Что делать с мужчиной после интима: девушка попросила совет у пользователей соцсетей

Многие считают, что после интимной близости женщины любят поговорить, но так ли это? Пользователь Твиттера с ником _Мысливслух_ (@oqUmQ5ezZWgcBvw) из Бреста, Беларусь, начала интересную дискуссию, опубликовав свой вопрос в соцсети.
Девушка решила спросить у аудитории, что же делать с мужчиной после интимной близости?
К рассуждению присоединились как парни, так и девушки
Пост собрал уже 244 комментария, и их количество только растет
Чаще всего пользователи советовали: спать, выгнать, взять деньги, откусить голову, повторить
Много разных вариантов было!
А что вы посоветуете делать девушке? И чем обычно занимаетесь сами после?
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Метки: обсуждение реакция соцсетей твиттер форум
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Вечно воспользуются, а потом ни поговорить, ни покормить, ни поспать не дадут.
Потребительское отношение!
Отвратительно!!
А что мужику делать с дамой после 5-10 минут?
Дама займется уборкой а дядя пусть спит. Репетиция семейных отношений.
1. Относящийся к области глубоко личного, сокровенного; задушевный, близкий.
2. Не подлежащий разглашению среди других, обычно скрываемый от других.
Странно, не правда ли?
каждый видит шо он ищет.
но ты прав - вас борцунов развелось тут последнее время...
бомжуешь?
думаю, норм мужик за айфон и трахать не станет.
мне вот например шоколадку надо, если она шоколадку не даст, так и трахать её не буду.
пусть голодная ходит