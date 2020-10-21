Мелодию из фильма «Джентльмены удачи» сыграли на бутылках

В Санкт-Петербурге прохожий запечатлел харизматичного уличного музыканта, игравшего на бутылках узнаваемые мелодии прошлого. Одним из удачно сыгранных произведений стала музыкальная тема из советского комедийного фильма «Джентльмены удачи».
Позитив в чистом виде!
И еще немного прекрасного
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