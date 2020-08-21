В Израиле 16-летняя девушка обвинила 30 мужчин в изнасиловании

Однако, подозреваемый утверждает, что его поставили. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых видна очередь в номер отеля, где происходило изнасилование. Защита подозреваемого утверждает, что девушка была не против такого сексуального опыта.

"Юная девушка не только вступила в половые сношения с большим числом молодых мужчин, но и сама инициировала эти сношения. Рядом с ней находилась ее подруга. Ни заявительница, ни подруга не кричали "Спасите!" и не звали никого на помощь. Очевидно, происходящее казалось им нормальным", - передаёт слова адвоката The Times of Israel.