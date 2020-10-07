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Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей

Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей (19 фото)

Автор:
07 октября 2020 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: комментарии   комменты   прикол   смешные комментарии   соцсети   фото   
1955
19
Иногда весь пост спасают только комментарии от пользователей. Под публикацией порой разворачиваются споры покруче и интереснее, чем сама запись. И это заслуга - пользователей соцсетей.
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Метки: комментарии   комменты   прикол   смешные комментарии   соцсети   фото   
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8  комментариев
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27k
BuG 37 минут назад
Да это же Большой Железнодорожный Коллайдер!
Да это же Большой Железнодорожный Коллайдер!
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 14 минут назад
На фотографии рядом с триппером жёлтая трипонема
На фотографии рядом с триппером жёлтая трипонема
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9k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Комментарий к фото
-Мама, дай мне денег на чай.
-А что с пакетиком который я дала тебе на прошлой неделе?
-Веревочка оторвалась.
-Неси я пришью.
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23k
Седой Полчаса назад
Для Теслы будет вообще фейерверк...
Для Теслы будет вообще фейерверк...
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27k
BuG Полчаса назад
А ещё Полуляхи есть.
А ещё Полуляхи есть.
А ещё Полуляхи есть.
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9k
Юрий Николаевич 38 минут назад
Комментарий к фото
Полусухой, это бакалавриат, после магистратуры диплом крепленый.
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9k
Юрий Николаевич 42 минуты назад
Комментарий к фото
Все таки майя перепутали местами две цифирьки справа в своем календаре.
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13k
Ser 49 минут назад
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
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