"Есть ли жизнь после 40+": мысли тех, у кого уже наступил кризис среднего возраста

Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?

15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды

Жизненные твиты от людей, которых уже мало чем можно удивить

Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные

Пока вы меня не убьете, других выборов не будет: соцсети о Беларуси

"Я перед ним виляла ж*пой, а он даже на чай не оставил!": давать чаевые официантам или нет?