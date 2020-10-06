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Мужчине, проколовшему презерватив, дали 4 года за изнасилование

Мужчине, проколовшему презерватив, дали 4 года за изнасилование (1 фото)

Автор:
06 октября 2020 16:21
Сообщество : Истории
Метки: изнасилование   интересное   полиция   презерватив   секс   суд   фото   
4033
1

Мужчина булавкой проколол презерватив перед бурной ночью, но его партнёрша об этом узнала. После поисков и расспросов женщина так же обнаружила несколько других проколотых презерватив в прикроватном столике и обратилась в полицию.

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Метки: изнасилование   интересное   полиция   презерватив   секс   суд   фото   
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25  комментариев
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2k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Мужчине, проколовшему презерватив, дали 4 года за изнасилование
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1k
Show Must Go On 20 минут назад
Каким макаром это стало "износилованием", если она сама соглашалась с ним спать?! Изнасилованием считается НАСИЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ в женщину.... А тут он чем ее изнасиловал? Порванным презиком что ли?!?! Тем что она залететь могла? Так судя по возрасту, она просто уже не могла. Быстро эта сучка его в тюрягу усадила...ну ну...любоФью там явно и не пахло. Баба явно е*анутая точно на бошку. Впрочем, как и этот мужик. Они нашли друг друга...а суд им помог потерять друг друга...
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2k
aleksei Show Must Go On 7 минут назад
Ну так насильно проникала семенная жидкость, а она не давала своего разрешения на это
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323
Vlad Полчаса назад
Изнасиловал порваным презиком. Бабы охринели. Что только не придумают чтоб бабла добыть.
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82
алексей любочкин Vlad 15 минут назад
Раньше продавцы палаток прикалывались прокалывая презервативы...
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38k
короновирус 48 минут назад
лет на сорок надо было посадить
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1k
Дмитрий Час назад
Остановите планету, я сваливаю...
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Надо было ему медаль дать, за попытку улучшения демографии страны. Муслимы, например, в Британии чпокают без всяких презервативов, и у них все хорошо.
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
Не понимаю этого 47-летнего Эндрю Льюиса... презик с дыркой порвется, а в малознакомого живого человека голым х-у-ем тыкать - это как-то не гигиенично!
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
во всем виновата булавка
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3k
Hugo_RnD 2 часа назад
странно как-то, презерватив с дыркой однозначно порваться должен был, насколько я понимаю технологию процесса использования и возможности материала изделия...
и тогда уже хрен доказал бы кто, что был прокол булавкой.
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7k
Vlad 2 часа назад
кого изнасиловал-то? Все было по согласию.
Мужик конечно оригинал, но и бабс тоже - использованный презик надувать. А может он от работы стерся.
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10k
P.F. 2 часа назад
Мужчине, проколовшему презерватив, дали 4 года за изнасилование
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
а как они доказали изнасилование ?
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7k
ГородДомов 3 часа назад
Это насколько надо быть дурой...
Чтобы после секса рассматривать использованный презерватив... и искать в нем дырки.
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7k
albedo ГородДомов 2 часа назад
Если в презервативе отверстие, то он порвется во время секса.
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4k
Летучий Мыш ГородДомов Час назад
Она увидела в прикроватном ящике презервативы и булавку. Заподозрила, видать, неладное, рассмотрела пачки, по ним то видно. Офигела и проверила тот, который был использован. Но вот почему презерватив не порвался, это вопрос
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7k
albedo 3 часа назад
Не понял. Бурная ночь с ОДНИМ презервативом?
Он их что ли стирает и многократно использует?!.
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33k
dima423 3 часа назад
ну и причем тут изнасилование то? че у них там с законами...? а вообще обычно бабы так делают, а тут мужик, да еще и 47 летний... странно...
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1k
fraxinus dima423 Час назад
Статья одна, зато большая.
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4k
RomaXz 3 часа назад
Я бы назвал это причинением вреда здоровью а не изнасилованием
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16k
Delhana RomaXz 3 часа назад
Ну и плюс еще мошенничество.
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16k
Марина 3 часа назад
Надо было девушке его СПИДом или ещё каким ЗППП наградить через дырявый презерватив.
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866
The mask Марина 2 часа назад
Для этого для начала надо заразиться самой.
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Fat Lynx The mask 2 часа назад
это уже детали Марине не интересные
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