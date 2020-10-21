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Мелодию из фильма «Джентльмены удачи» сыграли на бутылках

Мелодию из фильма «Джентльмены удачи» сыграли на бутылках (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 октября 2020 10:33
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   джентльмены удачи   позитив   санкт-петербург   уличный музыкант   
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В Санкт-Петербурге прохожий запечатлел харизматичного уличного музыканта, игравшего на бутылках узнаваемые мелодии прошлого. Одним из удачно сыгранных произведений стала музыкальная тема из советского комедийного фильма «Джентльмены удачи».

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Метки: видео   джентльмены удачи   позитив   санкт-петербург   уличный музыкант   
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3  комментария
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7k
ГородДомов Час назад
мне захотелось ему 100 р. дать
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1k
Vitamin Час назад
Красава)))
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
А Мурку?
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