Что нужно есть перед тем, как заняться сексом. Продукты, поднимающие желание и не только

Для него

Многие едят что-то ради поддержки какого-то определённого органа, например, грецкие орехи для мозга, йогурт и сыр для укрепления костей. Моё мнение: независимо от того, что мы едим, польза от этого носит комплексный характер. Не зацикливайтесь на продуктах для укрепления мужской силы, ешьте то, что помогает всему организму быть здоровым и энергичным, тогда и с сексом вопросов не будет.



Каждый из этих 8 продуктов (при умелом обращении) полезен для организма, но помимо этого они помогают бороться с раком простаты, низким уровнем тестостерона, эректильной дисфункцией (импотенцией) и бесплодием.



Шпинат

Шпинат – отличный источник фолиевой кислоты, известного ускорителя кровотока. Две горсти шпината – 66% суточной потребности в фолиевой кислоте. Кроме того, зелень содержит изрядное количество магния, улучшающего и стимулирующего кровоток и повышающего уровень тестостерона.



Кофе

Ваша утренняя чашка кофе способна поднять не только настроение! Исследования показали, что употребление 2-3 чашек кофе в день может предотвратить эректильную дисфункцию и всё благодаря кофеину. Он – надёжный «транспортёр» для улучшения кровотока, что приводит к более сильной эрекции. Однако, не будем забывать про нагрузку на сердце! Да, и если не любите кофе, можете пить матча, там тоже есть кофеин, который отлично гоняет кровь по всему организму.



Яблоки и виноград

Специально объединила эти фрукты вместе, поскольку они почти в равной степени помогают бороться с раком простаты. Фрукты содержат урсоловую кислоту, которая активно препятствует опухолевыми новообразованиям. Также она содержится в листьях и плодах брусники, черники, клюквы, облепихи, толокнянки, боярышника.



Мужчинам особенно полезно есть яблочную кожуру, поэтому яблоки не нужно чистить! Активно ешьте домашние сушеные яблоки (яблочные «чипсы») и готовьте ароматный напиток из яблочной кожуры. Для этого яблочную кожуру сложите в кастрюлю или сковороду с высокими бортиками. Добавьте питьевую воду, чтобы она полностью покрыла дно посуды и примерно половину очисток. Доведите до кипения на среднем огне, уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 7-10 мин. Добавьте лимонную цедру и сок (можно вместе с мякотью, но без косточек) и продолжайте готовить ещё 1 мин. По желанию приправьте молотой корицей, перемешайте. Снимите с огня и процедите. Подавайте с мёдом. Из 2 яблок получается примерно 200 мл душистого напитка.



Авокадо

Ацтеки кое-что знали, если назвали дерево ahuacatl, что, якобы, переводится как «мужские яички». Авокадо – отличный источник полезных жиров, калия и витаминов плюс оно помогает поднимать настроение и не только!



Авокадо содержит витамин Е и цинк, положительно влияющие на мужское половое влечение и фертильность (анти-бесплодие). Цинк увеличивает уровень свободного тестостерона в организме, а витамин E улучшает качество спермы.









Гуакамоле, тосты с авокадо и просто авокадо с соевым соусом – чудесная гастрономическая прелюдия!



Перец чили

Любите острое? Прекрасно! Исследования показали, что у мужчин, потребляющих острую пищу, уровень тестостерона выше среднего. Алколоид капсаицин, содержащийся в перце чили, вызывает выброс эндорфинов – гормона «хорошего самочувствия» – и может повысить влечение.



Морковка

Хотите улучшить количество сперматозоидов? Наука говорит, что нужно есть больше моркови. Популярный и доступный овощ – мужской суперпродукт, как будто-то специально созданный для фертильности. Он улучшает качество спермы, благотворно влияя на подвижность сперматозоидов. Исследования показывают, что это связано с каротиноидами, пигментами, содержащимися в моркови. Они, кстати, есть в сладком картофеле (батате), манго, тыкве. Есть они и в овощах и травах с тёмно-зелёными листьями – в петрушке, шпинате, брокколи.



Помидоры

Можно предположить, что итальянец Джанни Родари разбирался не только в литературе. Не даром он назвал главного злодея – Сеньор Помидор. Конечно, если в тебе сконцентрировано столько мужской силы, сложно оставаться белым и пушистым.



Помидоры обладают рядом перечисленных выше преимуществ. Они могут помочь предотвратить рак простаты, борются с бесплодием и улучшают концентрацию спермы. Для мужской силы можно просто пить томатный сок – это быстрый и полезный способ ежедневно получать ликопин. И лучше готовьте сок сами.