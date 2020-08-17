Что нужно есть перед тем, как заняться сексом. Продукты, поднимающие желание и не только

Хотите усилить сексуальное влечение? Или просто почувствовать себя резвее и темпераментнее? Идите на кухню – и не вместо, а до!
Хотите усилить сексуальное влечение? Или просто почувствовать себя резвее и темпераментнее? Идите на кухню – и не вместо, а до!
Джанет Брито, практикующий американский сексопатолог и доктор философии поделилась с нами своим взглядом на продукты, помогающие улучшить сексуальную жизнь. Джанет имеет лицензию в области клинической психологии и получила докторскую степень в Университете Миннесоты, где прошла курс, посвящённый изучению сексуальности – один из немногих в мире.
Джанет Брито, практикующий американский сексопатолог и доктор философии поделилась с нами своим взглядом на продукты, помогающие улучшить сексуальную жизнь. Джанет имеет лицензию в области клинической психологии и получила докторскую степень в Университете Миннесоты, где прошла курс, посвящённый изучению сексуальности – один из немногих в мире.
Для неё
У женщин не существует «правильного» или «неправильного» полового влечения. Секс-влечение – штука привередливая. Оно зависит от многих факторов, начиная от регулярности ежемесячного цикла и заканчивая уровнем стресса на работе.
Назову 7 доступных продуктов, положительно влияющих на влечение. Силу первых пяти подтверждают исследования, а другие – народные верования. В любом случае, не повредит консультация врача, ведь всё строго индивидуально.
Красное вино
Широко рекомендуемый афродизиак. Согласно исследованиям, красное вино может улучшить сексуальную функцию. Тем не менее, другие исследования показывают, что употребление слишком большого количества алкоголя может иметь обратный эффект на либидо. Умеренность – ключевой момент использования этого афродизиака.
Яблоки
Вы не поверите, но яблоки могут положительно влиять на женское половое влечение. Эксперименты показали, что женщины, которые съедали 1 яблоко в день, имелис более качественную сексуальную жизнь.
Пажитник
Пажитник – трава из семейства Бобовых. Его ещё называют фенугрек, шамбала и «Уцхо-сунели». Последние названия носят специи, которые производятся из пажитника. Пажитник может помочь повысить либидо, но не бросайтесь в магазин за сыром с пажитником, семян этого растения там слишком мало. Чтобы пажитник стал афродизиаком, нужно делать отвар из его листьев.
Тыквенные семечки
Тыквенные семечки отлично укомплектованы цинком и магнием. Они содержат антиоксидантные и кардиозащитные питательные вещества, которые необходимы для оптимального сексуального здоровья. Перед романтической встречей добавьте их в овощной лёгкий салат или, измельчив, смешайте с песто. А еще можно приготовить зелёный пипиан (пепиан), популярный мексиканский соус из тыквенных семечек, мясного бульона и перца чили. Одно название этого супа возбуждает!
Зёрна граната
Зёрна граната богаты полифенолами, соединениями, снижающими риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и инсульта. Считается, что они «расслабляют» кровеносные сосуды и увеличивают доставку крови к мозгу и сердцу, а также другим органам. В них также есть витамин С, который снижает стресс и делает человека более выносливыми, а это тоже важно в сексе.
Ешьте гранаты вместе с зёрнами, если это не вредит здоровью. Научные исследования предполагает, что гранат может улучшить эректильную дисфункцию (импотенцию), а значит он хорош для двоих.
Бананы
Некоторые считают, что бананы могут повысить либидо, но научных доказательств практически нет. Однако бананы – отличный источник калия, который способствует синтезу тестостерона. Он обычно рассматривается как мужской гормон, но у женщин также есть тестостерон и его низкий уровень может негативно повлиять на половое влечение. Симптомы низкого уровня гормона: сексуальная слабость и отсутствие оргазма.
Картофель
Картофель – один из «народных» афродизиаков. Картофель, а также сладкий батат содержат много калия, а это означает, что они обладают такой же пользой для здоровья, как и бананы.
