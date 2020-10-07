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Власти Израиля планируют запретить покупку и продажу натурального меха

Власти Израиля планируют запретить покупку и  продажу натурального меха (2 фото)

Автор:
07 октября 2020 10:44
Сообщество : Животные
Метки: Израиль   животные   закон   интересное   мех   писец   пушные фермы   фото   
228
2

Израиль может стать первой страной в мире, где введут запрет на покупку и продажу натурального меха. По словам министра экологии, продажа натурального меха и кожи «аморально».

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Метки: Израиль   животные   закон   интересное   мех   писец   пушные фермы   фото   
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10  комментариев
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14k
AlexЕЙ Час назад
"Зима в Израиле ветреная и дождливая. Средняя температура днем держится около +15...+20 C. Температура моря составляет +20 C." Нахера им шубы?))
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16k
babuby 3 минуты назад
https://www.tsum.ru/product/5246973-kipa-iz-kozhi-krokodila-zilli-chernyi/https://www.tsum.ru/product/5246973-kipa-iz-kozhi-krokodila-zilli-chernyi/
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4k
Олег Полчаса назад
Подскажите пожалуйста, кто из этих милых просветленных дам, министр экологии Израиля? Слышал, что она предлагает и от кожаной обуви отказаться


Подскажите пожалуйста, кто из этих милых просветленных дам, министр экологии Израиля? Слышал, что она предлагает и от кожаной обуви отказаться
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1k
Aleksandr Полчаса назад
А форшмак разве делается не из зверски замученной в рассоле селедки?
Я уже не говорю о фаршированной рыбе-еще живому карпу вскрывают ножом живот и выдирают внутренности, а потом запихивают на их место всякую хрень!
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7
Дядя Витя 52 минуты назад
Та ну нах!
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23k
Седой 57 минут назад
Кожу тоже под запрет? Барана сожрут, а шкуру выкинут? Не по хозяйски это, евреи так не поступают
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25k
Fat Lynx Час назад
"не используя жизни ни в чём неповинных животных" - я так понимаю, что жрать мясо они тоже не собираются?
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25k
Fat Lynx Час назад
Ну носить то они его не запрещают! Лицемеры е-бан-ные...
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1k
Алексей Час назад
А что изготовление искусственного меха это экологически чистое производство? Для неё нефть не нужна?
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