Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей

Иногда весь пост спасают только комментарии от пользователей. Под публикацией порой разворачиваются споры покруче и интереснее, чем сама запись. И это заслуга - пользователей соцсетей.
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-А что с пакетиком который я дала тебе на прошлой неделе?
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