У женщин не существует «правильного» или «неправильного» полового влечения. Секс-влечение – штука привередливая. Оно зависит от многих факторов, начиная от регулярности ежемесячного цикла и заканчивая уровнем стресса на работе.
Назову 7 доступных продуктов, положительно влияющих на влечение. Силу первых пяти подтверждают исследования, а другие – народные верования. В любом случае, не повредит консультация врача, ведь всё строго индивидуально.
Красное вино
Широко рекомендуемый афродизиак. Согласно исследованиям, красное вино может улучшить сексуальную функцию. Тем не менее, другие исследования показывают, что употребление слишком большого количества алкоголя может иметь обратный эффект на либидо. Умеренность – ключевой момент использования этого афродизиака.
Яблоки
Вы не поверите, но яблоки могут положительно влиять на женское половое влечение. Эксперименты показали, что женщины, которые съедали 1 яблоко в день, имелис более качественную сексуальную жизнь.
Пажитник
Пажитник – трава из семейства Бобовых. Его ещё называют фенугрек, шамбала и «Уцхо-сунели». Последние названия носят специи, которые производятся из пажитника. Пажитник может помочь повысить либидо, но не бросайтесь в магазин за сыром с пажитником, семян этого растения там слишком мало. Чтобы пажитник стал афродизиаком, нужно делать отвар из его листьев.
Тыквенные семечки
Тыквенные семечки отлично укомплектованы цинком и магнием. Они содержат антиоксидантные и кардиозащитные питательные вещества, которые необходимы для оптимального сексуального здоровья. Перед романтической встречей добавьте их в овощной лёгкий салат или, измельчив, смешайте с песто. А еще можно приготовить зелёный пипиан (пепиан), популярный мексиканский соус из тыквенных семечек, мясного бульона и перца чили. Одно название этого супа возбуждает!
Зёрна граната
Зёрна граната богаты полифенолами, соединениями, снижающими риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и инсульта. Считается, что они «расслабляют» кровеносные сосуды и увеличивают доставку крови к мозгу и сердцу, а также другим органам. В них также есть витамин С, который снижает стресс и делает человека более выносливыми, а это тоже важно в сексе.
Ешьте гранаты вместе с зёрнами, если это не вредит здоровью. Научные исследования предполагает, что гранат может улучшить эректильную дисфункцию (импотенцию), а значит он хорош для двоих.
Бананы
Некоторые считают, что бананы могут повысить либидо, но научных доказательств практически нет. Однако бананы – отличный источник калия, который способствует синтезу тестостерона. Он обычно рассматривается как мужской гормон, но у женщин также есть тестостерон и его низкий уровень может негативно повлиять на половое влечение. Симптомы низкого уровня гормона: сексуальная слабость и отсутствие оргазма.
Картофель
Картофель – один из «народных» афродизиаков. Картофель, а также сладкий батат содержат много калия, а это означает, что они обладают такой же пользой для здоровья, как и бананы.
Для него
Многие едят что-то ради поддержки какого-то определённого органа, например, грецкие орехи для мозга, йогурт и сыр для укрепления костей. Моё мнение: независимо от того, что мы едим, польза от этого носит комплексный характер. Не зацикливайтесь на продуктах для укрепления мужской силы, ешьте то, что помогает всему организму быть здоровым и энергичным, тогда и с сексом вопросов не будет.
Каждый из этих 8 продуктов (при умелом обращении) полезен для организма, но помимо этого они помогают бороться с раком простаты, низким уровнем тестостерона, эректильной дисфункцией (импотенцией) и бесплодием.
Шпинат
Шпинат – отличный источник фолиевой кислоты, известного ускорителя кровотока. Две горсти шпината – 66% суточной потребности в фолиевой кислоте. Кроме того, зелень содержит изрядное количество магния, улучшающего и стимулирующего кровоток и повышающего уровень тестостерона.
