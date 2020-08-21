В Израиле 16-летняя девушка обвинила 30 мужчин в изнасиловании

По словам девушки, в Эйлате она распивала алкоголь вместе с подругой и знакомыми мужчинами. В какой-то момент девушка пошла в туалет в другой номер отеля, где на неё напала толпа мужчин и изнасиловала.
На весь Израиль прогремела история с изнасилованием 16-летней девушки 12 августа в отеле Эйлат, сообщает The Times of Israel. Сейчас полиция ведёт расследование и многие подробности дела засекречены. Однако, из разрешенных к публикации деталей следует, что девушка выпивала с подругой и друзьями в отеле. Когда она пошла в другой номер в туалет, её изнасиловали. Полицейские задержали одного подозреваемого, который заявил, что девушка была пьяна и совсем не против секса. Кроме того в распоряжении полиции оказались переписки, в которым молодой человек пишет, что изнасилование было заснято на видеокамеру и записи сохранены.
Однако, подозреваемый утверждает, что его поставили. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых видна очередь в номер отеля, где происходило изнасилование. Защита подозреваемого утверждает, что девушка была не против такого сексуального опыта.
"Юная девушка не только вступила в половые сношения с большим числом молодых мужчин, но и сама инициировала эти сношения. Рядом с ней находилась ее подруга. Ни заявительница, ни подруга не кричали "Спасите!" и не звали никого на помощь. Очевидно, происходящее казалось им нормальным", - передаёт слова адвоката The Times of Israel.
По всей стране теперь проходят демонстрации и протесты в поддержку девочки. О ситуации даже высказался глава правительства страны Биньямин Нетаньяху. Глава государства заявил, что это преступление не против девушки, а против человечества, и призвал привлечь виновных к ответственности.
Пока полиция устанавливает личности других подозреваемых, протестующие требуют правосудия.
Источник:
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-Не беспокойтесь,всех найдём!
-Всех не надо,только третьего,пятого и одиннадцатого"!
Прибегает Соломон- Кто последний?!!!
За такой и поедет.
горячие израильские молочные братья
Сучка не захочет ....