«Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»: Лукашенко выступил на заводе МЗКТ

Александр Лукашенко прибыл на встречу с сотрудниками завода МЗКТ. Похоже, он в полной осведомлённости о происходящем, так как после речи заявил: «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!». Работники завода не заставили себя долго упрашивать...
17 августа президент Белоруссии выступил с речью перед работниками Минского завода колёсных тягачей. Он заявил, что новых выборов не будет, и его никто не заставит его "сделать что-то под давлением", сообщает MK.RU.
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Также белорусский лидер заявил о том, что держал лишнюю численность рабочих, чтобы людей не выбрасывали на улицу. По его словам, 150, и даже 200 человек на каком-либо предприятии "погоду не делают". Он добавил, что кто хочет работать, пусть работает, а кто не желает, тех уже не заставить.
Свою речь Лукашенко закончил словами: «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!».
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Сотрудники завода не заставили себя долго ждать и принялись кричать «Уходи!». Под эти унизительные крики Лукашенко покинул сцену.
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Кстати, в той же Румынии был осуждён генерал, который поспешно расстрелял Чаушеску. Этот факт как раз можно проверить.
но в случае с украиной, россией и белоруссией - проблема не в капитализме. А в том что власть не выполняет своей прямой функции. Люди себя возомнили элитой и остальных - сырьем, для жизни дочек в лондоне, париже и амстердаме.
Безграничные аппетиты к воровству и постоянно падающий уровень жизни приводят к тому что поддержки среди народа нет, вот и были выборы клоунада у нас в рф, выборы без выбора за обнуление и рисование себе 80% голосов в беларуси.
Нам наплевать какой будет президент в Белорусии. Мы не "топим за Лукашенко". Особенно после истории с "вагнеровцами". Но мы ни при каких обстоятельствах не будем поддерживать майдан. Потому что все майданы за последние 20 лет были направлены против России. Вы - белоруссы - можете сколько угодно говорить, что вы не выстпуете против русских. Но вами руководят строго антироссийские телеграмм-каналы. Мы это уже видели и результаты нам известны. Поэтому вы - белоруссы - должны ответить всего три вопроса:
1. Поддерживаете ли вы интеграцию с Россией?
2. Если поддерживаете, то до какой степени?
3. Если не поддерживаете, то готовы ли вы к закрытию российских рынков для ваших товаров?
Вот тогда мы определимся с отношением к протестам. Для нас важно знать:
1. Если вы разрушите свою экономику, то надо ли нам будет вас спонсировать?
2. Если вы "уйдете на Запад", то нужно ли нам уже сейчас думать о выводе наших военных объектов с вашей территории.
Нам неважно кто будет у вас президент. Но нам важно, чтобы этот президент навел порядок у наших границ. Поэтому фразы, что "мы де за честные выборы" нас не устраивают. Вам - белорусам - нужно собраться где-то, выбрать лидера и сформулировать ответы на эти вопросы. И ваш новоизбранный лидер должен собрать пресконференцию журналистов и четко провозгласить ответы на эти вопросы. А вы - братья белорусы - должны поддержать или не поддердать его. Вот тогда мы определимся.
Пока только Лукашенко сформулировал на этот счет свою позицию, и она пока более выгодна для нас. Если вы хотите, чтобы мы вас поддерживали, то вы должны занять более пророссийскую позицию, чем Лукашенко.
Всё дело в деньгах. Белоруссы имеют право хотеть раздерибанить свою страну. Но мы не обязаны это мероприятие финансировать. У нас есть свои интересы, мы не хотим зря терять деньги. Как говориться, хотя отношения и братские, но пока страны разные то табачек пока ещё врозь!
-Сегодня ищем работу.
И тут я задаюсь вопросом: Почему фишки рекламируют эту дрянь?
Шасси широко применяются в составе различных образцов вооружения и военной техники. В российских войсках используется более 60 образцов вооружений, установленных на шасси и тягачах МЗКТ, включая РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Тополь» (шасси МАЗ-7912/МАЗ-7917) и «Тополь-М» (шасси МЗКТ-79221), ЗРК «Печора» (шасси МЗКТ-8021), колёсные средства ЗРК «Бук-М2» (шасси МЗКТ-6922).
МЗКТ-7930 является шасси для пусковых установок и ТЗМ комплекса Искандер-М, всевысотного обнаружителя ЗРК С-300, С-400 «Триумф» и пусковые установки С-300ПМУ-2, С-400; береговые ракетные комплексы Бал, «Бастион», «Берег», «Рубеж» и Club-M; берегового комплекса разведки надводной и воздушной обстановки Монолит-Б.
Вопрос - когда придут добрые дяди с запада, куда вы свою продукцию девать то будете? Мы как-нибудь выкрутимся - с газотурбинами хохляцкими разобрались, хоть и долго и дорого, но разобрались. И тут решим. А вот вы????