Кофе
Ваша утренняя чашка кофе способна поднять не только настроение! Исследования показали, что употребление 2-3 чашек кофе в день может предотвратить эректильную дисфункцию и всё благодаря кофеину. Он – надёжный «транспортёр» для улучшения кровотока, что приводит к более сильной эрекции. Однако, не будем забывать про нагрузку на сердце! Да, и если не любите кофе, можете пить матча, там тоже есть кофеин, который отлично гоняет кровь по всему организму.
Яблоки и виноград
Специально объединила эти фрукты вместе, поскольку они почти в равной степени помогают бороться с раком простаты. Фрукты содержат урсоловую кислоту, которая активно препятствует опухолевыми новообразованиям. Также она содержится в листьях и плодах брусники, черники, клюквы, облепихи, толокнянки, боярышника.
Мужчинам особенно полезно есть яблочную кожуру, поэтому яблоки не нужно чистить! Активно ешьте домашние сушеные яблоки (яблочные «чипсы») и готовьте ароматный напиток из яблочной кожуры. Для этого яблочную кожуру сложите в кастрюлю или сковороду с высокими бортиками. Добавьте питьевую воду, чтобы она полностью покрыла дно посуды и примерно половину очисток. Доведите до кипения на среднем огне, уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 7-10 мин. Добавьте лимонную цедру и сок (можно вместе с мякотью, но без косточек) и продолжайте готовить ещё 1 мин. По желанию приправьте молотой корицей, перемешайте. Снимите с огня и процедите. Подавайте с мёдом. Из 2 яблок получается примерно 200 мл душистого напитка.
Авокадо
Ацтеки кое-что знали, если назвали дерево ahuacatl, что, якобы, переводится как «мужские яички». Авокадо – отличный источник полезных жиров, калия и витаминов плюс оно помогает поднимать настроение и не только!
Авокадо содержит витамин Е и цинк, положительно влияющие на мужское половое влечение и фертильность (анти-бесплодие). Цинк увеличивает уровень свободного тестостерона в организме, а витамин E улучшает качество спермы.
Гуакамоле, тосты с авокадо и просто авокадо с соевым соусом – чудесная гастрономическая прелюдия!
Перец чили
Любите острое? Прекрасно! Исследования показали, что у мужчин, потребляющих острую пищу, уровень тестостерона выше среднего. Алколоид капсаицин, содержащийся в перце чили, вызывает выброс эндорфинов – гормона «хорошего самочувствия» – и может повысить влечение.
Морковка
Хотите улучшить количество сперматозоидов? Наука говорит, что нужно есть больше моркови. Популярный и доступный овощ – мужской суперпродукт, как будто-то специально созданный для фертильности. Он улучшает качество спермы, благотворно влияя на подвижность сперматозоидов. Исследования показывают, что это связано с каротиноидами, пигментами, содержащимися в моркови. Они, кстати, есть в сладком картофеле (батате), манго, тыкве. Есть они и в овощах и травах с тёмно-зелёными листьями – в петрушке, шпинате, брокколи.
Помидоры
Можно предположить, что итальянец Джанни Родари разбирался не только в литературе. Не даром он назвал главного злодея – Сеньор Помидор. Конечно, если в тебе сконцентрировано столько мужской силы, сложно оставаться белым и пушистым.
Помидоры обладают рядом перечисленных выше преимуществ. Они могут помочь предотвратить рак простаты, борются с бесплодием и улучшают концентрацию спермы. Для мужской силы можно просто пить томатный сок – это быстрый и полезный способ ежедневно получать ликопин. И лучше готовьте сок сами.
Многие едят что-то ради поддержки какого-то определённого органа, например, грецкие орехи для мозга, йогурт и сыр для укрепления костей. Моё мнение: независимо от того, что мы едим, польза от этого носит комплексный характер. Не зацикливайтесь на продуктах для укрепления мужской силы, ешьте то, что помогает всему организму быть здоровым и энергичным, тогда и с сексом вопросов не будет.
Каждый из этих 8 продуктов (при умелом обращении) полезен для организма, но помимо этого они помогают бороться с раком простаты, низким уровнем тестостерона, эректильной дисфункцией (импотенцией) и бесплодием.
