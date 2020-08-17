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«Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»: Лукашенко выступил на заводе МЗКТ

«Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»: Лукашенко выступил на заводе МЗКТ (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 августа 2020 13:24
Сообщество : Истории
Метки: белоруссия2020   интересное   лукашенко   мзкт   политика   протесты в белоруссии   фото   
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Александр Лукашенко прибыл на встречу с сотрудниками завода МЗКТ. Похоже, он в полной осведомлённости о происходящем, так как после речи заявил: «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!». Работники завода не заставили себя долго упрашивать...

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Метки: белоруссия2020   интересное   лукашенко   мзкт   политика   протесты в белоруссии   фото   
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172  комментария
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13k
Максим 3 часа назад
почему росс пропаганда так за батьку топит?
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1k
andreas 8 минут назад
походу Сашика прижали
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13k
ВОВЧЕГ 12 минут назад
А когда моль прилетит к народу?
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4k
Bhaal ВОВЧЕГ 11 минут назад
А нахер он нужен?
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−16
AnMi 13 минут назад
Да правильно, не хочешь работать, увольняйся, желающих работать предостаточно, семьи у всех, кредиты. Незаменимых не бывает. Детский сад какой-то устроили в целом.
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4k
KааPut 14 минут назад
Застрелись, офицер!
Ссылка youtu.be
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3k
Alex 17 минут назад
Люди не понимают что суровая стабильность лучше чем непонятное будущее. Один мудрый человек (приписывают многим) сказал "Не дай бог вам жить в эпоху перемен".
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 20 минут назад
Вот мне интересно, когда таракан попросит солнцеликого о помощи с этой "заварушкой", и тот введет кантемировскую дивизию, будут ли рады этому белорусы?
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254
Ager 22 минуты назад
а путин смог бы так выйти, лукашенко хотя бы для народа старается, а не для своих друзей, но время совка прошло
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1k
Vic Twin Полчаса назад
Чаушеску передает привет Лукашенко.
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad Vic Twin 22 минуты назад
Недавно в Румынии был произведен опрос общественного мнения, так выяснилось, что люди считают, что про Чаушеску людям жилось лучше. Ссылок не дам, просто не сохранил для себя.
Кстати, в той же Румынии был осуждён генерал, который поспешно расстрелял Чаушеску. Этот факт как раз можно проверить.
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14k
sanchesS80 Ashabad 15 минут назад
Конечно лучше. Интересно, сколько составляли дотации Румынии из СССР.
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1k
Леонид Кубарев Полчаса назад
Враг не белорусы или русские. Враг капиталисты. Как ловко всех обманули. Пролетариев убедили, что они средний класс. А потом столкнули лбами друг с другом (олигархи деля предприятия, а болорусырусскиеукраинцы из-за этого ненавидят друг друга). При том что у пролетариев всех стран общий враг и интересы. А президенты лишь производная капитала. Хоть меняй хоть не меняй. Капитализм правильным/неправильным не бывает. Бывает только распределение ролей в мировой системе капитализма. Кто-то фин центр кто-то фабрика кто-то бензоколонка. И ни народ ни президенты этого не решают. А события типа украинских/белорусских осуществляются ради перераспределения капитала и ролей стран в мировой системе капитализма. Пролетарии всех стран, объединяйтесь.
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6k
Акакий Леонид Кубарев 16 минут назад
на самом деле капиталистический строй - зло. тут полностью согласен, особенно с учетом того к чему он нас ведет.
но в случае с украиной, россией и белоруссией - проблема не в капитализме. А в том что власть не выполняет своей прямой функции. Люди себя возомнили элитой и остальных - сырьем, для жизни дочек в лондоне, париже и амстердаме.
Безграничные аппетиты к воровству и постоянно падающий уровень жизни приводят к тому что поддержки среди народа нет, вот и были выборы клоунада у нас в рф, выборы без выбора за обнуление и рисование себе 80% голосов в беларуси.
