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Что нужно есть перед тем, как заняться сексом. Продукты, поднимающие желание и не только

Что нужно есть перед тем, как заняться сексом. Продукты, поднимающие желание и не только (3 фото + 1 гиф)

Автор:
17 августа 2020 20:14
Метки: a-eda.ru   афродизиаки   мнение экспертов   секс   сексуальная жизнь   
1511
4
Хотите усилить сексуальное влечение? Или просто почувствовать себя резвее и темпераментнее? Идите на кухню – и не вместо, а до!

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Метки: a-eda.ru   афродизиаки   мнение экспертов   секс   сексуальная жизнь   
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14  комментариев
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15k
Ал Час назад
Захотелось с женой. Получилось плохо... Путин виноват ! При Брежневе хорошо получалось !
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1k
Kom9ipa 10 минут назад
- Доктор, что мне делать: я как выпью, не могу кончить.
- Так не пейте.
- А если не выпью, то не могу начать.
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10k
Алекс Полчаса назад
Почему водки в списке нет?
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16k
BillyBonzz Час назад
Для мужиков полную хню написал , про баб не знаю. Петрушка со сметаной и то за пару часов надо, ну про устрицы и так всем понятно, их же у каждого как гавна за баней, в потолок ими плюют)) Все что написал автор, надо либо сожрать сразу вагон, либо жрать понемногу но кажый день и пару месяцев. Лучше просушиться дней 10 от бухла и на бабу без всего этого потянет.
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163
andrey 2 часа назад
я все как то по старинке - сначала секс,а потом и покушать можно !
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62k
Вит Вит 2 часа назад
Перед тем, как заняться сексом,нужно просто желание заняться сексом с данной девушкой,если у вас нет к ней влечения,то и подъёмный кран не поможет....)
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29k
Опаньки 2 часа назад
Выпил кофе, съел шпинат, морковку и помидор.
Осталось срочно найти женщину
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8k
Софа Форте Опаньки Час назад
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Да ну на куй. Обожрешься вышепредставленных продуктов....
И будет,как в анекдоте-а она не пришла.
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6k
Караганда 2 часа назад
как я понял-кафе-заказ-2 банана и три морковки-зачем платить за лишнее.
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9k
Олегbl4 Караганда 2 часа назад
Епать вы алигарх! Яблоко и картошка!
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9k
Олегbl4 2 часа назад
В общем приглашаешь к себе копать картошку, угощаешь яблочком и все-она твоя!
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6k
Караганда Олегbl4 Час назад
да подумал-чтоб наверняка.
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28k
Азат Баширов 2 часа назад
Что нужно есть перед тем, как заняться сексом. Продукты, поднимающие желание и не только
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Sergey
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