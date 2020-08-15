В память о Викторе Цое Дворцовый мост в Петербурге развели под его музыку

В ночь на 15 августа в Санкт-Петербуре поклонники музыканта могли поприсутствовать на уникальной акции в рамках проекта "Поющие мосты".
Сегодня ночью в Санкт-Петербурге при разведении Дворцового моста звучала музыка В.Цоя. Таким образом организаторы акции почтили память музыканта, погибшего в автокатастрофе 30 лет назад, 15 августа 1990 года.
Кульминацией проекта стала проекция портрета Цоя на разводной пролет Дворцового моста. Посмотреть на это необычное мероприятие пришли тысячи петербуржцев и гостей города. Многие подпевали, аплодировали и сопереживали происходящему.
Наблюдали за этим действием не только с набережных, многие находились на прогулочных катерах. С Невы развод моста выглядел еще эффектнее.
Кроме того, в Санкт-Петербурге установили памятник Виктору Цою, правда официального его открытия пока не было. Бронзовая скульптура уже стоит в сквере на пересечении ул. Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов. Идея с памятником возникла довольно давно - еще в 2015 году. Инициаторы долго добивались от властей разрешения на создание монумента. Потом в жизнь вмешалась пандемия. Официально открыть памятник надеются до конца августа, но уже около него лежат цветы от преданных поклонников артиста.
Постамент статуи украшен цитатой из песни "Группа крови" - "Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой", а также напутствием "Удачи!" и подписью самого Цоя.
Также в эти дни в Петербурге можно побывать на выставке живописи и личных вещей музыканта. Она проходит в галерее KGallery - здесь публика сможет увидеть объекты из коллекции Натальи Разлоговой, с которой Виктор Цой прожил последние три года жизни. Экспозиция "Цой. Не кончится лето" будет доступна для посещения по 13 сентября. Многие предметы в ней на общее обозрение выставляются впервые.
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Питеру респект! Но можно (и нужно) было сделать шоу более, не знаю, как сказать, сильным что-ли... проекция явно бюджетная, почему? Я уверен, была бы информация, организаторы легко бы собрали нормальный бюджет! Вот... лично я бы не пожалел денег...
Вечная память!
но косит под речевой синтезатор начала 2000х
И вдруг нам становится страшно что-то менять.