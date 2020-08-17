«Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»: Лукашенко выступил на заводе МЗКТ

Также белорусский лидер заявил о том, что держал лишнюю численность рабочих, чтобы людей не выбрасывали на улицу. По его словам, 150, и даже 200 человек на каком-либо предприятии "погоду не делают". Он добавил, что кто хочет работать, пусть работает, а кто не желает, тех уже не заставить.

Свою речь Лукашенко закончил словами: «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!».