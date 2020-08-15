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В память о Викторе Цое Дворцовый мост в Петербурге развели под его музыку

В память о Викторе Цое Дворцовый мост в Петербурге развели под его музыку (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 августа 2020 12:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 30 лет со дня смерти   Поющие мосты   видео   развод мостов   санкт-петербург   цой   шоу бизнес   
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В ночь на 15 августа в Санкт-Петербуре поклонники музыканта могли поприсутствовать на уникальной акции в рамках проекта "Поющие мосты".

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Метки: 30 лет со дня смерти   Поющие мосты   видео   развод мостов   санкт-петербург   цой   шоу бизнес   
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12  комментариев
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11k
gavrosh 8 часов назад
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414
Иван Стреляев 45 минут назад
Его наследие до сих пор объединяет людей...
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7k
HUBLOT Час назад
Вот, что значит технический прогресс. А ведь всего несколько лет назад эту картинку пришлось бы рисовать краской.
Вот, что значит технический прогресс. А ведь всего несколько лет назад эту картинку пришлось бы рисовать краской.
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1k
Александр 2 часа назад
Был тогда, 30 лет тому назад, на маршруте... Вышли в населенку, договорились и заякорились на дневку в каком-то ДК перед паровозом домой.... Тогда-то, по радио, и узнали о трагедии.... Двое суток на паровозе до дома молчали, а если и открывали рты, то только чтобы тихонечко петь его песни под гитару... со слезами на глазах... 30 лет уже...
Питеру респект! Но можно (и нужно) было сделать шоу более, не знаю, как сказать, сильным что-ли... проекция явно бюджетная, почему? Я уверен, была бы информация, организаторы легко бы собрали нормальный бюджет! Вот... лично я бы не пожалел денег...
Вечная память!
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227
Serg Dex 3 часа назад
Мда, 30 лет прошло, красиво, представляю публику бородатые, одинокие и потихоньку пьющие пивко, мужики и раздобревшие и худые несколько спившийся поклонницы, ну и молодежь даже не понимающая на что смотрят и кто это вообще такой, наверно красиво было.
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1k
K_II_T 6 часов назад
Диктор на видео вроде живая,
но косит под речевой синтезатор начала 2000х
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14k
Alush 7 часов назад
Капец,30 лет уже прошло... В армии тогда был. Как быстро летит время.
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197
Nane First NameLast 7 часов назад
Хоть одна рязанская рожа достойна внимания. Цой молодец.
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29k
Леха 7 часов назад
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1k
Kruma 9 часов назад
Есть в России нормальные люди. Но увы большинство...
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9k
Денис Трубочкин 9 часов назад
Сигарета в руках, чай на столе эта схема проста.
И вдруг нам становится страшно что-то менять.
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