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1k
Леонид Кубарев Акакий 8 минут назад
она как раз выполняет свои функции - перераспределяет бабло и выводит ресурсы (у нас нефть газ лес). В украине земля люди органы. Потому что не народ власть поставил, а крупный капитал. А для выполнения функций, который Вы имеете ввиду нужна пролетарская власть, власть советов.
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4k
Bhaal 46 минут назад
Сразу видно человека с поддержкой в 80%
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17k
ЕвГений 55 минут назад
«Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»: Лукашенко выступил на заводе МЗКТ
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1k
Леонид Кубарев ЕвГений 48 минут назад
Олигархи дерутся у лохов лбы трещат.
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4k
Bhaal ЕвГений 43 минуты назад
СмехДержаву.
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4k
KааPut ЕвГений 12 минут назад
А без Лукашеску с Россией никак нельзя?
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Bhaal KааPut 8 минут назад
Да я вот тоже этого не понимаю. Вот он сдохнет. Что делать тогда будем? Обряд вуду проводить? Или клонируем?
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158
Трафка 56 минут назад
В который раз уже хочу напомнить: роспропаганда за бацьку не топит. Мы беспокоимся о споскойствии на наших границах и конечно же переживаем за наши деньги.
Нам наплевать какой будет президент в Белорусии. Мы не "топим за Лукашенко". Особенно после истории с "вагнеровцами". Но мы ни при каких обстоятельствах не будем поддерживать майдан. Потому что все майданы за последние 20 лет были направлены против России. Вы - белоруссы - можете сколько угодно говорить, что вы не выстпуете против русских. Но вами руководят строго антироссийские телеграмм-каналы. Мы это уже видели и результаты нам известны. Поэтому вы - белоруссы - должны ответить всего три вопроса:
1. Поддерживаете ли вы интеграцию с Россией?
2. Если поддерживаете, то до какой степени?
3. Если не поддерживаете, то готовы ли вы к закрытию российских рынков для ваших товаров?
Вот тогда мы определимся с отношением к протестам. Для нас важно знать:
1. Если вы разрушите свою экономику, то надо ли нам будет вас спонсировать?
2. Если вы "уйдете на Запад", то нужно ли нам уже сейчас думать о выводе наших военных объектов с вашей территории.
Нам неважно кто будет у вас президент. Но нам важно, чтобы этот президент навел порядок у наших границ. Поэтому фразы, что "мы де за честные выборы" нас не устраивают. Вам - белорусам - нужно собраться где-то, выбрать лидера и сформулировать ответы на эти вопросы. И ваш новоизбранный лидер должен собрать пресконференцию журналистов и четко провозгласить ответы на эти вопросы. А вы - братья белорусы - должны поддержать или не поддердать его. Вот тогда мы определимся.
Пока только Лукашенко сформулировал на этот счет свою позицию, и она пока более выгодна для нас. Если вы хотите, чтобы мы вас поддерживали, то вы должны занять более пророссийскую позицию, чем Лукашенко.
Всё дело в деньгах. Белоруссы имеют право хотеть раздерибанить свою страну. Но мы не обязаны это мероприятие финансировать. У нас есть свои интересы, мы не хотим зря терять деньги. Как говориться, хотя отношения и братские, но пока страны разные то табачек пока ещё врозь!
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27k
Alex Трафка 18 минут назад
Наконец-то умные слова.
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19k
мистер Конвей Твитти 57 минут назад
Белорусы,гоните таракана.
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9k
net Час назад
У нас в Эстонии 25тыс легальных гастриков с Украины, нелегальных тоже хватает. Это большой процент от населения. Ждём теперь белорусов. Против быть легко, труднее быть за и чтобы это ещё результат приносило.
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4k
Bhaal net 41 минуту назад
Меняем нелегальных украинцев и белорусов на таджиков, узбеков, киргизов, азеров и прочий скам. Я посмотрю как вы завоете тогда
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4k
Валерий net Полчаса назад
-Вчера на работе искали справедливость. . .
-Сегодня ищем работу.
