Власти Израиля планируют запретить покупку и продажу натурального меха

Министр экологии Гила Гамлиэль сообщила BBC, что в стране рассматривают полный отказ и запрет на продажу натурального меха и кожи. В новом законе сделают редкие исключения для случаев, когда мех нужен в «научных исследованиях, образовании или обучении, а также в религиозных.

Сейчас в Израиле каждый, кто хочет купить или продать мех, должен подать заявление на разрешение такой сделки. Нарушителям закона грозит штраф в размере до 22 тысяч долларов или год тюремного заключения.

От продажи натурального меха отказались только в нескольких штатах США и Сан-Паулу в Бразилии.