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Что делать с мужчиной после интима: девушка попросила совет у пользователей соцсетей

Что делать с мужчиной после интима: девушка попросила совет у пользователей соцсетей (12 фото)

Автор:
24 августа 2020 13:41
Метки: обсуждение   реакция соцсетей   твиттер   форум   
3169
12
Многие считают, что после интимной близости женщины любят поговорить, но так ли это? Пользователь Твиттера с ником _Мысливслух_ (@oqUmQ5ezZWgcBvw) из Бреста, Беларусь, начала интересную дискуссию, опубликовав свой вопрос в соцсети.

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Метки: обсуждение   реакция соцсетей   твиттер   форум   
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19  комментариев
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7k
Клёст 38 минут назад
Если не знаешь что после секса делать, так и нечего нас в постель тащить!
Вечно воспользуются, а потом ни поговорить, ни покормить, ни поспать не дадут.
Потребительское отношение!
Отвратительно!!
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27k
Кот Баюн 5 минут назад
самое забавное, что большинство советов дают сами же мужики :)
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27k
Кот Баюн 8 минут назад
автор, деньги не ВЗЯТЬ, а ДАТЬ... сам хоть перечитай свою же подборку...
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238
пенс 14 минут назад
Все зависит где это произошло. Если у вас дома гнать его нафиг. А если у него, попросить деньги на такси.
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12k
Alex Полчаса назад
Что делать с мужчиной после интима: девушка попросила совет у пользователей соцсетей
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1k
Mellivora Полчаса назад
Это тебе не порнофильмы. Долго и не известно что там по окончании сцены.
А что мужику делать с дамой после 5-10 минут?
Дама займется уборкой а дядя пусть спит. Репетиция семейных отношений.
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23k
Aleksandr Полчаса назад
Всем бабам от мужиков только одно и надо!
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2k
chichic1 Час назад
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2k
Борис Карабанов Час назад
А кто-нибудь вообще помнит, что значит слово "интимный"?

1. Относящийся к области глубоко личного, сокровенного; задушевный, близкий.
2. Не подлежащий разглашению среди других, обычно скрываемый от других.
Странно, не правда ли?
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43k
Albert GER Alphyn 57 минут назад
ну это ты так решил.
каждый видит шо он ищет.
но ты прав - вас борцунов развелось тут последнее время...
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Alphyn Albert GER 56 минут назад
Нет, эти умалишенные люди меня не спросили, когда превращали сайт в помойку.
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43k
Albert GER Alphyn 50 минут назад
шож ты роешься то тут?
бомжуешь?
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1k
Alphyn Albert GER 47 минут назад
Нет, смотрю на клоунов, иногда вступаю с ними в диспут о предназначении Фишек. А что?
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43k
Albert GER Alphyn 43 минуты назад
И предназначение фишек ты назначаешь?
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39k
zloykoyot Час назад
Пусть попросит новый айфон, нормальный мужик сам свалит через 30 секунд.
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43k
Albert GER zloykoyot Час назад
ну х.з.
думаю, норм мужик за айфон и трахать не станет.

мне вот например шоколадку надо, если она шоколадку не даст, так и трахать её не буду.
пусть голодная ходит
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18k
hebpat Час назад
последний комент - огонь
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