"Есть ли жизнь после 40+": мысли тех, у кого уже наступил кризис среднего возраста

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В жизни каждого человека наступает момент кризиса. В это время появляются странные мысли, всё кажется бессмысленным. Пользователи решили наконец узнать у тех, кому за 40, как вообще живётся на той стороне.
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И ещё стал мудрее в выборе окружения.
Жизнь настоящая начинается когда уйдешь на пенсию.Ни гудков на работу, ни начальники не доё...ваются. Только внуки, ну а это в радость.
Но в данном случае у неё сын родился в 30, а в 40 - стала жить спокойно. Что при живом ребёнке в принципе не возможно.