объектив.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Prix de la Photographie   РХ3   лучшие кадры   победители фотоконкурса   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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16k
fanatik115 15 минут назад
ля какая страшная
ля какая страшная
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5k
zurapod 15 минут назад
очень политизированно. очень много негров с их требованием убить всех белых и много цветной революции в китае.
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1k
Domax3000 2 часа назад
Вся подборка очень доходчиво и красиво передаёт эмоциональную составляющую.
Кроме вот этого фото... Они не идут в бой, и это даже не тренировка, а постановочное фото, хоть и с посылом и смысловой нагрузкой. На мой взгляд, можно было дать несколько иное название этому фото.. Может я и ошибаюсь, но мне было бы интересно узнать ваше мнение. Без безмолвных минусов или плюсов. Просто предлагаю развить тему.
Вся подборка очень доходчиво и красиво передаёт эмоциональную составляющую. Кроме вот этого фото... Они не идут в бой, и это даже не тренировка, а постановочное фото, хоть и с посылом и смысловой нагрузкой. На мой взгляд, можно было дать несколько иное название этому фото.. Может я и ошибаюсь, но мне было бы интересно узнать ваше мнение. Без безмолвных минусов или плюсов. Просто предлагаю развить тему.
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