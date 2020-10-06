Мужчине, проколовшему презерватив, дали 4 года за изнасилование

Мужчина булавкой проколол презерватив перед бурной ночью, но его партнёрша об этом узнала. После поисков и расспросов женщина так же обнаружила несколько других проколотых презерватив в прикроватном столике и обратилась в полицию.
В марте 2018 года мужчина решил заняться сексом, пригласив к себе свою девушку. Парочка встречалась недавно, поэтому дама была не в курсе чудачеств своего избранника. Мужчина булавкой тайно прокалывал презервативы, но дама об этом узнала. Обнаружив в прикроватном ящике ещё несколько презервативов, женщина обратилась в полицию.
В своё оправдание мужчина заявил, что таким образом хотел разнообразить ощущения намекнуть, что пора сменить метод контрацепции. Осуждённый охарактеризовал свой поступок как "самую большую глупость, которую он когда-либо совершал". Даже несмотря на эти заявления, Вустерский королевский суд приговорил 47-летнего Эндрю Льюиса к четырём годам тюрьмы, сообщает Metro.
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Мужик конечно оригинал, но и бабс тоже - использованный презик надувать. А может он от работы стерся.
Чтобы после секса рассматривать использованный презерватив... и искать в нем дырки.
Он их что ли стирает и многократно использует?!.