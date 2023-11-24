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"Есть ли жизнь после 40+": мысли тех, у кого уже наступил кризис среднего возраста

"Есть ли жизнь после 40+": мысли тех, у кого уже наступил кризис среднего возраста

Автор:
24 ноября 2023 16:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Твиттер   возраст   комментарии   кризис среднего возраста   мысли 40+   после 40   рассуждения   
1786
14

В жизни каждого человека наступает момент кризиса. В это время появляются странные мысли, всё кажется бессмысленным. Пользователи решили наконец узнать у тех, кому за 40, как вообще живётся на той стороне.

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Метки: Твиттер   возраст   комментарии   кризис среднего возраста   мысли 40+   после 40   рассуждения   
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11  комментариев
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10k
MUZSER 2 часа назад
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234
Алексей Губин 6 минут назад
Наконец то импотенция!!!! Время пожить для себя!!
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3k
Froll 17 минут назад
Мне 46 и вообще не думаю о возрасте.И куча грандиозных планов.
И ещё стал мудрее в выборе окружения.
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2k
013 в Тентуре Полчаса назад
45. Недавно стали спать (и как спать) с девушкой, с которой 10 лет общались, как друзья) Ей 36). Полёт нормальный, пока чувствую себя на 25)
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1k
StoneWolf 46 минут назад
Хм.... Мне 36, а чувствую себя лет на 20. Музыку слушаю такую же, так же слежу за игровой индустрией и так же люблю Героев 3 и Fallout 2. Разве что стиль одежды пришлось сменить в силу возраста, да и на многие вещи поменялись взгляды. Например что машина должна быть безопасной, а еда - домашней. Признаться уходящий год не был самым лучшим в моей жизни. Сначала закрылась фирма в которой я отработал достаточно долго, потом тяжелый развод, потом одного за другим похоронил двух друзей. Прикол в том что нашёл в себе силы и оптимизма чтобы пережить весь этот анал-карнавал. Возраст наверное мне дал лишь навык что ли не воспринимать всё критично так и решать проблемы с холодной головой.
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302
Павел Верещагин 52 минуты назад
Есть ли жизнь после 40+?вот,блин,а мне уже 64..никаких мыслей,ни после,иногда до
..просто живу
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41k
Сергей Час назад
Херня всё.
Жизнь настоящая начинается когда уйдешь на пенсию.Ни гудков на работу, ни начальники не доё...ваются. Только внуки, ну а это в радость.
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
В 40 начала жить спокойно? 10-летний сын помер или в детдом сдала?
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