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9k
net Bhaal Полчаса назад
Уже и эти есть. Да проблема не в том, какой национальности гастарбайтеры, проблема в том, что огромная часть из них делать нихрена не умеют.
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4k
Bhaal net 13 минут назад
Как раз это проблема
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158
Трафка Час назад
На всякий случай напоминаю, что NEXTA полностью антироссийский канал.
И тут я задаюсь вопросом: Почему фишки рекламируют эту дрянь?
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17k
ЕвГений Трафка 52 минуты назад
потому что Фишки это РБК
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6k
Andrey Час назад
МЗКТ
Шасси широко применяются в составе различных образцов вооружения и военной техники. В российских войсках используется более 60 образцов вооружений, установленных на шасси и тягачах МЗКТ, включая РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Тополь» (шасси МАЗ-7912/МАЗ-7917) и «Тополь-М» (шасси МЗКТ-79221), ЗРК «Печора» (шасси МЗКТ-8021), колёсные средства ЗРК «Бук-М2» (шасси МЗКТ-6922).
МЗКТ-7930 является шасси для пусковых установок и ТЗМ комплекса Искандер-М, всевысотного обнаружителя ЗРК С-300, С-400 «Триумф» и пусковые установки С-300ПМУ-2, С-400; береговые ракетные комплексы Бал, «Бастион», «Берег», «Рубеж» и Club-M; берегового комплекса разведки надводной и воздушной обстановки Монолит-Б.

Вопрос - когда придут добрые дяди с запада, куда вы свою продукцию девать то будете? Мы как-нибудь выкрутимся - с газотурбинами хохляцкими разобрались, хоть и долго и дорого, но разобрались. И тут решим. А вот вы????
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2k
Гур Andrey 48 минут назад
Вопрос-почему должны придти "добрые дяди с запада" , а не добрые дяди из России? Большинство белорусов за Россию, змагаров мало. Только достал всех Лука.
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56
Yuri Manchenko Гур 37 минут назад
Голосовали не за домахозяйку, а против Луки и фейковых его кандидатов.
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1k
Андрей 2 часа назад
Не, но у нас такого точно не будет. У нас есть всякие гвардии, полиции, войска. У нас точно голову ни кто не поднимет. Все будет ровно)))
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16k
Lunatic Asylum Андрей 2 часа назад
Там милиция, ОМОН, ВВ. Структура та же, что была до всех этих гвардий и полиций, парень..
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1k
Дарвин и премия 2 часа назад
Нельзя всю страну посадить в автозаки ,режим Дукашенко себя изжил,26 лет-это очень много,люди устали от него,лучше уйти сейчас,чем потом у Путина выпрашивать место в Ростове
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5k
Maxo Дарвин и премия Час назад
А всех в данном случае и не потребуется. Главное пережить визг левозащитников про онижедетям можно всё
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
Придурки, Батька чётко сказал, 150-200 человек уволят, остальные будут работать, а вот если сольёт власть, то 100% потеряют работу.
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2k
Гур Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
Ну чё, едь к ним, работай за 200$ и топи за Луку. Рано или поздно придется реформировать все заводы РБ, пусть работников будет меньше, но с достойной зарплатой
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71
Дмитрий Т Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
Прям такой незаменимый ваш батька. Уйдет и все рухнет? Иди, подчиняйся, работай за 300 баксов. Может через 7 лет накопишь на поездку в турцию или фв гольф 10-тилетний. Удачи.
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681
Александр Мухамедов Александр Ашурович Час назад
Ну тут ты привираешь, не 100% потеряют, а 90-95% всего :)
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5k
Maxo Гур Час назад
Ну вот он и начнет как обещал.
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816
akurys Дмитрий Т 57 минут назад
Один пишет за 200 баксов, другой за 300 баксов... Вы уж там согласуйте и остановитесь на 10 баксах, что-бы уж совсем ...
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2k
Комсомолец 2 часа назад
Григорьич красавец!!! Жаль, что будущие безработные белорусские гастарбайтеры этого не понимают...
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