Шпинат
Шпинат – отличный источник фолиевой кислоты, известного ускорителя кровотока. Две горсти шпината – 66% суточной потребности в фолиевой кислоте. Кроме того, зелень содержит изрядное количество магния, улучшающего и стимулирующего кровоток и повышающего уровень тестостерона.
Кофе
Ваша утренняя чашка кофе способна поднять не только настроение! Исследования показали, что употребление 2-3 чашек кофе в день может предотвратить эректильную дисфункцию и всё благодаря кофеину. Он – надёжный «транспортёр» для улучшения кровотока, что приводит к более сильной эрекции. Однако, не будем забывать про нагрузку на сердце! Да, и если не любите кофе, можете пить матча, там тоже есть кофеин, который отлично гоняет кровь по всему организму.
Яблоки и виноград
Специально объединила эти фрукты вместе, поскольку они почти в равной степени помогают бороться с раком простаты. Фрукты содержат урсоловую кислоту, которая активно препятствует опухолевыми новообразованиям. Также она содержится в листьях и плодах брусники, черники, клюквы, облепихи, толокнянки, боярышника.
Мужчинам особенно полезно есть яблочную кожуру, поэтому яблоки не нужно чистить! Активно ешьте домашние сушеные яблоки (яблочные «чипсы») и готовьте ароматный напиток из яблочной кожуры. Для этого яблочную кожуру сложите в кастрюлю или сковороду с высокими бортиками. Добавьте питьевую воду, чтобы она полностью покрыла дно посуды и примерно половину очисток. Доведите до кипения на среднем огне, уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 7-10 мин. Добавьте лимонную цедру и сок (можно вместе с мякотью, но без косточек) и продолжайте готовить ещё 1 мин. По желанию приправьте молотой корицей, перемешайте. Снимите с огня и процедите. Подавайте с мёдом. Из 2 яблок получается примерно 200 мл душистого напитка.
Авокадо
Ацтеки кое-что знали, если назвали дерево ahuacatl, что, якобы, переводится как «мужские яички». Авокадо – отличный источник полезных жиров, калия и витаминов плюс оно помогает поднимать настроение и не только!
Авокадо содержит витамин Е и цинк, положительно влияющие на мужское половое влечение и фертильность (анти-бесплодие). Цинк увеличивает уровень свободного тестостерона в организме, а витамин E улучшает качество спермы.
Гуакамоле, тосты с авокадо и просто авокадо с соевым соусом – чудесная гастрономическая прелюдия!
Перец чили
Любите острое? Прекрасно! Исследования показали, что у мужчин, потребляющих острую пищу, уровень тестостерона выше среднего. Алколоид капсаицин, содержащийся в перце чили, вызывает выброс эндорфинов – гормона «хорошего самочувствия» – и может повысить влечение.
Морковка
Хотите улучшить количество сперматозоидов? Наука говорит, что нужно есть больше моркови. Популярный и доступный овощ – мужской суперпродукт, как будто-то специально созданный для фертильности. Он улучшает качество спермы, благотворно влияя на подвижность сперматозоидов. Исследования показывают, что это связано с каротиноидами, пигментами, содержащимися в моркови. Они, кстати, есть в сладком картофеле (батате), манго, тыкве. Есть они и в овощах и травах с тёмно-зелёными листьями – в петрушке, шпинате, брокколи.
Помидоры
Можно предположить, что итальянец Джанни Родари разбирался не только в литературе. Не даром он назвал главного злодея – Сеньор Помидор. Конечно, если в тебе сконцентрировано столько мужской силы, сложно оставаться белым и пушистым.
Помидоры обладают рядом перечисленных выше преимуществ. Они могут помочь предотвратить рак простаты, борются с бесплодием и улучшают концентрацию спермы. Для мужской силы можно просто пить томатный сок – это быстрый и полезный способ ежедневно получать ликопин. И лучше готовьте сок сами.
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