FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4107 постов • 1092 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
В Израиле 16-летняя девушка обвинила 30 мужчин в изнасиловании

В Израиле 16-летняя девушка обвинила 30 мужчин в изнасиловании (3 фото)

Автор:
21 августа 2020 13:48
Сообщество : Истории
Метки: Израиль   Отель   Эйлат   изнасилование   интересное   права женщин   фото   
2158
3

По словам девушки, в Эйлате она распивала алкоголь вместе с подругой и знакомыми мужчинами. В какой-то момент девушка пошла в туалет в другой номер отеля, где на неё напала толпа мужчин и изнасиловала.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Израиль   Отель   Эйлат   изнасилование   интересное   права женщин   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
42
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
42  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Олег Час назад
Напомнило:-"Господин полицейский,меня изнасиловали 30-ть человек.
-Не беспокойтесь,всех найдём!
-Всех не надо,только третьего,пятого и одиннадцатого"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
владимир д 10 минут назад
У ней мания величия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Юрий 13 минут назад
"Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых видна очередь в номер отеля...." А "первый", Изя, видимо билеты продавал на аттракцион. Гешефт....
Прибегает Соломон- Кто последний?!!!

"Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых видна очередь в номер отеля...." А "первый", Изя, видимо билеты продавал на аттракцион. Гешефт.... Прибегает Соломон- Кто последний?!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
KOSTELLO 17 минут назад
Шурыгина подрабатывает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Евгений 17 минут назад
Кажется, её все знают!)
Кажется, её все знают!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
929
Schweik 21 минуту назад
бывает))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
александр Полчаса назад
очередная шурыгина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Georgy Aleksandrov Полчаса назад
пьяная шлюха протрезвела и решила покачать права
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
evenSeven 51 минуту назад
В Израиле у женщин с головой беда, особенно, если не совсем урод. Избалованы до неприличия. Знакомый еврей говорит, что все бы ничего, но за женой в Россию приедет. Там как-то очень все сложно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Правдоруб evenSeven Полчаса назад
Это видимо потому, что твой знакомы не еврей на самом деле. Так, как для еврея жена-еврейка это чрезвычайная необходимость для будущего потомства. Без этого дети евреями не будут считаться в Израиле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
turyst Правдоруб 11 минут назад
В России не осталось женщин евреек?
За такой и поедет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
המדים הצבאיים evenSeven Минуту назад
Еврей приедет за..... нееврейкой в Россию. Оригинально но смахивает на ересь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex 57 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Росомаха Час назад
Этож какой надо быть бл@дью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Андрей Росомаха Полчаса назад
Кошерной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
298
megusta Час назад
Я могу понять если б там было 5-10 человек, но тут 30!!! Откуда они взялись? Очевидно это было обговорено кто и где будет. Была назначена встреча получается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Опаньки Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Аполлинарий Час назад
Без видео трудно что-либо понять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил Час назад
надо ведь - этим 30ти "мужикам" ведь не впадлу было совать свой хер туда, где при них побывали уже другие, при них же...
горячие израильские молочные братья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
798
Lana Krasnovska Час назад
Очередная прошмандовка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Опаньки Час назад
в 30 штыков ??? вот это вечеринка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
smakido Час назад
А то ,что 16- летняя девушка с такой же подругой распивают алкоголь ,да ещё в отеле - разве правосудие Израиля не смущает ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван smakido Час назад
Ну так не в шаббат же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
MakDag Час назад
В Израиле 16-летняя девушка обвинила 30 мужчин в изнасиловании
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Как там?
Сучка не захочет ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
albedo Час назад
Думаю девушка хотела Генг бенг, но ей не заплатили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
Самые откровенные купальники звезд (51 фото) Самые откровенные купальники звезд (51 фото) Бездомных с коронавирусом поселили в отели с алкоголем и наркотиками Бездомных с коронавирусом поселили в отели с алкоголем и наркотиками Преступник ограбил два банка, угрожая авокадо Преступник ограбил два банка, угрожая авокадо Мара Багдасарян всплыла в деле об изнасиловании Мара Багдасарян всплыла в деле об изнасиловании Мать Деми Мур продала свою дочь за 500 долларов незнакомцу, который надругался над ней Мать Деми Мур продала свою дочь за 500 долларов незнакомцу, который надругался над ней В Омске в Новый год фельдшера "скорой" изнасиловали врачи В Омске в Новый год фельдшера "скорой" изнасиловали врачи
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57352



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Ее называли уродиной, и указывали на дверь»: как Инне Чуриковой удалось утереть нос обидчикам?
0
47
«Ее называли уродиной, и указывали на дверь»: как Инне Чуриковой удалось утереть нос...
Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков
2
140
Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сапсан, самая быстрая птица
0
2
Сапсан, самая быстрая птица
Как приучить ребенка есть зелень
0
13
Как приучить ребенка есть зелень
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod»
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#смешные#дтп#россия#СССР#звери#сша#в мире
#юмор#история#интересное#прикольные#авария#космос#автомобили#знаменитости#навальный#девушки
#факты#животные#кино#на различный вкус#картинки#природа#дети#комментарии#авто авария#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться