Власти Израиля планируют запретить покупку и продажу натурального меха

Израиль может стать первой страной в мире, где введут запрет на покупку и продажу натурального меха. По словам министра экологии, продажа натурального меха и кожи «аморально».
Министр экологии Гила Гамлиэль сообщила BBC, что в стране рассматривают полный отказ и запрет на продажу натурального меха и кожи. В новом законе сделают редкие исключения для случаев, когда мех нужен в «научных исследованиях, образовании или обучении, а также в религиозных.
Сейчас в Израиле каждый, кто хочет купить или продать мех, должен подать заявление на разрешение такой сделки. Нарушителям закона грозит штраф в размере до 22 тысяч долларов или год тюремного заключения.
От продажи натурального меха отказались только в нескольких штатах США и Сан-Паулу в Бразилии.
Многие модные дома уже отказались от использования натурального меха, заменив его искусственным. К счастью, современные изобретения позволяют тепло одеваться не используя жизни ни в чём неповинных животных.
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Я уже не говорю о фаршированной рыбе-еще живому карпу вскрывают ножом живот и выдирают внутренности, а потом запихивают на их место всякую хрень!