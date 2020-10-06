Мужчине, проколовшему презерватив, дали 4 года за изнасилование

В марте 2018 года мужчина решил заняться сексом, пригласив к себе свою девушку. Парочка встречалась недавно, поэтому дама была не в курсе чудачеств своего избранника. Мужчина булавкой тайно прокалывал презервативы, но дама об этом узнала. Обнаружив в прикроватном ящике ещё несколько презервативов, женщина обратилась в полицию.

В своё оправдание мужчина заявил, что таким образом хотел разнообразить ощущения намекнуть, что пора сменить метод контрацепции. Осуждённый охарактеризовал свой поступок как "самую большую глупость, которую он когда-либо совершал". Даже несмотря на эти заявления, Вустерский королевский суд приговорил 47-летнего Эндрю Льюиса к четырём годам тюрьмы, сообщает Metro.